Репрессированные. Томские орнитологи Залесские

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ТОКМ им. М.Б. Шатилова

Томские орнитологи Иван и Петр Залесские были репрессированы в 1930-х. После ареста и обвинений, оба погибли в ГУЛаге. И практически до конца 2000-х их имена были практически забыты.

К счастью, информация об этих ученых осталась в истории Томска. Часть информации нашли университетские зоологи и историки, часть восстановили в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД». А коллекция уникальных юношеских акварелей обитающих в Западной Сибири птиц, написанных Иваном Залесским, которая хранится в фондах Томского краеведческого музея, стала доступна в оцифрованном виде на сайте ТОКМ.

Братья-орнитологи

Иван Залесский родился в Томске в 1897 году. Орнитологическими исследованиями увлекся, еще будучи школьником — занимался изучением птиц Томска и его окрестностей, Минусинского края и Алтая. Вовлек в интересное занятие его старший брат Пётр.

Серия из 59 орнитологических рисунков, которую сегодня можно увидеть в Краеведческом, была сделана Иваном в 1910–1915, соответственно, художнику в то время было 13–18 лет!

«Первые экземпляры своей личной коллекции птиц Иван собрал в 1912–1913 годах в 15–16 летнем возрасте, а в 1914–1916 годах, судя по датам добытых экземпляров, он уже активно коллектировал птиц в окрестностях Томска. В обзоре фауны птиц нижнего течения реки Томь П. М. Залесский (1921) сообщал: «При составлении перечная я воспользовался немногочисленной орнитологической литературой, касающейся указанного района, и результатами совместных с И.М.Залесским наблюдений, которые велись (с перерывами) в течение последних десяти лет» Н. Березовиков

Военное время

После окончания гимназии Иван Залесский окончил военное училище — возможно, на выбор военной карьеры повлияла Первая мировая война. Пока исследователям не удалось выяснить, где именно учился томский анималист, но известно, что летом 1917 года он в течение пяти месяцев находился в военно-полевом лагере Иркутска. Об этом юноша вскользь упомянул в одной из первых своих статей. Уже после Иркутска в звании подпоручика Залесский возвращается в Томск и продолжает заниматься орнитологической деятельностью.

Томск в 1917-м. Из фондов ТОКМ - Томск 1917 года: от Февраля к Октябрю (по страницам музейного фотоальбома):

В 1918-м поручика Ивана Залесского мобилизуют в армию Колчака, а после разгрома колчаковцев он оказывается в составе воинских частей, сложивших оружие. Полтора месяца ареста и следствия в особом отделе Красной Армии в Томске, освобождение — благодаря отсутствию преступлений на военной службе, и особый учёт — как бывшего офицера. С тех пор, пишет Николай Березовиков, Залесский оказывается в «чёрном списке» ВЧК, а затем ОГПУ и НКВД. Это «выстреливает» через 10 с лишним лет, но пока у молодого орнитолога есть время на то, чтобы заняться любимым делом.

Сибирское орнитологическое общество

Невзирая на все сложности революционного времени, в январе 1918-го в Томске создают орнитологический кружок, в 1921-м преобразованный в Орнитологическое общество им. С. А. Бутурлина. Основателями кружка становятся братья Залесские — Пётр и Иван, а также датчанин Ганс Иогансен и некто К. Паршин.

Два сохранившихся снимка Ивана Залесского и Ганса Иогансена:

Петр Залесский стал председателем правления кружка, Иван — секретарем. Вскоре общество даже учреждает свой печатный орган — «Вестник Томского Орнитологического общества».

Сохранились любопытные факты из повседневной жизни орнитологического кружка, например, разрешения на охоту и сбор материалов: • Настоящим Административный отдел Томского губернского комитета разрешает секретарю первого Сибирского орнитологического кружка им. С. А. Бутурлина Ивану Михайловичу Залесскому беспрепятственную охоту и сбор яиц и других коллекций во всякое время года в пределах Томской губернии с научными целями (Зав. Административным отделом) • Правление Орнитологического общества обращается в отдел губохоты с просьбой предоставить члену правления о-ва Залесскому Ивану Михайловичу во временное пользование дробовое ружьё необходимое ему на предмет научного коллекционирования животных и птиц. • В томский отдел губохоты. Правление о-ва обращается к вам с просьбой представить во временное пользование дробовые ружья членам правления о-ва Залескому П.М. и Шостак А. С. Указанное охотничье оружие необходимо на предмет коллектирования животных.

