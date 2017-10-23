Томск Сойер Фест: волонтеры завершили сезон

23 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу, 21 октября в Томске завершили волонтерские работы по фестивалю Томск Сойер Фест.

На объект вышли волонтеры-сотрудники томского филиала МТС — они штукатурили цоколь фестивального объекта. Кроме того, компания МТС оказала финансовую помощь Томск Сойер Фесту, выделив средства для осуществления работ по изготовлению, покраске и установке копий оригинальных водостоков дома.

Заключительные работы по ремонту водостоков и восстановлению цоколя деревянного дома по ул. Дзержинского, 17 осуществляются при финансовой и волонтерской помощи компании МТС.

А волонтеры из Томского Базового Медицинского Колледжа и Томского промышленно-гуманитарного колледжа в рамках субботника «Проекта Свипер» убрали территорию возле фестивального дома — вдоль улицы Дзержинского.

Волонтерские работы фестиваля в этом году завершены. «Но это не конец работ на объекте. До конца года будут восстановлены в своем историческом виде воронки водостоков, средства на изготовление, покраску и установку которых выделили партнер „Томск Сойер Феста“ — компания МТС», — рассказала «Томскому Обзору» координатор фестиваля Элеонора Игнатович.

Напомним, что фестиваль по сохранению исторической среды Томск Сойер Фест прошел в этом году в Томске впервые. Для его проведения выбрали двухэтажное здание по ул. Дзержинского, 17, построенное в 1898 году:

В течение лета и осени силами волонтеров был приведен в порядок и покрашен деревянный фасад здания, наличники и деревянный декор. В работу активно включились и местные жители, поддержавшие идею проведения фестиваля и словом и делом. В результате, старый дом стал выглядеть так:

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. За два года участниками фестиваля в Самаре стали более 200 человек, было восстановлено 7 домов. В 2016 году фестиваль прошел в Казани, где восстановили три дома, и в небольшом городе Бузулук, где удалось привести в порядок один дом. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. В Томске в 2017 году побывал идеолог фестиваля, Андрей Кочетков. Интервью с ним вы можете прочитать на "Томском Обзоре": Как вернуть цвет старому городу. О чем рассказал организатор «Том Сойер Феста» в Томске

Партнеры фестиваля, помогавшие проекту в этом году: архитектурная студия «Архнуво», компания «Деревенское молочко», предприниматель Сергей Калугин и компания МТС.

Информационный партнер фестиваля: «Томский Обзор».

Томичи и компании, желающие присоединиться к «Томск Сойер Фесту» в следующем сезоне, могут обратиться в оргкомитет фестиваля по телефону +7 963-194-4108.

Фото: Владимир Дударев

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