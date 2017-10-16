Живая лаборатория в Томске: каким будет SmartCity, что делать с транспортом и другие идеи горожан

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томске 11 октября прошла первая проектная сессия «Живая лаборатория в Томске: умный город с комфортной средой».

В формате "живой лаборатории" в городе проектировали впервые. В стенах Института экономики и менеджмента ТГУ участников - студентов томских вузов и экспертов из разных сфер - разбили на несколько тематических команд и определили им участки городской территории в Кировском районе близ студгородков.

В ходе сессии каждая команда должна была найти ответы на вопросы о потребностях пользователей конкретной площадки, а также предложить решения по своим темам, предположив, какие эксперименты и проекты можно реализовать на выбранной территории.

По итогам нескольких часов проектной работы участники сессии сформировали пул проектов, которые могут быть применены в городских решениях уже в ближайшем будущем.

Работа в командах

Участники сессии разделились на шесть групп: «Архитектура и урбанистика», «Комфортная городская среда», «Вовлечение пользователей», «”Умные технологии” и инновационные бизнес-модели» (SmartCity), «Озеленение», «Транспорт и передвижение» и сосредоточились на различных задачах создания комфортной городской среды. В работе архитектурной группы приняли участие представители архитектурного бюро «LEVS», Нидерланды.

Эксперты группы «Транспорт и передвижение», участники оргкомитета крупнейшей в регионе ИТ-конференции "Город ИТ" - предприниматель Федор Скворцов, глава компании Aurigma, и томский урбанист Алексей Козявкин рассказали “Томскому Обзору”, как проходила работа лаборатории.

- Впервые на одной площадке собралось большое количество людей, которые вместе задумались об улучшении города. Приятно, что была поддержка со стороны университетов, пришли представители власти, профильные специалисты, эксперты и просто люди, неравнодушные к понятию "комфортный и умный город". Группы работали целый день и по итогам удалось сформулировать вполне конкретные проекты, - комментирует Федор.

- Мероприятие — это достаточно серьезная заявка для города на общефедеральном уровне, потому что в России вообще таких “живых лабораторий” нет. И проведение такой серьезной проектной сессии - около 200 человек в общей сложности прошли через эту площадку - просто не может не повлиять на пространство города, - уверен Алексей Козявкин.

Алексей рассказывает, как была устроена “живая лаборатория”:

- Сначала мы собирали у членов группы мнения, касающиеся проектируемой территории — с чем ассоциируется эта территория сегодня. Затем определяли потребности людей, которые там живут или ходят мимо - общие вещи, такие, как потребность в безопасности, рассматривали их с совершенно разных сторон. А после того, как мы все это собрали, приступили к формулированию идей. Задачей проектной сессии была выработка неких экспериментальных наборов мероприятий, которые можно было бы попробовать реализовать на выбранной территории в рамках "живой лаборатории".

Территории, на которых надо было придумывать экспериментальные мероприятия - два участка городского пространства, расположенных в непосредственной близости от учебных корпусов и студгородков сразу нескольких вузов. Участники групп могли выбирать, сконцентрироваться ли им на одном из трех участков, отведенных под проектирование, или работать сразу по всем.

- Эксперименты — это набор либо инфраструктурных изменений, либо нематериальных действий, неких исследований, анализа, которые можно было бы применить на выбранной территории. И, учитывая, что эксперимент предполагает мониторинг состояния “до”, “во время” и “после”, на его основе можно получить некие выводы и принять решения — либо масштабировать идею на весь город, либо приостановить этот эксперимент, как неудачный. Этим команды занимались на протяжении второй половины дня, - поясняет Алексей. - В транспортной секции среди экспериментов, которые были задуманы нами к реализации, были создание единого информационного центра, который бы аккумулировал информацию об этой территории и умного светофора, который бы каким-либо умным способом реагировал на ситуацию для увеличения безопасности.

- Например, когда появляется пешеход, он автоматически усиливает яркость подсветки, своего рода умный переход, - добавляет Федор.

- В целом, в качестве глобального эксперимента в транспортной теме мы бы хотели предложить общее исследование пешеходных и автомобильных потоков на конкретном участке города - для принятия решения по изменению зонирования данной территории для разных пользователей. Для проведения этого исследования само собой напрашивается использование современных технологий — например, технического зрения для автоматической детекции объектов, установки различных датчиков - всего того, с чем, например, могут помочь томские ИТ-компании, - уточняет Козявкин.

В качестве другого экспериментального проекта в “транспортной” группе предложили создать в городе - возможно, на базе университетов и при их поддержке, велопрокат нового типа.

- Есть велопрокаты с базовыми станциями, где пристегнуты велосипеды. Подходишь, вводишь код, он открывается, ты на нем катаешься, ищешь следующую станцию, ставишь велосипед. Сейчас в мире на самом пике прогресса находятся системы велопроката, которые не требуют таких станций. Условно, у тебя есть приложение велопроката, где точками на карте обозначено местоположение велосипедов, ты идешь к ближайшему, припаркованному на улице, берешь его, едешь куда нужно и оставляешь. И у тебя, например, списываются средства с карты по итогу. Таким образом ты не привязан к базовым станциям, потому что они могут быть перегружены. Тут простор как раз для внедрения технологий умного города тоже есть, - развивает идею Алексей.

- Еще одно предложение — запустить специальный студенческий маршрут, который свяжет общежития на Южной, далее - медуниверситета, Политеха и до самих вузов — Политеха, ТГУ, ТУСУРа. Еще одно из внедрений, тоже элемент SmartCity - система безналичной бесконтактной оплаты, - рассказывает Федор.

- Да и в целом интеллектуальная система управления расписанием, чтобы обрабатывать пики, регулировать интервалы для сбора статистики по пользованию этим маршрутом для оптимизации движения, - уточняет Козявкин.

Эксперт другой группы - «”Умные технологии” и инновационные бизнес-модели» - Павел Кошак, глава компании Palex, рассказывает про то, какие эксперименты предлагали для SmartCity не только в сфере транспорта:

- Наша группа решила, что первым шагом к внедрению технологий в жизнь студенческого городка должно стать исследование потребностей и разделение кампуса на функциональные зоны. Мы попытались понять основные проблемы и потребности их жителей. И, в принципе, сформировали в общих чертах перечень этих потребностей и кратко их описали. Для этих территорий актуальны проблемы безопасности, поэтому мы говорили, например, про интеллектуальное освещение. Про объекты инфраструктуры, которые могут собирать дополнительную информацию, которая необходима для принятия дальнейших решений. Например, анализ пешеходных потоков или интеллектуальные сети освещения. Поднимали и тему с общепитом, по крайней мере, на том участке, который был предложен для рассмотрения. Для многочисленных студентов в этом районе есть сложности с заведениями, где можно быстро перекусить. Но, на мой взгляд, пока еще очень рано говорить непосредственно про серьезную проектную деятельность - для того, чтобы ее начать, нужно сперва описать потребности, потом пути их реализации - то есть, сделать достаточно большую работу. Плюс надо понимать, кто будет реализовывать данные вещи. Сейчас готовых проектных решений нет и быть не должно.

Все предложения “живой лаборатории” в электронном виде передадут в администрацию города и региона.

Эксперименты в городе

Эксперты надеются, что первая проектная сессия не останется без продолжения и будет логичным продолжить работу над озвученными идеями. Движения по дальнейшей реализации экспериментальных внедрений в Томске уже предпринимаются. Так, результаты прошедшей проектной сессии были зафиксированы на “круглом столе” с участием представителей власти, ректоров вузов и посла Нидерландов.

- Сейчас нам всем важно сделать первые шаги и получить какой-то быстрый, небольшой результат для того, чтобы и активисты, и вузы, и представители власти, и, самое главное, все наши горожане, увидели результативность “живой лаборатории”, - уверен Федор Скворцов.

- Горожане должны почувствовать, что она может реально помочь жителям, не чиновникам для пиара, а тем людям, кто живет на этой территории, и что реально сделать жизнь во всем городе лучше, - считает Алексей Козявкин.

Их поддерживают и другие эксперты - Павел Кошак подтверждает:

- Мне кажется, на мероприятии было достаточно много заинтересованных сторон и оба замгубернатора, присутствующих на мероприятии - и [Евгений] Паршуто (заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре - прим.ред.), и [Андрей] Антонов (заместитель губернатора по экономике - прим. ред.) отметили, что перспектива у таких лабораторий хорошая. И что администрация берет на личный контроль проведение последующих встреч, на которых будем озвучивать всевозможные боли и проблемы, а также планировать мероприятия, которые необходимо организовывать в рамках города.

Специалист по городскому развитию, эксперт группы «Вовлечение пользователей» Элеонора Игнатович подчеркивает:

- Живая лаборатория – это первый опыт участия томичей в городском планировании на этапе формирования идей и концепций, а не одобрения уже готового проекта. И это совершенно новая практика для нашего города, вдохновляющая история, когда жители и эксперты, взаимодействуя между собой на дискуссионных площадках, разрабатывают вид и функциональное назначение будущих общественных пространств. Хочется надеяться, что в будущей концепции этих территорий пожелания и экспертов, и всех групп жителей, их использующих, будут учтены, а встречи в формате “живой лаборатории” будут продолжены.

– На старте, на самом раннем этапе обсуждаются и генерируются идеи, которые, в частности, лягут в основу концепции объединенного (ТГУ, ТПУ, СибГМУ и ТУСУР) студенческого кампуса. Это пространство может стать единой цифровой средой — SmartCity (город в городе). На этой территории – концентрация умных людей, талантов, новых общественных отношений. Мы очень многого ждем от этого проекта и были бы рады, если бы вместе с нидерландскими компаниями нам удалось здесь вместе реализовать какие-то решения.Сейчас мы вместе с их экспертами и архитектурным бюро Levs будем работать не только над созданием таких пространств, но и формированием комфортных жилых районов. Мы находимся на пике перехода от индустриального жилого домостроения к комфортной жилой среде. Как быстро это произойдет, зависит от совместной работы экспертов, - говорит заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Во время работы, «Живую лабораторию» также посетила делегация представителей власти и бизнеса из Нидерландов. Посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос пообщалась с участниками сессии и отметила, что интерактивный формат обсуждения городских решений — это очень перспективное направление:

- Томск — интересный и красивый город, который сочетает в себе старую и новую архитектуру. Томск — уже очень умный город, потому что у вас есть шесть хороших университетов, власти, которые думают о развитии города, и люди с открытым и креативным мышлением, способным изменить мир. В этом смысле у нас много общего. Я думаю, что во всех странах мира люди хотят одного и того же: хорошие дома, хорошее здравоохранение, интересные занятия. Если мы будем работать вместе, то мы придумаем более креативные решения для этой сферы.

Первая проектная сессия «Живая лаборатория в Томске: умный город с комфортной средой» проходила в течение 11, 12 и 13 октября. В мероприятиях первого дня приняли участие посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос, заместители губернатора Томской области Андрей Антонов и Евгений Паршуто, ректор ТГАСУ Виктор Власов, глава Центра урбанистики ТГУ Николя Бушо, глава областного департамента по инновационной деятельности Александр Осадченко, проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков, глава компании MultiPass (резидент проектного альянса SmartCity) Александр Баранов и др. В рамках сессии 13 октября также состоялась встреча с жителями и обсуждение дизайн-проектов, разработанных КБ Стрелка совместно с победителем Открытого национального архитектурного конкурса на разработку концепций ключевых общественных пространств в 15 городах России, бюро «Людиархитектс». Архитектурный конкурс и благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах, в число которых входит Томск — часть программы развития городской среды АИЖК и КБ Стрелка. Подробнее о томском проекте программы читайте в нашем материале Комфортный город. Как может измениться южная часть Томска и Лагерный сад.

Текст: Егор Хворенков, Елена Фаткулина

Фото: пресс-служба ТГУ

Тэги/темы: