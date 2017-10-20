Еда. Рецензии.

Обед в кафе «Пикколо Диаболо ХинКали-GaлИ» на Каштаке

20 октября 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Каштак — часть Томска, мало избалованная кафе. В основном в этом районе попадаются маленькие шашлычные, найти место для беседы за чашкой кофе в приятной обстановке здесь непросто.

О том, что на Каштаке открылось второе в Томске «Пикколо Диаболо ХинКали-GaлИ» — заведение, объединившее пиццерию и хинкальную, мы узнали от «местных». Отзывы были хвалебные. Мы решили приглядеться к новому кафе, хотя от первого заведения под таким названием остались сумбурные впечатления.

Где: Проспект Мира, 19а.

Интерьер: Не затейливый, но симпатичный. Во многом благодаря клетчатым красно-белым шторам в деревенском стиле и лампам над каждым столиком. В кафе два зала. Первый поживее, поскольку в нем больше огромных окон и света. Второй попроще, но зато более обособленный, спокойный. Из окон открывается красивый вид на сквер.

Меню: Их несколько, мы уже к такому привыкли. На столе выставлены предложения по алкоголю. Это коктейльная карта, цены от 120 рублей за старую добрую «Отвертку». Остальные названия напитков тоже хорошо известны.

Основных меню два, как и кафе. Одно от «Пикколо Диаболо», другое — «ХинКали-GaлИ». Каждое — вполне себе полноценное меню с салатами/супами/горячим/десертами и напитками.

В пиццерии супов немного (стоят от 120 рублей) — томатный итальянский и солянка. Выбор салатов (от 170 рублей) уже побогаче: здесь и варианты с креветками, и загадочный «Бермудский треугольник», и страстный «Неаполь». Можно читать названия и фантазировать сколько душе угодно, поскольку описаний у салатов нет.

Достаточно и закусок (от 50 рублей), которые хорошо подойдут к пиву — варианты вроде гренок, картофеля фри и подобного. Из вторых блюд (от 200 рублей) — стейки и кесадильи.

Конечно же, есть разделы «пицца» и «паста». Пиццы больше 20 вариантов, цены от 300 рублей, описаний нет. Пасты поменьше, состав — тоже тайна, названия красивые итальянские. Цены от 220 рублей.

Меню «ХинКали-GaлИ» еще более загадочно. Супов больше, стоят от 130 рублей, есть окрошка и специальные грузинские кушанья. Блюда на углях (от 180 рублей) более предсказуемы, чем супы чихиртма и чакапули. Здесь шашлыки, шаурма, люля-кебаб. Салатов (от 160 рублей) немного, они с грузинским колоритом. Есть раздел «Кеци» (Гугл подсказал, что так называется грузинская сковорода), где по цене от 190 рублей можно попробовать грибы, треску, лагман и другие блюда, приготовленные в этой посуде.

Также в меню выпечка (от 130 рублей, если не считать совсем простого лаваша), где пирог по-гурийски, по-имеретински, по-мегрельски и другие вариации хачапури.

Конечно, в хинкальной представлено и блюдо, давшее ей название. Хинкали (от 40 рублей) трех видов: с сыром, с бараниной, свининой и говядиной. Можно заказывать поштучно (в некоторых кафе требуют порцию не меньше 4-х хинкали), брать вареные или обжаренные.

Десерты в «Пикколо Диаболо» — это мороженое и коктейли (от 80 рублей).

На сладкое (от 90 рублей) в хинкальной предлагают выпечку дня, варенье к чаю и несколько вариантов тортов.

Из алкогольных напитков в меню — пиво от 80 рублей, различное и бутылочное. Из прохладительных (от 50 рублей) отметим «Боржоми» и грузинские лимонады.

В пиццерии напитки — это кофе в традиционных версиях (от 50 рублей), чай пакетированный (50 рублей) и в чайничках (по 170 рублей любой сорт). Экзотических видов нет. Также можно выбрать газировки (90 рублей), фреши (150), имбирный лимонад и домашний морс.

Еда: Мы оказались в кафе со сложным двойным названием в непростой день. Требовалось немедленно утолить жажду и голод, а также согреться, поскольку на улице была промозглая осенняя погода. И попробовать хотелось все.

В итоге мы выбрали грузинский лимонад со вкусом крем-соды, обычный капучино. Из еды присмотрели после обсуждений вариантов с официанткой грузинский суп «Чихиртму», а также итальянскую пасту «Фрутти ди маре». Потом спохватились, что мы в хинкальной и взяли продегустировать по штучке с бараниной и сыром.

Лимонад (120 рублей за бутылку) принесли сразу. Это была бутылка «Натахтари», одной из главных грузинских марок безалкогольных напитков. На вкус лимонад показался вполне обычной крем-содой.

Затем подали кофе (90 рублей), ничем не примечательный. Ничего противного, но и желания непременно выпить его в этом кафе снова не возникло.

После вынесли «Чихиртму» (200 рублей) — грузинский суп, его иногда делают на основе баранины, но в томском кафе более традиционный, куриный. Это одно из наименее острых грузинских блюд в меню заведения. Суп своеобразной густой консистенции, поскольку в него во время варки добавляется две заправки — яичная и мучная. Был действительно не острый, но щедро сдобренный зеленью. Любопытно по консистенции, но не по вкусу. Все-таки название оказалось более экзотическим, чем сам суп.

Потом нам принесли хинкали — из баранины обжаренные (45 рублей), и с сыром вареные (45 рублей). Оба варианта хороши! Баранина — с зеленью, сыр — мягкий, нежный (эту версию хинкали очень ценят вегетарианцы). В итоге было и вкусно, и очень-очень сытно. Особенно вариант с бараниной. Вареные все же полегче…

После нам подали еще и пасту «Фрутти ди маре» (280 рублей). Оказалось, что она с морепродуктами. Впечатление тоже приятное: морепродуктов добавили щедро. Интересно дополнило вкус пасты съедобное украшение — болгарский перец, фаршированный мягким сыром.

В общем, пообедали мы более чем сытно.

Счет: 780 рублей, но в тот момент в заведении по будням с 11:00 до 16:00 действовала скидка 20% на все меню, поэтому в итоге вышло 624 рубля.

Итого: В «Пикколо Диаболо ХинКали-GaлИ» приятные цены, большое меню и можно попробовать новые блюда. Ждать изысков не стоит, но вкусно и сытно поесть точно удастся. Правда, сделать выбор непросто, поскольку в меню указаны только названия, а расспрашивать о составе всех блюд и пытаться удержать все в памяти непросто.

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