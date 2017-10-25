Лучшие среди профи: специалисты «Томскнефти» завоевали пять дипломов на конкурсе профмастерства

25 октября 2017 / Партнерский материал

Как выяснить, кто самый лучший? Ответ очевиден: устроить соревнования. И первые места на пьедестале по его итогам достанутся тем, кто действительно достоин носить это звание.

Вот уже 13 лет НК «Роснефть» проводит смотр-конкурс профмастерства, в ходе которого специалисты дочерних обществ соревнуются за звание «Лучший по профессии». Последний по счету конкурс состоялся в начале октября в Краснодарском крае. Участие в нем приняли свыше 600 представителей 120 дочерних обществ компании из 8 российских федеральных округов, а также Белоруссии.

Команда «Томскнефти», традиционно принимающая участие в конкурсе, как всегда оказалась на высоте — пять наградных дипломов: два первых и три вторых места в разных номинациях.

Напряженная подготовка

Команда «Томскнефти»

Корпоративный смотр-конкурс «Роснефти» традиционно проходит в два этапа. Сначала — теоретический экзамен в виде тестирования, а это 40 непростых вопросов по специальности, технике безопасности и охране труда. Второй и третий дни соревнований — практика. Здесь конкурсанты демонстрируют свои практические навыки и умения в цехах добычи, подготовки нефти, в мастерских по ремонту нефтепромыслового оборудования и химико-аналитической лаборатории. В ходе этого этапа требуется выполнить определенную технологическую операцию и объяснить каждый свой шаг. За конкурсантами наблюдает жюри, состоящее из признанных профессионалов своего дела.

Правила конкурса содержат множество деталей, чтобы гарантировать справедливость соревнований, исключая возможность получить необоснованные преимущества любому из участников. Например, если в судейской комиссии присутствует член жюри из той же дочерней организации, что и конкурсант, то его выступление обязательно должно пройти в первый день. Делается это для того, чтобы «свой» член жюри не мог подготовить его к предстоящему испытанию, рассказать конкурсанту об ошибках, допущенных соперниками.

В сборную «Томскнефти» вошли 11 специалистов — представители разных профессий, востребованных в нефте- и газодобыче, а также трое членов жюри и сопровождающие. Кандидатов выбирали среди самых перспективных, опытных и талантливых специалистов с помощью процедуры многоступенчатого отбора.

Есть среди них те, кто уже участвовал в соревнованиях, как, например, слесарь по ремонту технологических установок Денис Князев. Он боролся за звание лучшего в четвертый раз, причем второе и третье места в его копилке уже имеются. Электрогазосварщик Ильгиз Арсланов, оператор товарный Вячеслав Касюков, слесарь-ремонтник Урал Халиуллин, геолог Булат Миннебаев — тоже не новички на конкурсе. А вот лаборант химического анализа Инга Прохода, машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт Евгений Еникеев, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки Евгений Кащавцев, ведущий технолог Ирина Токарева, трубопроводчик линейный Павел Рыбалко и самый молодой участник команды оператор по добыче нефти и газа Иван Мурачёв участвовали впервые.

На фото: 1 — Ильгиз Арсланов, 2 — Урал Халлиулин, 3 — Инга Прохода, 4 — Евгений Еникеев

В течение четырех месяцев все специалисты проходили подготовку в учебном центре «Томскнефти».

Тестирование на смотре-конкурсе, по словам самих участников, не вызвало у них больших затруднений, ходя в каждой профессии встречались вопросы, ответить на которые было непросто, не владея темой в совершенстве. В этом году больше, чем обычно, упор был сделан именно на практические вопросы. Этот пункт расширили за счет сокращения вопросов по медицине и правилам техники безопасности. Практические испытания в этом году заняли целых два дня из-за большого количества участников. Соревнования проходили до ночи: последние конкурсанты выступали уже при свете прожекторов.

