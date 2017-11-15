Юлия Ахмедова: «Я стараюсь никого не задеть своим творчеством»

15 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

В середине октября в Томск с ежегодным концертом приехали комики шоу Stand Up на телеканале ТНТ.

После выступления мы встретились с одним из самых популярных комиков шоу Юлией Ахмедовой и поговорили о границах допустимого в стендапе, восприятии смешного и о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться на своем карьерном пути.

— Юлия, где, на ваш взгляд, проходит грань между вульгарностью и смехом, оскорбительным и приемлемым?

— Каждый человек сам для себя определяет эту грань. У меня, например, есть какие-то жесткие шутки, но я никогда не шучу про секс ради секса. Все, что я рассказываю — реально происходит в жизни. Поэтому стендап для кого-то может казаться жестким, откровенным, кто-то говорит, что у нас пошлые шутки, но я так не считаю. У меня свое измерение вульгарности. Я, например, сильно волнуюсь за некоторые вещи и думаю, что можно сказать, что нельзя. И если я это говорю, и вы это видите по телевизору или на концерте, значит, я считаю это допустимым для себя. Но я понимаю, что для многих это может быть чересчур.

— Вообще сталкивались с критикой своих выступлений?

— В контексте — оскорбительные у меня монологи или нет — мое творчество никто не комментировал. Потому что — и это уже моя позиция — я стараюсь никого не задеть, никого не обидеть. А насколько пошлые мои шутки или нет — это все относительно. Я думаю, что для телеканала «Культура» я пошлая. А люди, которые смотрят много стендапа, поймут, что Эми Шумер гораздо более откровенная и жесткая, чем я. Каждый комик сам для себя определяет эту грань. Например, я слушаю шутки некоторых моих коллег Stand Up и думаю: я бы никогда не смогла на эту тему пошутить, никогда не смогла этого сказать. Это не значит, что комику эта тема в минус, просто он так видит мир. У нас нет пошлости ради пошлости.

— Кого из российских стендап-комиков стоит слушать сегодня?

— Так как я была одним из продюсеров проекта Stand Up, то прекрасно представляю тот уровень качества, который мы хотим поддерживать в нашем шоу. Все, кто выходят на нашу сцену — комики, которых точно стоит слушать.

— А если говорить о других жанрах, сатира, например?

— Если мы говорим о политической сатире, то, мне кажется, она существует где-то глубоко в интернете. Если рассматривать с точки сатиры жанр стендап — это сатира на злободневные темы.

— Какие темы сегодня заходят со сцены и отличается ли реакция московских и региональных зрителей?

— Нет, мне кажется, если смешно — это смешно для любого зрителя на любом языке. Поэтому мы восхищаемся американским стендапом. Нет правильных тем, есть эмоции. Либо твоя эмоция близка зрителю — раздражение, злость, зависть, любовь-либо нет. Если у меня что-то вызывает эмоции, я об этом пишу и пытаюсь донести до зрителей, получить отклик. А тема может быть любая, важно подать ее по-разному. Как сказал один очень крутой журналист: «Не бывает банальных тем, бывает банальный подход».

— Как вы относитесь к теме феминизма, равноправия в России и насколько это актуально для вас лично?

— Не могу сказать, что я человек с какой-то активной позицией. Если завтра будет митинг с лозунгом «Давайте, женщины, выйдем и скажем, что ущемляются наши права!», я не пойду. Но если бы меня спросили, существует ли сексизм в России, то я бы ответила утвердительно. Сильнее ли он, чем в других странах? Да. Нравится мне это? Нет. Хотелось бы мне, чтобы это изменилось? Да. Верю ли я, что это изменится в ближайшее время? Нет.

Я пытаюсь в своих монологах донести до мужчин какие-то общие темы: что для нас неприятно или обидно. И на тему сексизма у меня было несколько монологов. Я не хочу себя называть ярой феминисткой, о них у меня странные представления, но да, я с этим сталкиваюсь практически каждый день. Например, когда после выступления мне говорят: «О, для женщины неплохо! О, а женский юмор-то существует!». То есть они считают, что порадуют меня тем, что, похвалив меня, унизят всех остальных женщин.

Какое-то снисходительное отношение чувствуется всегда, причем мужчины сами не замечают, насколько глубоко корнями вросло это все в их сознание. У меня преподаватель по английскому, и у него собака лабрадор. Показывает мне: «Съела туфли, когда я не пришел вовремя домой, чисто женское поведение». Я строю карьеру много лет, приходилось столкнуться с тем, что во время встречи с серьезным человеком, осознаешь, что он тебя вообще не воспринимает всерьез. Себе-то я все уже давно доказала. Но встречаясь с каким-то мужчинами выше по должности, мне каждый раз приходится доказывать, что у меня есть мозги, что я могу делать что-то не хуже. И все равно иногда слышу: «Ну вот — ты, ладно, умная. А так-то мало умных женщин!». Это странно.

— Что вы думаете насчет идеи, будто женщины более нежные и не могут шутить о жестких вещах, повседневной грубости?

— Мне кажется, сейчас все размыто — и понятие настоящего мужчины, и понятие настоящей женщины. Мы живем в мире, где женщины становятся мужчинами, а мужчины — женщинами. Просто у нас патриархальная страна, и должно пройти время, пока что-то изменится. Я не могу сейчас представить президентом России женщину.

— Как вы думаете, сколько времени еще нужно и сколько женщин главное?

— Еще несколько поколений.

— И последний вопрос — карьерные планы на ближайшее будущее?

— Пока в ближайших планах — записать сольный концерт, и я думаю, что приеду с ним к вам в Томск.

Текст: Катерина Маас

Фото: Алена Кардаш

Тэги/темы: