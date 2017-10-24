#чточитать: 4 книги для неспешной осени

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 24 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Глубокий октябрь — время легкого и основательного, но обязательно неторопливого чтения.

В новом обзоре, подготовленном совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город», четыре книги для нашей осени.

Марта Кетро и ее «Осенний полет таксы» — явление идеально-сезонное. И дело даже не в названии, сколько в общем тоне, который задает книга. Это как бесхитростный и беспрерывный разговор с самим собой или со случайным попутчиком, когда можно не бояться открыть все, что скопилось в душе.

Кетро (настоящее имя автора — Инна Позднышева) — популярный блогер и писательница, «легенда русского Интернета». По ее собственным словам, «Осенний полет таксы» — это сборник эссе на гендерные темы. Рассказы или, скорее, размышления автора, прежде чем собраться в книгу, выходили один за другим в ее ЖЖ. О свиданиях и расставаниях, о любви и ненависти, о состояниях души и человеческих типажах, о красоте и комплексах — в общем, обо всем том, что плавает в повседневности, что постоянно крутится в голове и о чем не всегда осмелишься рассказать близкому человеку. Главное же — находить во всем происходящем что-то хорошее.

Юмор Кетро — специфический, кому-то он придется по душе, кто-то сочтет его слишком циничным. Но так или иначе «Осенний полет таксы» — идеальный вариант для той поры, когда хочется просто что-то почитать, или когда просто хочется чего-то, «хотьчегонибудь». В ноябре книге исполнится уже 6 лет.

Наверное, нет во всем мире человека, который не слышал об этой книге. Признанный мировой бестселлер — абсолютно реальная история дружбы уличного музыканта и рыжего кота, покорившая (уж простите за банальность), миллионы сердец. А в прошлом году переродившаяся еще и в формате художественного фильма.

Наркотики, полностью запущенная жизнь и никакого просвета впереди: Джеймс Боуэн — уличный музыкант-англичанин, жизнь которого легко можно охарактеризовать стандартной фразой «не сахар». История встречи двух друзей-героев банальна: просто однажды Джеймс возвращался домой и увидел у двери рыжего кота. Когда стало понятно, что хозяев у того нет, Джеймс решил показать кота ветеринару, отдав все деньги на лекарства. А после не смог не забрать его домой, чтобы убедиться, что с ним все будет в порядке. И довольно быстро осознать, что он в принципе не готов с ним расстаться. Рыжий котозверь Боб, получивший свое имя от одного из персонажей «Твин Пикса», отныне стал верным спутником и верным другом Джеймса. И да — здесь тоже все банально, но правдиво — помог ему вернуться к жизни.

Первая книга о Джеймсе и Бобе разлетелись по Великобритании более чем миллионным тиражом. Ну, а дальше — продолжение истории о двух друзьях в разных вариациях, включая иллюстрированные книги для детей, ролики на ютюбе, группы в соцсетях и прочее. Дружба Джеймса и Боба продолжается, а, значит, продолжается и эта трогательная история.

Хелен Расселл родилась, выросла и долгое время работала в Лондоне, занимая должность редактора в глянцевом журнале MarieClaire. И все вроде бы хорошо — и семья, и работа, и планы на будущее… И отчего в этом нет ни удовольствия, ни счастья, а только бесконечная усталость и полный мрак. Но, говорят, перемены, к лучшему, и в случае с Расселл это вышло действительно так. Ее муж получил предложение поработать в компании LEGO в Дании, а сама Хелен — возможность сменить обстановку и получить невероятный опыт жизни в другой стране.

Променяв Лондон на небольшой датский городок Биллунд, Рассел решается отправиться на поиски того самого датского счастья, о котором в последнее время трубят со всех сторон. Что нужно сделать для этого? Ну, конечно, досконально изучить из чего складывается жизнь самых счастливых на свете людей. Общаясь с самой разной публикой (банковскими служащими, работниками музеев, продавцами, да просто случайными попутчиками), погружаясь в местный быт, пробуя на вкус и цвет все, что есть вокруг, Расселл удается составить весьма подробную картинку жизни прежде чуждой ей страны.

В книге много личных впечатлений, но в целом у Расселл получился своего рода авторский путеводитель по Дании, где собрано немало информации о повседневной жизни датчан — то, что можно узнать и понять, только как следует «прожив» страну самостоятельно.

И да, маленькое замечание: не путать творение Расселл с книгой Майка Викинга «Хюгге. Секрет датского счастья».

Дэвид Митчелл — англичанин, автор романов, два из которых вошли в шортлист Букеровской премии. «Тысяча осеней Якоба де Зута» - это пятый роман Митчелла (опубликован в 2010 году), завоевавший мировую популярность.

Япония на рубеже XVIII и XIX веков. Молодой голландец Якоб де Зуг прибывает в Дэдзиму, голландскую колонию на искусственном острове. Его история знакома множеству молодых людей — у него есть возлюбленная и совсем нет денег, чтобы умаслить грозного отца, категорически не желающего отдавать дочь за бедняка. Непродолжительное времяпрепровождение в Японии могло бы стать запоминающимся приключением, но и только. Но судьба-плутовка выворачивает все наизнанку: Якобу придется пробыть в незнакомой стране намного дольше, чем он предполагал, через многое пройти, многое найти и потерять — в том числе, конечно, любовь.

Митчелл работал над романом четыре года, кропотливо изучая историю и быт Японии XVIII века. А все началось еще в 90-е, года писатель, практикуя альпинизм в западной части страны, случайно попал в музей Дэдзимы и твердо пообещал себе когда-нибудь перенести увиденное на бумагу. Получился очень неспешный и очень глубокий роман — как раз то, что нужно для тягучей осени.

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