Афиша Томска.

Выходные: 14 — 15 октября 2017 года

13 октября 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Шоу Stand Up Comedy

Stand Up — это шоу, которое стремительно ворвалось в юмористический цех камеди и побило все рейтинги популярности. На их концертах нет свободных мест. Каждое шоу — это взрыв мозга, тонны юмора, децибелы хохота и позитивный заряд отличного настроения. В чем секрет стремительного взлета этого шоу? Наверное, в том, что комики Stand Up говорят со сцены о проблемах и ситуациях, в которые мы с вами так же попадаем и сталкиваемся в реальной жизни.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 3000 рублей.

Аудитория: 18+.

Мелодрама «Аритмия»

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

В главных ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина

Аудитория: 18+.

Подробности.

Когда и где: с 13 октября в Goodwin Сinema.

Экскурсии по выставке «Прибытие поезда»

На выставке можно будет увидеть фотографии известного российского художника Леонида Тишкова, работы современных видео-художников — Марины Фоменко, Томаса Деманда, Александры Метлянской, а также знаковые кинокартины режиссеров — Алексея Германа, Никиты Михалкова, Сергея Соловьева, Андрона Кончаловского и других. Художники-участники проекта исследуют сложные культурологические темы, связанные с феноменом поезда как технологии и метафоры индустриальной цивилизации.

Подробности.

Когда и где: 14 октября.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный по предварительной записи.

Аудитория: 16+.

Гала-концерт Конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина

На этот раз темой гала-концерта конкурса станет «Дворовое дело Холмса», где знаменитые сыщики Шерлок Холмс и доктор Ватсон разыграют концертно-театральный детектив в поисках Академика дворовой песни. Зрителей станут не просто очевидцами происходящих событий, но и примут непосредственное участие в раскрытии очередного дела Шерлока Холмса.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Шоу африканских ежиков

Мася, Тася и Филя готовы показать все, на что они способны. А это и полоса препятствий, и полеты на воздушном шарике, и даже позирование в роли реквизита для фокусов — для настоящего артиста ничего невозможного нет.

Кроме этого, в программе другие замечательные питомцы всеми любимого ведущего Лепочки Сосискина. Билеты и столики необходимо бронировать заранее по телефону 34-44-48.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в РК «Матрешка».

Время и стоимость билетов: 12:00, 250 рублей, взрослые бесплатно.

Аудитория: 0+.

Квест-игра для детей «Пряничный домик»

Коварный сладкоежка князь Басандай заточил красавицу Тому в горнице, чтобы та напекла ему вдоволь пряников ароматных… И Томе нужна ваша помощь! В одиночку ей не отыскать всех необходимых ингредиентов…

Путешествуя по залам музея вы познакомитесь с бытом крестьян, купцов и горожан, будете толочь муку, колоть сахар и торговаться в купеческой лавке.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 12:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Концерт Drakkar Fest

И вновь Томск потревожат драккары с тяжелыми командами на борту!

В программе: живая музыка от плясового фолк-метала до мрачного боевого языческого метала. Все это пройдет при поддержке отряда вольных реконструкторов — «Химера», которые организуют несколько лихих конкурсов и добавят еще больше жара в этот вечер.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в баре Rockot.

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Ролевая игра «Переговоры»

В мире существуют государства-кланы. Каждый клан представляет собой политически-религиозное образование, поклоняющееся своему тотему-животному. А ещё в мире существует война. И ради победы в этой войне кланам Рыси, Волка и Орла следует объединиться, чтобы преодолеть угрозу, исходящую от клана Дракона. Но для начала им нужно договориться о сотрудничестве, а это очень непросто.

Подробности.

Когда и где: 14 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 14:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Праздник «Золотая осень»

В программе интерактивная экскурсия «Осенняя кутерьма», игровая программа «Покров, натопи избу без дров», мастер-класс по изготовлению традиционной русской игрушки «Осенняя Мотанка». А также шуточная викторина, загадки, игры, хороводы творческие мастер-классы ростовая кукла и много чего еще.

Подробности.

Когда и где: 15 октября в Краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 13:00, 400 рублей (родитель+ребенок).

Аудитория: 0+.

Мастер-класс «Деревянная письменность»

Гости смогут познакомиться с греческим алфавитом, который традиционно использовался при написании икон. В течение занятия каждый сможет сделать декоративную деревянную табличку с надписями на греческом. Табличка заранее грунтуется, цвета и пигменты смешиваются гостями в процессе работы. Готовое изделий можно будет повесить на стену и украсить интерьер своего дома.

Подробности.

Когда и где: 15 октября в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Выставка «САМИЗДАТ как революция в литературе»

На выставке представлены оригинальные книги — фотокопии, рукописные книги, материалы томского «тепличного дела», письма и многое другое. А еще зрители увидят эксклюзивное интервью с Владимиром Михайловичем Крюковым, это уникальная возможность услышать историю из первых уст.

В музее находятся материалы о деятельности писателей-сибиряков, а также ссыльных и репрессированных российских писателей периода Большого террора 1937—1938 гг.

Подробности.

Когда и где: весь октябрь в Литературном музее Дома искусств (ул. Шишкова, 10).

Время и стоимость билетов: 10:00 — 20:00, 50 — 70 рублей.

Аудитория: 12+.

Комедийная драма «Квадрат»

«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи. Продолжая сатирическую традицию «Игры» и «Форс-Мажора», Эстлунд рисует портрет современного общества. «Квадрат» обладатель главного приза Каннского кинофестиваля 2017 года.

Подробности.

Когда и где: 14 и 15 октября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Юбилейный творческий вечер Евгения Доги

Наряду с Москвой, Кишиневом, Бухарестом и Парижем — Томск вошел в список городов, где композитор Евгений Дога отмечает свое 80-летие!

Он написал более 70 вальсов и более 260 песен. Его музыка звучит в более чем 200 фильмах. Вальс Евгения Доги из художественного фильма «Мой ласковый и нежный зверь» стал национальным достоянием и охраняется ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие.

Подробности.

Когда и где: 15 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 400 — 1000 рублей.

Аудитория: 6+.

Спектакль «Каждый твой вдох»

Для тех, кто уже не спит, но окончательно ещё не проснулся. Кто испугался однажды размаха своих крыльев, но не забыл о них. «Дружеский пинок» застрявшим в трясине обыденности и потерявшим дорогу к Мечте.

Подробности.

Когда и где: 14 и 15 октября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 500 рублей

Аудитория: 16+

Вечер К-POP

Будем знакомится, играть, слушать музыку, пить чай, есть вкусняшки и даже танцевать!

Подробности.

Когда и где: 15 октября на Кузнецова, 16.

Время и стоимость билетов: 16:00, 50 рублей

Аудитория: 12+.

Тэги/темы: