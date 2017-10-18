Как вернуть долги банкрота?

Новые поправки в Закон о банкротстве расширяют права кредиторов

18 октября 2017 / Партнерский материал

Предположим, ООО «Ромашка» объявило себя банкротом, оставив при этом множество долгов — как перед бюджетом, так и перед различными компаниями. Взыскать долг невозможно: у банкрота уже нет ни денег, ни имущества. Но выход все равно есть — привлечь контролировавших компанию лиц к ответственности.

Привлечь к ответственности зицпредседателя Фунта задача непростая, но выполнимая. Но просто хотеть крови сейчас слишком дорого, из такой ситуации важно вернуть реальные деньги. Именно такие задачи призваны решать поправки в Закон о банкротстве, вступившие в силу с 30 июля 2017 года.

О том, какое значение эти поправки имеют для судебной и внесудебной юридической практики, рассказывает управляющий партнер юридической фирмы LL.C-Право Дмитрий Лизунов:

— Если денег на счетах фирмы-банкрота нет, это совершенно не означает, что они бесследно исчезли. Возможно, прямо сейчас бывший владелец проигрывает их в онлайн-казино, покупает пятую квартиру теще или билет в Мексику. Закон о банкротстве № 127-ФЗ позволяет кредиторам вернуть свои деньги, даже если они уже выведены со счетов компании. Принятые поправки вносят ясность и четкую структуру в понятие и процедуру привлечения контролировавших компанию-банкрота лиц к субсидиарной ответственности (именно так называется процедура, когда должно было заплатить одно лицо, но если оно не платит или вообще не в состоянии заплатить, то платит другой).

Ищите, кому выгодно

Понятно, что долг необходимо взыскивать не со случайного «стрелочника», а с того гражданина или группы граждан, в результате действий которых и произошло банкротство организации. И которые, очень вероятно, извлекли из этого свою выгоду.

Если раньше причастность конкретных лиц к банкротству еще надо было доказать в суде, то в новой редакции закона понятие «контролирующее должника лицо» прописано четко. Это физическое или юридическое лицо, которое имеет право давать обязательные для исполнения указания или иным образом влиять на должника. Таким лицом может быть признан директор, главный бухгалтер, финансовый директор, учредитель и даже хороший друг руководителя — если выяснится, что он принимал управленческие решения. Если таких лиц несколько, они будут привлечены к солидарной ответственности. Солидарно — это не значит поровну, степень ответственности каждого из них определяет суд.

Итак, закон предполагает гражданина «контролирующим должника лицом», если он обладает любым из следующих признаков:

1. являлся руководителем должника;

2. имел право распоряжаться 50% и более голосующих акций;

3. извлекал выгоду из недобросовестного поведения компании.

Что значит «предполагает гражданина контролирующим должника лицом»? Это значит, что кредиторам не нужно доказывать наличие контроля со стороны этих граждан, ну, а самим гражданам придется приложить усилия, доказывая обратное.

С августа стало не только проще определять ответственных лиц, но теперь на выявленное имущество контролирующего должника лица можно наложить обеспечительные меры — пока тот не успел от него избавиться.

За что привлечь?

После того как определены «контролирующие должника лица», их можно привлечь к ответственности по одному из двух оснований:

1. невозможность полного погашения требований;

2. неподача или несвоевременная подача заявления о банкротстве.

Так, привлечь к субсидиарной ответственности теперь можно за сокрытие информации о бедственном материальном положении должника. Это невнесение обязательных сведений в ЕГРЮЛ, непредставление документации (учредительных документов, протоколов собраний и прочего), неподача заявления о банкротстве и так далее.

То же самое, если в определенный срок перед банкротством были совершены сделки, причинившие должнику существенный вред. Например, имущество фирмы «Ромашка» продано организации «Геркулес», и есть основания полагать, что сделано это злонамеренно, например, в целях ухода от долговых обязательств и (или) по заниженной цене. Раньше требовалось сначала доказать в суде, что сделки недействительные, а теперь это больше не требуется.

Еще одно благоприятное для кредиторов новшество — увеличение срока подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Срок увеличен с одного года до трех лет. Что еще более важно, с таким заявлением можно обратиться и вне банкротства компании, например, после завершения процедуры банкротства, когда организация уже исключена из ЕГРЮЛ, или после прекращения процедуры банкротства, когда организация продолжает существовать со старыми долгами.

— В вопросах судебного сопровождения таких дел LL.C-Право уверенно развивается и движется вперед, — говорит Дмитрий. — Изменения свежие, практика не наработана, в России суды еще не выносили решения с учетом новых изменений, поэтому мы сами сейчас нарабатываем такую практику. Помогают в этом многолетний опыт работы фирмы в сфере банкротства и высокий профессионализм наших юристов.

Если подытожить написанное, то теперь шанс вернуть свои деньги есть даже у тех кредиторов, которые раньше были лишены этого права, или его было слишком сложно доказать. Сегодня Закон о банкротстве дает новую возможность кредиторам удовлетворить свои денежные требования. А у тех, кто стремится уйти от ответственности по уплате долгов, шансов это совершить стало еще меньше.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: из архива Дмитрия Лизунова

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