Покорить вершину

За всю историю участия в конкурсах НК «Роснефть» представители «Томскнефти» завоевывали первое место во всех номинациях кроме одной — «трубопроводчик линейный». В этом году предприятию наконец-то удалось покорить эту вершину благодаря Павлу Рыбалко.

— Самым сложным было побороть страх выступления на старте: секунд 30 я сильно волновался, но все-таки справился, — рассказывает Павел. — Я впервые участвовал в таком конкурсе на уровне «Роснефти» и, честно говоря, был больше настроен не на победу, а на участие. Хотелось в первую очередь получить опыт, пообщаться с людьми, увидеть что-то новое. И первое место занять не планировал, просто делал то, что умею.

Павел был единственным из всех участников, кто заметил, что огнетушитель на тестовой площадке не соответствует установленным требованиям и попросил его заменить. По условиям задания в процессе работы было симулировано условное возгорание, с которым Павел успешно справился благодаря своей предусмотрительности.

Павел Рыбалко

— В практической части я выполнял запуск очистного устройства на стенде малогабаритной камеры. Это выглядит так: есть труба, и она загрязнена. Мы в нее запускаем скребок, который счищает с внутренней полости весь налет. Работа типичная, но сказать, что я занимаюсь этим каждый день, было бы преувеличением, — отмечает Павел.

Первой наградой за успешное выступление были аплодисменты членов конкурсной комиссии, а второй — звание лучшего трубопроводчика линейного «Роснефти».

Еще один представитель «Томскнефти» Ирина Токарева оказалась единственной женщиной среди 23 конкурсантов-технологов. И сумела обойти их всех, став первой в номинации.

— Мероприятие, конечно, необычное, я на таком была впервые, — отмечает Ирина. — Когда работаешь на своем предприятии не осознаешь размеров. А тут вся «Роснефть», множество организаций, понимаешь масштаб, и это впечатляет. И выступали мы не столько за себя, сколько за свое предприятие.

Ирина Токарева

Практическое задание, рассказывает Ирина, состояло из двух этапов: сначала нужно было определить потенциал скважины и подобрать для нее оборудование; а на втором этапе выяснить причину выхода из строя насоса по предложенным документам и назвать виновного в этом.

— В условиях задания были свои хитрости, но ничего особо сложного — типичные задачи. Вначале поволновалась, а потом подумала, что это обычный срез знаний и надо просто постараться по максимуму. А вот когда ждала результат, сильно нервничала. Когда заканчивается практика, приходит облегчение. Остается гадать: назовут твое имя на награждении или нет. Это не менее волнительно, — говорит Ирина.

Вторые места в своих номинациях — у оператора обезвоживающей и обессоливающей установки Евгения Кащавцева, слесаря по ремонту технологических установок Дениса Князева и геолога Булата Миннебаева.

На фото: 1 — Евгений Кашавцев, 2 — Денис Князев, 3 — Булат Миннебаев

Награды лучшим

Все победители и призеры смотра-конкурса были награждены дипломами и призами. Дипломы получили и те конкурсанты, которые не заняли призовые места, но отлично показали себя при прохождении испытаний в номинациях «За волю к победе», «За увлеченность профессией», «За успешный дебют», «За творческий подход».

Ну, а финальную точку в соревнованиях поставил праздничный концерт, где выступили победители и призёры корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звёзды».

Подробные результаты конкурса «Томскнефть» получит в скором времени. Их тщательно проанализируют, и начнут готовиться к следующим соревнованиям, чтобы добиться еще больших результатов.

Роман Жаравин главный инженер ОАО «Томскнефть» ВНК, глава делегации «Томскнефть» не ударила в грязь лицом. Пять дипломов из одиннадцати номинаций — отличный результат. Окончательные итоги еще не подведены, но уверен, они будут неплохие. Думаю, по сумме общих баллов мы поделим призовые места с Самарой и Нефтеюганском, у которых очень сильная школа подготовки — это традиция на протяжении многих лет.

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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