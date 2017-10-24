«Золотая осень - 2017»: Межениновская птицефабрика удивила гостей выставки-ярмарки колбасными новинками

24 октября 2017 / Партнерский материал / Фото: Алёна Кардаш

На прошлой неделе в Томске с размахом прошла 19-я межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай — 2017». Традиционное участие в мероприятии приняла и Межениновская птицефабрика.

Не заметить стенд предприятия среди множества других производителей-участников было невозможно. В течение трех дней для томичей и гостей «Золотой осени» здесь была организована дегустация сырокопченых и других колбасных новинок птицефабрики, а также работал красочная фотозона.

С итальянским колоритом

Межениновская птицефабрика приимает участие в «Золотой осени» не первый раз. В прошлом году стенд компании был признан лучшим. Готовясь к 19-й выставке, компания решила доработать стенд, добавив к оформлению нотку итальянского колорита. Площадка птицефабрики отличалась от прочих своей открытостью и больше напоминала не торговую точку, а своего рода летнюю веранду или даже беседку, вокруг который витал аппетитный аромат копченого мяса.

Виноградная лоза, изумрудная скатерть, развешенные и разложенные колбасы сразу привлекали к себе внимание. Динамичности добавлял экран, на котором транслировался корпоративный фильм компании, рассказывающий о тонкостях производственного процесса и основных аспектах жизнедеятельности фабрики.

Также Межениновская птицефабрика расширила свой стенд, добавив к нему фотозону с ярким осенним пейзажем: «золотой» лес и уходящая в даль проселочная дорога. Тут же была установлена деревянная скамья, на которой посетители выставки могли отдохнуть, перекусить и сделать пару фотографий на память.

— Нам хотелось добавить не только красок нашей экспозиции, но и отличного настроения всем гостям, поэтому ключевая тема фотозоны — золотая осень. А поскольку одной из главных целей участия Межениновской птицефабрики в выставке является продвижение новой линейки сырокопченых колбас, в оформлении стенда также использовалась наша продукция, украшенная виноградной лозой, что, несомненно, является классикой в оформлении выставочных стендов, — рассказала ведущий специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Валерия Иванова.

Дегустация на славу

В этом году Межениновская птицефабрика предложила гостям выставки попробовать свои новинки. На «Золотой осени» можно было оценить сырокопченую продукцию компании — острую и пряную колбасу «Пепперони», пикантную «Сибирскую» и нейтральную, относительно остальных новинок, но не менее вкусную колбасу «Куриную». Еще одна новинка — варено-копченая колбаса «Московская», сделанная по ГОСТу из говядины с добавлением свиного шпика. Кроме того, на стенде птицефабрики можно было попробовать уже полюбившиеся томичам колбаски «Егерьские», а также продукцию, приготовленную из трех видов мяса: сервелат «Швейцарский» и колбасу «Российскую».

— Несмотря на то, что Межениновская птицефабрика специализируется на продукции из курицы, на выставке были представлены колбасы и из другого вида мяса. К чисто куриным колбасам относятся «Куриная деликатесная» и «Пепперони». Но «Пепперони» отличается наличием паприки и острого перца. В колбасе «Сибирской» помимо отборного куриного филе также добавлена односортная свинина, — рассказала специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Елена Мазурик.

Дегустации продукции на стенде птицефабрики проводились каждые два часа и неизменно собирали большое количество посетителей. Промоутеры стенда подробно рассказывали гостям о продукции птицефабрики, и о том, что все это можно купить в фирменных магазинах компании, а скоро и в торговых сетях города. Ориентировочная стоимость «палки» сырокопченой колбасы составит порядка 200 рублей.

Сырокопченые новинки пришлись по вкусу гостям «Золотой осени» — дегустаторы не скупились на похвалы компании. Особое внимание они обратили на колбасы «Сибирскую» и «Пепперони». Первая удивила своей консистенцией: томичи обращали внимание, что она будто бы сделана из единого куска мяса. В свою очередь «Пепперони» пришлась по вкусу тем, кто предпочитает «поострее» и неравнодушен к пряным итальянским колбасам. В целом, стоит отметить, что дегустация от Межениновской птицефабрики вызвала большой ажиотаж среди гостей «Золотой осени».

19-я межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай — 2017» стала рекордной по количеству экспонентов и посетителей. Свои товары и услуги на площадке во Дворце спорта представили 230 организаций и компаний из Томской, Кемеровской и Новосибирской областей. За три дня работы выставку-ярмарку «Золотая осень» посетили более 7 тысяч человек. На церемонии закрытия лучшим экспонентам были вручены медали и дипломы выставки-ярмарки. Победителями конкурса в различных номинациях стали более 60 компаний и организаций. Колбаса Межениновской птицефабрики была удостоена медали «За производство высококачественной пищевой продукции» в категории «Мясная

продукция».

Текст: Егор Хворенков

Фото: Алёна Кардаш

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