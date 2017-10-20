Афиша Томска.

Выходные: 21 и 22 октября 2017 года

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Встречи-дискуссии с Лукией Муриной «Перспективы развития современного регионального искусства»

Во время творческих встреч Лукия Мурина расскажет об основных тенденциях и направлениях в искусстве Сибири 2010-х годов. Познакомит с крупными выставочными и персональными проектами, художественными акциями и кураторскими проектами. Представит творчество ведущих молодых художников региона в авторской трактовке.

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Когда и где: 21 октября в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 18.30, вход свободный по предварительной записи.

Аудитория: 16+.

Выставка участников III всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Пятый угол»

Основная тема фестиваля 2017 года — экология. Музей предлагает посмотреть с точки зрения дизайнеров и архитекторов на город как среду обитания человека, его жизненное пространство, в котором воспитывается, растет человек, в котором формируется его внутренний мир. Личные и общественные проблемы будут отражены языком социального плаката, а пути решения этих проблем будут представлены в проектах и исследованиях.

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Когда и где: до 20 ноября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Фантастический боевик «Геошторм»

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

В главных ролях: Джерард Батлер, Джим Стёрджесс, Эбби Корниш, Эд Харрис, Энди Гарсиа, Джереми Рэй Тейлор, Талита Бейтман, Роберт Шиэн, Зази Битц, Мэр Уиннингхэм.

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Когда и где: в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Фестиваль «Парижские сезоны»

В 2017 году фестиваль «Парижские Сезоны» продолжает большое турне по России и миру, в котором будут участвовать все фильмы основной конкурсной программы фестиваля. Томск присоединился к акции. Каждую неделю новые полнометражные фильмы или семь короткометражек на любой выбор.

Тема этого года — «Париж и Большие города мира». Ключевым словом программы 2017 станет понятие Непредсказуемости (Suspense). Драматическое напряжение остросюжетных историй будет стремительно сменяться с психологических драм на остро-комедийные сюжеты, показывая современную жизнь Франции и других стран мира с определенной долей самоиронии.

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Когда и где: 21, 22, 26, 27 и 29 октября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Тематическое занятие «Имбирное кружево»

Всех неравнодушных к сладкому и деревянному зодчеству Томска ждут на тематическом занятии «Имбирное кружево». Экскурсовод познакомит вас с неповторимой деревянной архитектурой Томска и главным наличником города, расскажет о секретах, притаившихся в витиеватой резьбе, а самое главное — вы сами раскрасите «имбирный наличник».

Обязательная предварительная запись по тел.: 65-72-55.

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Когда и где: 21 октября в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Ролевая игра «Таргаревы хард»

В 1672 году царские чиновники постановляют, что здесь, средь снегов на берегу реки Таз, городу больше не быть. Городской воевода собирается перевозить гарнизон. Городской священник готовится закрывать церковь. Но шаманы, пришедшие с востока хотят успеть завершить дело своих богов, пока не стало слишком поздно. А на дне глубокой проруби до сих пор живёт тот, кто был тут всегда.

Организаторы предлагают сыграть в последние дни самого первого заполярного русского города — Мангазеи. Здесь каждому предстоит завершить свои дела, поставив точку в своей общей судьбе с этим местом. Игра строится по-мотивам реальной истории освоения северной Сибири и верований коренных народов севера, приправленной авторским видением всего происходящего.

Перед игрой будет проведёна небольшая сыгровка для лучшего понимания участниками контекста игры.

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Когда и где: 21 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Праздник «Говардхан Пуджа»

Центр ведической культуры приглашает на праздник «Говардхана Пуджа».

Программа праздника:

14:00 — 15:00 — Киртан.

15:00 — 15:40 Лекция.

15:40 — 16:00 Перерыв.

16:00 — 16:30 Культурная программа.

16:30 — 17:00 Выход Гирираджа, Говардхана-пуджа.

17:00 — 18:00 Дамодараштака, предложение фитильков.

18:00 — 19:00 Гаура-арати, Нрисимха.

19:00 — 21:00 Праздничный пир.

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Когда и где: 21 октября в РК Fакел.

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Вечеринка Skeng 5

Наши плейлисты готовы разорваться от количества новой музыки, которая накопилась с момента последней встречи, поэтому милости просим на очередной бэйс-вечер в стенах Hall Bar.

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Когда и где: 21 октября в Hall Bar.

Время и стоимость билетов: 22:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Стихи НЕ о любви

На сцене клуба самые разные участники зачитают свои любимые стихи. Правило одно: никаких произведений о любви к кому и чему бы то ни было.

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Когда и где: 21 октября в байк-клубе «Засада».

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 рублей.

Аудитория: 18+.

Театрально-драматургическая лаборатория «Рупор»

С 16 по 22 октября в ТЮЗе проходит Театрально-драматургическая лаборатория под руководством известного театрального критика, эксперта «Золотой Маски» — Олега Семеновича Лоевского.

Результатом лаборатории станут 3 эскиза спектаклей о том, что волновало молодежь разных времен, которые будут представлены на суд зрителям и экспертам. И если работы заинтересуют публику, они смогут войти в репертуар театра в качестве полноценных спектаклей.

Финальные эскизы спектаклей можно будет увидеть на площадках театра 22 октября.

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Когда и где: 22 октября в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: в 12:00, 15:00 и 18:00, 400 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт «Симфонические фрески»

Крупный штрих, мощь, власть музыки. Всё это — симфонические фрески, первый концерт абонемента «Планета Романтика». Всего два сочинения в программе вечера, но каждое из них — это действительно настоящая музыкальная фреска.

Симфония № 7 Антона Брукнера — самая успешная и известная из симфоний мастера. Тему ее первой части композитор услышал во сне, а вторая часть родилась как реквием по Рихарду Вагнеру. Томский оркестр исполнит симфонию после долгого перерыва: уже мало кто помнит, когда эта музыка звучала в Томске последний раз.

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Когда и где: 22 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 700 рублей.

Аудитория: 16+.

Курс «Артист, который живет в тебе»

Даже если вы никогда не выступали на сцене, вас одолевает страх или вы считаете что лишены актерского мастерства — приходите на первое занятие 22 октября. Благодаря индивидуальному подходу опытного педагога, вы станете раскрепощёнными, научитесь управлять своими эмоциями, свободно общаться.

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Когда и где: 22 октября в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 17:30, 70 рублей.

Аудитория: 18+.

Эрнесто Заткнитесь

Наилучшая дистанция между Эрнесто и слушателем достигается как раз-таки на квартирниках. Здесь действительно внимают вдумчиво.

Оттого стихи звучат именно так, как задумывались, а стендап получается подать, не отвлекаясь на болтовню задних рядов; при этом получить обратную связь и уже на основании этого «разогнать» ту или иную тему дальше.

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Когда и где: 22 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 19:30, 500 рублей.

Аудитория: 18+.

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