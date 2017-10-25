Комфортный город.

Сквер студотрядов в золоте

25 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Собираем парадные городские пейзажи и рассматриваем Томск с высоты.

Сквер студенческих отрядов, как мы видим его сегодня, оформился в 2015 году, хотя его благоустройство началось намного раньше. В 2011 в левой части сквера появилась большая игровая площадка с качелями, спортивными тренажерами, песочницей. В 2013-м здесь состоялась торжественная закладка Аллеи студенческих отрядов, была установлена стела, посвященная 50-летию студенческих строительных отрядов Томской области.

Позднее, после обсуждений вариантов возможного будущего сквера с томской общественностью, пространству было официально присвоено название Сквера студенческих отрядов. Здесь уложили новую тротуарную плитку, заменили газон, разбили цветники, установили дополнительные скамейки. А в 2016-м, в День города, торжественно открыли самый большой из томских фонтанов — «Фонтан молодости».

Зимой в сквере открывается ледовый городок, большая новогодняя елка и светодиодный фонтан.

«Сквер студенческих отрядов — самое большое общественное пространство в Томске, площадью порядка 3 гектар. И оно потребовало не только очень масштабных инвестиций — более 70 млн рублей, но и обсуждения проекта с жителями. С открытием фонтана площадь приобрела законченный вид и стала местом притяжения горожан, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Особенно хочу отметить, что в городе становится все больше общественных пространств, и практически все они созданы за счет инвесторов. это хорошая традиция, и ее необходимо поддерживать».

Фото: Сергей Стёпин

Тэги/темы: