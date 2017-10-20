Как обезопасить ребенка в интернете: 6 полезных советов для родителей

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 20 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Сегодня все больше родителей задаются вопросом, как обеспечить безопасность ребенка в сети? Примеров того, какие рискованные ситуации подстерегают детей в интернете, достаточно.

Какие шаги стоит предпринять, чтобы не случилось беды, рассказывают эксперты МТС.

Объясните, что такое личные данные и почему ими не стоит делиться

Ребенок зарегистрировался в социальной сети, указал свою школу, класс и выкладывает личные фотографии. Расскажите, чем может грозить такая открытость. Предложите представить, что он написал на листке бумаги свои данные, приклеил туда домашние фото и ходит с такой табличкой на спине по оживленной улице. Звучит странно, но на самом деле в социальной сети все выглядит именно так. Даже когда страница ребенка открыта только для друзей, ее данные легко могут стать доступны любому, если аккаунт «френда» взломают, что происходит нередко. Обсудите вместе с ребенком, какие факты о себе можно раскрывать, а какие безопаснее будет оставить в тайне.

Ребенка травят или унижают в сети – помогите справиться с ситуацией

Ухудшение настроения после или во время общения ребенка в интернете, внезапная неприязнь к соцсетям могут быть признаками того, что он подвергается агрессии. Если вы о чем-то узнали, не спешите включаться в конфликт от своего имени. Обсудите с ребенком ситуацию и дайте понять, что вы не будете его ругать или осуждать. Выясните, что могло послужить причиной происходящего, кто именно участвует в неприятном общении и как эти люди ведут себя в реальной жизни.

Лучший способ борьбы с агрессорами в интернете – полное игнорирование. Помогите ребенку внести их «в черный список», при необходимости временно заблокируйте аккаунт в социальной сети. Если в травле участвуют ученики школы, необходимо сообщить об этом учителю и школьному психологу. Если существует угроза здоровью и жизни, соберите все доказательства – скриншоты, фото и обратитесь в правоохранительные органы.

Ребенок должен точно знать, что идти на встречу с онлайн-знакомым - опасно

По данным исследований, треть подростков отправятся на встречу с незнакомцем из сети без сопровождения взрослых, просто взяв с собой друга. Только 11% готовы рассказать об этом родителям и спросить их разрешения. Как предотвратить ситуацию? Обращайте внимание на список друзей сына или дочери в социальных сетях, появление в них взрослых людей должно вас насторожить. При этом помните, что любое давление и «сейчас же расскажи!» сделает только хуже, правду вы можете так и не узнать. Гораздо важнее объяснить, что в реальности даже хорошо знакомый человек из интернета может оказаться совсем другим, а мотивы его общения – отнюдь не дружескими. Расскажите ребенку, что в случае конфликта или обмана, любые его фотографии и переписка могут быть выставлены в открытый доступ. Так стоит ли откровенничать с виртуальными приятелями?

Установите на компьютер родительский контроль

Защитить ребенка от негативной информации и помогут технические средства. Если ваш сын или дочь пользуются общим компьютером, заведите отдельный детский аккаунт, где будет включен родительский контроль и настроена контентная фильтрация. Такие программы могут использоваться и на детском смартфоне.

Следующий и главный шаг – выстроить отношения таким образом, чтобы дети хотели обсуждать все, что их взволновало, именно с вами. Пусть они будут уверены, что его не накажут, и получат комментарии об увиденном от вас, а не от случайных знакомых.

Не будьте категоричны в решениях

Нарушение сна, усталость, апатия, ухудшение успеваемости и отношений со сверстниками в реальной жизни – все это может быть признаком того, что ребенок «завис» в интернете. В подростковой среде интернет-зависимость чаще всего выражается чрезмерным увлечением онлайн-играми, общением в социальных сетях и просмотром видео.

Запретить, ограничить и отключить интернет – не лучший выход. Лишения не снизят интерес, а только вызовут раздражение и злость. Виртуальное пространство нужно научить воспринимать нейтрально, как одну из сфер жизни, а не как сверхценный объект, доступ к которому нужно получить любой ценой.

Проявите заботу, а не осуждайте. Скажите, например, «я переживаю, что ты редко видишься с друзьями, беспокоюсь, что ты стал плохо спать и выглядишь уставшим». Попробуйте понять, замену чего в реальной жизни ребенок ищет в интернете, попросите его показать, научить вас тому, что он делает. Если ребенок увлекается играми, предложите помочь вам понять правила. Пусть интернет не разъединяет, а объединяет вас с ребенком. Поищите вместе интересные занятия и развлечения офлайн, которыми займетесь в реальной жизни.

Где могут помочь

Вопросом безопасности детей в интернете озабочены многие психологи, родительские и интернет-сообщества. Эксперты рекомендуют ресурс detionline.com, где собраны материалы для младшеклассников (в том числе игры, квесты и занятия), подростков и родителей.

А вот эту методичку стоит прочитать каждому родителю, ребенок которого пользуется сетью. Запишите и расскажите своему ребенку о номере 8-800-25-000-15 – это бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи.

По материалам МТС/Медиа

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