Чтобы прокормить семью, в эти годы Иван Залесский подрабатывает в мастерской учебных пособий, где требуется и талант художника, и навыки в изготовлении чучел птиц. Но жить в Томске все сложнее. В 1922-м году Пётр Залесский переезжает в Барнаул, где сначала входит в состав музейного Совета Алтайского губернского музея, а потом становится его научным сотрудником. Иван с семьей переезжает в Новосибирск в 1923-м, время от времени подрабатывая в Барнаульском музее у брата.

Популярное томское объединение орнитологов тем временем преобразуется в «Сибирское орнитологическое общество» — в 1926-м. И, несмотря на трудные в материальном отношении времена и отсутствие средств, увлеченные молодые орнитологи проводят большую исследовательскую работу. Почти каждую неделю идут собрания членов общества, организовываются экскурсии за город. На незначительные средства устраивают экспедиции — на Алтай, в Казахстан и другие регионы.

По примеру заграничных научных обществ, орнитологи организуют издание орнитологического журнала «URAGUS». Всего вышло 10 номеров «URAGUS»-а, журнал расходился по многим научным институтам. Залесские публикуют в нем свои исследовательские работы — как и ранее в вестнике томского общества.

В декабре 1926-го в Новосибирске проходит Первый Сибирский краевой научно-исследовательский съезд, где создают «Общество изучения Сибири и её производительных сил». Иван Залесский принят в правление ОИС, и руководит секцией «Флора и фауна».

Летом 1927 года он руководит экспедицией в Нарымском крае. В 1928 году с томским студентом Янушевичем отправляется в поездку в Горную Шорию. Во время этой поездки собрана большая коллекция птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб, часть которых сегодня хранится в Новосибирском краеведческом музее.

Из охотников в заговорщики

В 1928 году в Новосибирске организуют Западно-Сибирскую краевую охотничье-биологическую станцию. Залесский-младший становится там старшим специалистом, а впоследствии — директором и изучает экологию охотничье-промысловых животных и организацию охотничьего хозяйства Западной Сибири. В те же годы он пишет руководство по изготовлению шкурок и чучел животных и собиранию учебно-показательных зоологических коллекций, выдерживающее три переиздания в последующие пять лет. Потом готовит руководства для орнитологов и охотников, иллюстрирует подробный описание справочника о бурундуках, пишет статьи, обзоры и очерки для «Сибирской советской энциклопедии».

Правда, в 1929-м на фоне разворачивающейся компании против безыдейного краеведения, орнитологическое общество ликвидируют. Прекращается выпуск журнала «Uragus». Коллекцию птиц, собранную трудами членов общества, спасают, передав на хранение в Томский краеведческий музей. Ее можно увидеть в музейной экспозиции и сейчас — и это еще один след Залесских в томской истории, который сохранился до нашего времени.

Тем временем, Залесского отстраняют от руководства охотстанцией, а 31 января 1933 года арестуют по обвинению в участии в деятельности «контрреволюционной повстанческой организации». Дело о «белогвардейском заговоре» затеяно, чтобы дискредитировать ОИС. Следствие затягивает 1310 человек, из них 225 осуждено, 28 приговорено к расстрелу.

Новосибирск, Первомайский сквер. 1937-38 г. фото из коллекции музея Новосибирска:

Постановлением Коллегии ОГПУ от 27 августа 1933 года 36-летний Иван Залесский, фигурант «черного списка» НКВД, как и многие другие бывшие белогвардейские офицеры, осужден по ст.ст. 58–2; 58–6 и 58–11 УК РСФСР на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1938-м, во время «Большого террора», Залесский, несмотря на отсутствие компрометирующих его материалов, лишь как осужденный ранее по контрреволюционным статьям, приговорён к высшей мере наказания. В марте 1938 года 41-летний ученый расстрелян, как и его старший брат.

В 1958-м Иван Залесский реабилитирован определением Военной Коллегии Верховного суда «за отсутствием состава преступления».

Источники:

1. Сайт ТОКМ, раздел Коллекции — акварели Залесского

2. Мартиролог мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

3. С. Москвитин «История возникновения Томского «Сибирского) орнитологического общества и результаты его деятельности»

4. Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1481: 3241–3267, «Иван Михайлович Залесский (1897–1938) — сибирский орнитолог, художник-анималист и один из создателей Томского орнитологического общества» — статья Н. Н. Березовикова.

Текст: Е. Фаткулина по материалам источников

Тэги/темы: