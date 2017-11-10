Кёрлинг в тишине.

Как глухие спортсмены из Томска попали в сборную России

10 ноября 2017 / Партнерский материал

Немногие знают, что в Томске есть своя команда по кёрлингу. Она была сформирована в сентябре 2012 года из воспитанников интерната № 15 для детей с нарушениями слуха. Тогда это была первая и единственная в Сибири команда кёрлингистов.

Сегодня томские кёрлингисты успешно выступают на чемпионатах разного уровня. В новом выпуске спецпроекта «История наших побед» рассказываем о том, как появилась команда и о том, как спортсмены приходят к успеху в непростых жизненных обстоятельствах.

Новое направление

В Томской области организованную спортивную работу среди глухих стали вести сравнительно недавно, около 10 лет назад. Началось все, как часто это бывает, с одного неугомонного энтузиаста. Константин Шерстобитов — инвалид по слуху, работает тренером по кёрлингу, готовит к соревнованиям ребят с проблемами слуха. Константин не слышит и не говорит, поэтому общаться нам помогает его супруга Ирина, на часть вопросов он отвечает письменно.

— Свою педагогическую деятельность я начал в 1992 году в школе-интернате для слабослышащих и глухих детей. В то время у меня не было специального образования, но было желание и стремление работать с такими же детьми, как я сам. Директор пошел мне навстречу и принял меня педагогом дополнительного образования. Во второй половине дня я занимался с детьми спортивными играми, — пишет о себе Константин.

В 1993 году по семейным обстоятельствам Константин уехал в город Березники Пермской области (с 2005 года — Пермский край). Но жизнь распорядилась так, что семья Шерстобитовых вновь вернулась в Томск в 2004 году. В октябре 2005-го Константин снова начал вести занятия в школе-интернате.

— В мае 2006-го я обратил внимание на рекламу о проведении массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Собрал команду из сорока двух человек, обучающихся в нашей школе. Ребята показали неплохие результаты, хотя и были допущены ошибки. Так эта идея переродилась в отдельное направление работы, — пишет тренер.

Наравне со всеми

В июне 2006 года на соревнованиях по Парковому ориентированию «Кубок Парков» во 2-м этапе томич Роман Серебренников занял I место. В сентябре 2007 года в соревнованиях по дворовому ориентированию глухие ребята тоже принимали участие и заняли 15 призовых мест.

В 2008-м за год участия в соревнованиях томичи собрали уже 55 медалей, 14 ребят получили III юношеский разряд по спортивному ориентированию.

На соревнованиях по дворовому ориентированию «Будущие звезды — 2007», Томск

Стоит отметить, что во всех соревнованиях глухие ребята принимали участие наравне со слышащими. У слабослышащих и глухих людей есть проблемы с вестибулярным аппаратом, поэтому им в принципе очень сложно ориентироваться на местности. Константин признается, что научить ребят дворовому ориентированию было легко. А вот спортивному ориентированию в лесу сложнее, и чем младше ребенок, тем сложнее научить его читать карту, порой ребята даже терялись в лесу. Один из таких случаев произошел в 2009 году на Всероссийских юношеских играх среди инвалидов по слуху в Саранске.

— Я тогда ездила с командой в качестве сопровождающего, — вспоминает супруга Константина Ирина Шерстобитова. — Мы приехали в чужой город, нас привезли в лес, и тут оказывается, что до финиша не дошел 16-летний Рома Серебренников. Конечно, стало страшно за него, но на подобных соревнованиях организаторы не исключают такие случаи, и Рома не первый и не последний, кто не доходил до финиша. Поэтому милиция и тренеры организованной группой начали прочесывать территорию. Через два часа парня нашли, с ним все было в порядке, он просто сбился с пути и ходил по кругу, искал контрольную точку.

Тогда в юношеской спартакиаде приняли участие восемь команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, республики Башкортостан, Пермского края и Томска. Томская команда в составе восьми человек заняла призовое III место, а так же III место в эстафете среди юношей.

1,2 — «Российский азимут», Томск, 2008 год; 3,4 — томичи на соревнованиях в Саранске, 2009 год

Поворотный момент

В 2009 году мало кто мог подумать, что поездка на соревнования в Саранск станет поворотным моментом — ведь именно тогда были сделаны первые шаги к становлению томского кёрлинга.

На тот момент в России кёрлинг был распространен мало. Челябинск оказался ближайшим городом, где была команда. Константин Шерстобитов предложил тренеру из Челябинска создать сборную команду по кёрлингу среди глухих. Уральские спортсмены идею поддержали, но без особого энтузиазма.

— Был 2010 год. В это время Константин заканчивал обучение в педуниверситете, — вспоминает Ирина Шерстобитова. — На написание дипломной работы отводилось четыре месяца. На это время Костя уехал в Челябинск, они учились играть в кёрлинг и тренировались. Осенью того же года состоялись Первые Всероссийские соревнования по кёрлингу, в которых принимали участие всего три команды — из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Челябинцы заняли первое место.

Челябинская команда стала базовой для формирования сборной команды России по кёрлингу для участия в XVII Зимних Сурдлимпийских играх (проводятся отдельно от Паралимпийских игр — прим.ред.) в 2011 году в Словакии. Константин вернулся в Томск и стал ждать вызова на олимпиаду, но его так и не пригласили. Позже эту зимнюю Сурдлимпиаду и вовсе отменили.

Первые победы

Константин очень сильно переживал из-за того, что не смог принять участия в олимпиаде, но руки опускать не собирался. Через год он решил собрать свою команду. Залил дорожку во дворе школы-интерната, из подручных средств соорудил камни и щетки и начал учить ребят тому, чему научился сам.

— Я посмотрел, какие ребята активно проявляют себя в спортивном ориентировании и пригласил их играть. Сложно было объяснить, что это такое — кёрлинг. Сначала показывал, как держать камень, как его катить, как убирать камни соперника. Думал: посмотрю, смогут ли они играть. Через два месяца тренировок поехали на Кубок России, убедился — играть могут, — пишет Константин.

Сложно представить, но на тот момент ребята никогда в глаза не видели настоящих камней, а профессиональная щетка была только у тренера. Собственно, Константин и вывез своих ребят на эти соревнования, чтобы они смогли посмотреть, что такое настоящий кёрлинг.

Владимир Ульянов Занимается кёрлингом с 19 лет Тренировки проходили в школе-интернате. Мы надевали тканевые бахилы и учились скользить на крашеному полу. Чтобы научиться делать правильный выезд, вместо щеток брали обычные швабры. Настоящих спортивных ботинок у нас не было, только за два дня до поездки на Кубок России тренер первый раз дал эти ботинки. Когда мы приехали на соревнования, то поняли, что настоящий кёрлинг это совсем не то, чем мы занимались. Тренер учил нас отталкиваться на крашеном полу. Это было легко, а на льду ноги начали скользить и мы просто падали.

— Для соревнований родителям пришлось самостоятельно приобрести специальные ботинки, по старому курсу они стояли около 14 тысяч рублей. А саму поездку ребятам оплатили частные инвесторы, — рассказала Ирина Шерстобитова. — На Кубке России наши парни заняли четвертое место, девушки шестое.

Поездку на следующие соревнования ребятам оплатил департамент молодежной политики и спорта Томской области. Это была Спартакиада, на которой парни заняли первое место, а девушки второе.

Андрей Анищенко Занимается кёрлингом с 19 лет Я родом из Кривошеино, еще там играл в футбол. В школе-интернате для детей с проблемами слуха увлекся спортивным ориентированием, но серьезных успехов не достиг. Я вообще люблю любой спорт, но именно в кёрлинге я смог добиться высоких результатов. Я выезжаю на соревнования в другие города по 12 раз в год. Мы завоевываем призовые места и получаем медали — это здорово. Кёрлинг — это очень интересная игра, здесь нужно думать и разрабатывать тактику, как в шахматах. Но кёрлинг все равно интереснее, чем шахматы.

Круг общения глухих людей очень ограничен: поездка из одного конца города в другой для них уже большое достижение. Когда ребят готовили к путешествию на спартакиаду в Саранск, для них проводили собрание, рассказывали детям, что их ждет. Предстояло провести в поезде несколько суток, но многие ребята имели очень поверхностное представление, о том, как он устроен, рассказывает Ирина Шерстобитова.

— Конечно, они видели поезда на картинках, но для глухого человека все нужно потрогать, пощупать и посмотреть, чтобы понять. Сегодня ребята выезжают на соревнования, знакомятся с глухими из других городов и стран, рассказывают друг другу, как они живут. Для них кёрлинг — это не просто спорт и рекорды, это возможность увидеть мир, найти новых друзей, увеличить свой интеллектуальный багаж.

В томской команде по кёрлингу даже образовалась первая спортивная семья. В прошлом году Роман и Анна Серебренниковы поженились и теперь ждут ребенка. Анна приехала в Томск из Кемерова, когда ей было 17 лет. В родном городе девушка занималась легкой атлетикой, даже принимала участие в Чемпионате Европы, но получила травму, и о спортивной карьере пришлось забыть. В интернете Аня познакомилась с молодым человеком и после получения аттестата о неполном среднем образовании переехала к нему в Томск. Здесь она узнала о глухих ребятах, которые играют в кёрлинг, и попросила тренера взять ее в команду. Константин девушку с радостью принял, она была в отличной физической форме, а нагрузки в кёрлинге не вредили старой травме. Тренер настоял на том, чтобы девушка получила начальное профессиональное образование, и Аня пошла учиться в Томский техникум социальных технологий. После появления на свет малыша Анна спорт бросать не планирует, более того, будущая мама намерена сразу после родов вернуться к тренировкам. — Я не могу жить без тренировок. Я без спорта жить не могу, и ребенка своего обязательно отдам в спорт, — делится Анна. — Если малыш родится с нарушением слуха, то отдам его в кёрлинг. Если ребенок будет слышать, то сам выберет, каким спортом ему заниматься.

Жесты на льду

Сейчас ребята тренируются на льду томского спортивного комплекса «Кристалл». Тренировки проходят в три этапа, как и у любых других спортсменов: разминка, комплекс специальных упражнений, а в конце — восстанавливающие упражнения.

Периодически ребята проходят тестирование. В кёрлинге есть правильное положение спины и ног. Ребята снимают себя на камеру, проводят линию, которая повторяет правильное положение, и смотрят, что они делают верно, а что нужно исправить.

Тренировки по кёрлингу в СК «Кристалл»

В кёрлинге слышащие и глухие спортсмены для общения используют жесты. У каждой команды они свои, чтобы соперники не подсмотрели тактику игры. Капитан решает, как будет действовать команда, показывает щеткой место, в которое должен попасть камень, и жестами объясняет, что нужно сделать.

Сегодня томские спортсмены-кёрлингисты входят в состав отделения спорта глухих Томской областной школы олимпийского резерва (до 30 ноября 2016 года — Томская областная школа высшего спортивного мастерства). Из 13 человек девять ребят входят в сборную России спорта глухих по кёрлингу, четверо из них играют в основном составе.

1 — Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов, Ижевск-2013; 2 — Чемпионат России по кёрлингу среди инвалидов по слуху, Тверь-2014.

В 2015 году томский спортсмен Денис Драга в составе сборной стал бронзовым призером Сурдлимпийских игр, которые проходили в Ханты-Мансийске.

Сурдлимпийские игры-2015

Летом 2017 года трем томским спортсменам — Андрею Анищенко, Владимиру Ульянову Владимиру и Анне Серебрянниковой — присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

1 — «серебро» V Кубка России по кёрлингу среди глухих, Дмитров-2016; 2 — «золото» ; 3- «золото» на Чемпионате России по кёрлингу, 2017 год

Ледовый дворец и вершина Чемпионата Европы

В декабре прошлого года в Томской области открылось региональное отделение «Общероссийской спортивной федерации спорта глухих», которую возглавил Константин Шерстобитов. На ближайшее время Константин Шерстобитов ставит перед собой задачу подготовить ребят к Сурдлимпийским зимним играм, которые пройдут в 2019 году. Для того, чтобы попасть на игры, спортсменам придется покорить вершину Чемпионата Европы.

Еще томский тренер кёрлингистов мечтает о строительстве ледового дворца, где будут настоящие дорожки для кёрлинга. Дело в том, что сейчас ребята тренируются на льду для хоккея, он не ровный и его температура на пять градусов ниже, чем должна быть у покрытия для кёрлинга. В таких условиях заниматься очень сложно — главным образом, спортсменам тяжело просчитывать тактику игры, потому что не понятно, как камень поведет себя на неровном льду. Поэтому томской команде приходится за неделю или две до крупных соревнований выезжать на место, чтобы потренироваться на настоящем льду.

Но даже дворцом спортивные мечты Константина Шерстобитова не ограничиваются. Он очень хочет, чтобы кёрлингом в Томске начали заниматься еще и инвалиды-колясочники. Когда Константин сам тренировался с командой в Челябинске, он видел, как готовят кёрлингистов-колясочников и освоил технику подготовки спортсменов. Томский тренер уверен — они смогут достичь высоких спортивных результатов.

Не только кёрлинг С 1 января 2017 года на базе Центра водных видов спорта «Звездный» была сформирована группа спортивной подготовки по плаванию для глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями. Занимается с ребятами мастер спорта СССР Александр Емельянов, тренеру пришлось освоить язык жестов, потому что сам он слышит. — Я уже точно не помню, когда все началось. Наверное, году в 2014, ко мне обратились родители воспитанников школы-интерната для слабослышащих и глухих детей с просьбой организовать адаптивную группу для общей физической подготовки. Занимались мы тогда в небольшом бассейне школы бокса на Говорова. Затем мы переехали в Центр водных видов спорта. Чтобы заниматься с ребятами я выучил язык жестов. Признаться честно, учу его до сих пор. Перед началом каждой тренировки с глухими ребятами объясняю, что и как правильно нужно делать, — рассказывает Александр Емельянов. — Для меня они абсолютно нормальные дети, и они могут добиться высоких спортивных результатов, если с ними заниматься и если они будут стараться и стремиться к этому. Сейчас в группе занимается около 20 ребят с нарушениями слуха в возрасте от 12 до 17 лет. Школьники только начали делать первые шаги в спорте, участвуют в городских и областных соревнованиях по плаванию наравне со слышащими сверстниками. Тренер надеется, что в следующем году ребята смогут поехать на свои первые Всероссийские соревнования для глухих, а в будущем стать призерами Сурдлимпийских игр. Александр Емельянов с воспитанниками

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Алена Кардаш, из архива Константина Шерстобитова, Керлинг Томск

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