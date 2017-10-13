Еда. Рецензии.

Полдник в кафе «Время есть»

13 октября 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Кафе-пекарня «Время есть» работает уже больше двух лет.

Но поскольку она скрыта в дебрях большого магазина «Детский парк», то на глаза попадается редко. Однажды осенью мы отыскали это заведение, перекусили там и выяснили, что, несмотря на местоположение, сюда можно приходить не только с детьми.

Где: Ул. Нахимова, 15, в «Детском парке», вход из магазина.

Интерьер: Хаотичный, чувствуется, что кафе — часть большого магазина. В маленьком пространстве поместился и небольшой детский уголок, и «дерево» с листочками-благодарностями от посетителей, и пара цветочных композиций, и свечки на столиках. Стены тоже оформлены по-разному: то лаконичные, белые, то в обоях с домиками, то с узором в русском стиле. Туалет с предупреждающей табличкой «Только для детей». Она оказывается многозначной: все взрослые тоже чьи-то дети.

Меню: Ему тоже не хватает цельности — надо изучить немало отдельных вариантов: и на витрине, и на плакатах со спецпредложениями, и на доске, и дневное обеденное меню.

Обедать во «Времени есть» можно с 12 до 15 по будням, тогда тем, кто берет комплексный обед, полагается скидка 10%. Бизнес-ланч каждый день меняется. Салаты стоят по 49 рублей, названия в основном абстрактно-романтичные. Здесь и «Венеция» (на основе морковчи и адыгейского сыра в сочетании с колбасой, кукурузой и огурцом), и «Южная ночь» (с куриной печенью, яйцом, морковью и маринованными огурцами). Пара легких супов от 49 рублей за порцию (мы попали на бульон и летний суп с щавелем и яйцом). Горячее было от 99 рублей. Оба варианта оригинальные — свинина с баклажанами либо фриттата (итальянский омлет) с ветчиной, сыром и шампиньонами. Гарниры традиционные, от 29 рублей.

На витрине мы заметили выпечку, от 27 рублей за пирожок.

В листе напитков нашли кофе разных объемов (от 75 рублей). Много рафов, в том числе «Имбирный пряник» и «Ирландский крем». Чайничек листового чая за 70 рублей (вариаций более чем достаточно), чашка пакетированного — 25. Также согреваться можно горячим шоколадом с молочной пенкой и зефирками маршмеллоу.

Холодные напитки — морсы, минералки, соки, газировки, молочные коктейли от 29 рублей за стакан.

В отдельном меню молочных коктейлей (от 89 рублей) уточняется, что они бывают с мороженым (обычным или от «33 пингвинов»), с сиропом и натуральные — так названы коктейли с соком.

Цены на сладкое — от 49 рублей. Есть желе, десерты, донатсы (или, на старый манер, пончики), торты.

Из спецпредложений — пирожок за рубль при покупке кока-колы, скидка 10% за пустую тарелку на торты (к сожалению, имеется в виду не пустая тарелка расправившегося с десертом сладкоежки, а последний кусок на тарелке c витрины).

Еда: Мы пришли ранним вечером, после обеда. В кафе никого не было (час-пик здесь именно обеденный перерыв). Блюда для бизнес-ланча еще можно было заказать. Мы хотели подкрепиться и скоротать длинную паузу между двумя встречами. Сильного голода не было, но очень хотелось пить. В итоге мы заказывали больше напитки, а также попробовали салат и торт.

Из салатов выбрали прозаический «С курочкой и зеленой редькой», из десертов — торт «Рафаэлло». Жажду утолили большим брусничным морсом, а осеннюю хандру — горячем шоколадом. Потом, когда осталось немного торта, а также времени почитать книжку, заказали еще и чайник чая.

Бармен Михаил, заметив, что мы фотографируем, доброжелательно поинтересовался, для чего. Мы объяснили. Он не стал нам каким-то образом препятствовать, напротив, отвечал на все уточняющие вопросы, и, как заметил сам, от волнения готовил наш заказ чуть дольше, чем обычно.

Принесли все одновременно, на ярком подносе. Позаботились о длинной ложке для шоколада, что бывает не везде.

Мы начали с брусничного морса (35 рублей за большой стакан 300 мл). Приятный, не приторно-сладкий, хотя скорее напоминал по вкусу готовый напиток. Салат из курицы, редьки, жаренного лука (49 рублей) подается в одноразовом контейнере. Порция для бизнес-ланча, небольшая. Несмотря на очень зажаренные луковые кольца, съели мгновенно. Вероятно, благодаря свежести ингредиентов. Было вкусно, ностальгическое сочетание курицы и редьки, когда-то популярное, сейчас встречается редко.

Салат из курицы, редьки, жаренного лука (49 рублей) подается в одноразовом контейнере. Порция для бизнес-ланча, небольшая. Несмотря на очень зажаренные луковые кольца, съели мгновенно. Вероятно, благодаря свежести ингредиентов. Было вкусно, ностальгическое сочетание курицы и редьки, когда-то популярное, сейчас встречается редко.

Горячий шоколад (99 рублей), к счастью, оказался не простым какао и не десертом из жидкого шоколада. Нет, это был именно напиток из специальной смеси, вероятно, на основе крахмала. С маршмеллоу и молоком. В горячем виде отличный напиток для осени, когда кофе надоедает.

Конечно, сладкий, поэтому торт «Рафаэлло» мы запивали уже чаем. Кусок десерта (124 грамма за 110 рублей) действительно очень напоминал знаменитые конфеты. Крем похожего вкуса. Торт не потрясает воображение, но приятный. Свежей, не приторный и узнаваемый благодаря своему сходству с «Рафаэлло».

Чай (чайник за 70 рублей) нам предлагали разных сортов, по аромату больше всего понравился зеленый с имбирем, мятой, васильком и другими дополнениями. Травяной, абсолютно не сладкий, с легкой остротой за счет добавок. Напомнил о лете (не зря в нем были и цветочные лепестки) и отлично скрасил будний зябкий день.

Счет: 363 рубля.

Итого: «Время есть» предлагает комплексные обеды, также здесь найдется немало привлекательных блюд для сладкоежек — это плюс. Демократичные цены располагают к семейным походам. Поесть здесь можно быстро и вкусно. Вечером немноголюдно и спокойно, так что есть смысл зайти и без детей. Десерты в кафе-пекарне свои, что всегда интересно пробовать. Пространство, может, и не самое стильное, но приятно провести в нем час-другой определенно можно.

Фото автора

Тэги/темы: