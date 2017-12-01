Томский рафтинг: вдохновляющая история

Партнерский материал / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: vk.com/tomsk.odissei

Бурные реки, море эмоций, скорость и риск: рафтинг — удивительный вид спорта, объединивший романтику походов по горным рекам и спортивный адреналин, жажду победы.

История развития этого вида спорта в Томской области тоже особенная, и напоминает добрую сказку, где трудолюбивые герои вознаграждаются по заслугам. Начинался рафтинг в поселке Копылово с нуля, теперь наши спортсмены среди лучших в мире, а глава Федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков недавно был избран новым президентом Федерации рафтинга России.

В новой серии спецпроекта «История наших побед» рассказываем о томских покорителях бурных рек.

Пионеры рафтинга

Алексей Широков

Все начиналось на заре 2000-х годов, когда спортивная гребля на бурной воде в Томске находилась еще в зачаточном состоянии, но спортивный туризм был сильно развит, в том числе и водный.

— В городе было немало сильных туристских школ, многие совершали полные удивительных приключений путешествия, — объясняет Алексей Широков, главный тренер сборных команд Томской области по рафтингу и гребному слалому, президент Федерации рафтинга России. — В то же время спортивная гребля на бурной воде в Томске была позади планеты всей. И однажды, под чутким руководством Евгения Ковалевского, одного из лучших сегодня и в истории развития томской гребли на бурной воде, мы стали развивать греблю спортивную. Заговорили о состязаниях, и первые соревнования проводились благодаря его желанию развивать это направление. Нашей базой стал Копыловский туристический клуб, созданный в 1984 году моим отцом Александром Иннокентьевичем Широковым. Тренеры Валерий Николаевич Громцов и Виктор Викторович Пшеничников из походной жизни повели нас к гребле спортивной, убеждая, что это следующий за походами этап развития.

В итоге настал момент, когда и туристическое направление изжило себя, а как спортсмены томичи еще были далеки от лидеров. Надо было принимать решение, как жить дальше:

— Мы вернулись после непростых соревнований, где выступали с неподходящим и старым снаряжением, нам было стыдно за свой уровень. И в то же время не передать словами те эмоции, которые я испытал, когда впервые оказался в водном потоке, на спортивной дистанции — вспоминает Алексей Широков. — За круглым столом было принято решение несмотря ни на что развиваться и двигаться по направлению к спортивной гребле. Я отслужил в армии, и после нее, в 2004 году, мы собрали первую команду по рафтингу.

Пионерами рафтинга в Томской области стали ребята из деревни Копылово. Решиться в тот момент на занятия спортом в поселке было смелым поступком. Во время первых тренировок на парней показывали пальцами:

— В деревне спорт был не в почете, — поясняет Алексей. — Нам пришлось нелегко. Молодежь вокруг нас не понимала — что это за странные люди бегают по улице, занимаются на турниках, гребут на лодках. Мы тренировались на улице, в каких-то подвалах, в нашем стареньком здании. Администрация Томского района помогла купить простейший рафт, другое самое необходимое снаряжение. Томская школа не обладала никакими знаниями, все делали с нуля. Учились у тренеров из Горно-Алтайска, Красноярска, Москвы, Петербурга. Спасибо им, что делились с нами своим опытом. Мы не жалели сил и учились, учились и учились.

Ребята удачно выступали на внутренних соревнованиях, но поехать на первенство России по рафтингу по некоторым причинам не удалось. Сегодня о первой команде в томском рафтинге вспоминают с болью — трех ребят из тех спортсменов уже нет в живых, унесло непростое время. Только один из спортсменов того призыва остался в строю, до сих пор занимается рафтингом и тренирует.

Чемпионы с нуля

В 2008 году Алексей Широков набрал вторую команду, где были мальчишки 9–12 лет. Рассказывает, что брал «просто с улицы». Подошел к ватаге деревенских пацанов, игравших в футбол, предложил им: «Давайте заниматься рафтингом, и вы будете чемпионами мира!». Может быть, его обещание и не запомнили, но внимание к себе со стороны взрослого оценили. И началась работа с нуля:

— Некоторые из этих ребят не могли ни разу подтянуться на турнике, одному даже ставили диагноз «дистрофия», его мама приходила и говорила: «Он у меня слабенький мальчонка, ему не надо заниматься спортом!». Но вскоре в это было сложно поверить. Эти парни совершили путь от «гадких утят» до здоровенных ребят, и турник для них стал легкой забавой. Я все поставил на кон и решил во что бы то ни стало добраться до своей цели. Три года мы тренировались каждый день, изучали книги, видео, разбирались в технологии гребка. Благодаря такому труду через два года сумели выиграть Первенство страны. Через год поехали на Первенство мира по рафтингу среди юниоров в Коста-Рику, где стали бронзовыми призерами. Еще на международных турнирах появилось чувство, что на тебя все смотрят, и от тебя зависит, каким будет мнение о стране, которую ты представляешь. И очень важно не просто побеждать, а быть умным, сильным, воспитанным, хорошо выглядеть. После тех поездок мне стало понятно, что я не вижу своей жизни без рафтинга. Понял: это мое призвание, — говорит Алексей Широков.

Первенство мира по рафтингу в Коста-Рике, 2011 год

Победы наших спортсменов не остались незамеченными. На них обратили внимание, и в такой нужный момент ребята получили поддержку, которая придала им сил и уверенности в будущем томского рафтинга. Проявил интерес к клубу из Копылово глава Томского района Владимир Лукьянов. Он приехал в гости в обшарпанный клуб, познакомился со спортсменами, дал понять, что их успехи для района очень значимы.

— С этого момента мы стали ощущать поддержку района. Примерно в то же время нам стал помогать томский бизнесмен Максим Хайкис, — рассказывает Алексей Широков. — Сложно объяснить, сколько мне пришлось обойти различного рода коммерческих структур в поисках поддержки клуба, и как мало людей откликнулись. Максим был первым, с кем мне было комфортно разговаривать — как с близким человеком, который понимает меня, говорит, как с равным, не считает попрошайкой. Было очень важно ощутить помощь и поддержку. Нам надо было обладать современным снаряжением, мы должны были ездить на международные соревнования. Мы начали тренироваться еще интенсивнее. Признание нашего дела придавало парням и мне как тренеру силы для работы. Спорт — это же ежедневные тренировки. И нет отпусков, и личные дела на втором плане, чтобы выиграть, надо посвятить этому кусок жизни. Об этом все тренеры знают — победы имеют невероятную цену.

Выход на международную арену

На Чемпионате мира по рафтингу в Сукабуми (Индонезия), 2015 год

С 2011 года можно говорить о новом этапе развития рафтинга в Томской области — наступило его международное становление. За несколько лет клуб из маленькой сибирской деревни стал одним из лучших в мире по детско-юношескому рафтингу. В 2013 году команда из Томской области блестяще выиграла Чемпионат мира среди юниоров, а год спустя на невероятно сложных состязаниях в Бразилии наши ребята стали вторыми после хозяев. Но зрителей впечатлила та спортивная борьба, которую долго и упорно вели хмурые сибирские ребята и бразильские солнечные парни.

Чемпионат Европы среди юниоров 2014 года запомнился нашим спортсменам не только победой. За день до награждения над Украиной был сбит самолет. Отношение к представителям России в тот момент было непростое:

— Эту историю я часто вспоминаю. Тогда мы поняли, что значит для спортсмена испытать гнет со стороны многих только за то, что ты носишь форму сборной России, поешь свой гимн и этого не стесняешься, — считает Алексей. — Для нас это было испытанием, когда ребята из Англии и Нидерландов обливались пивом, когда звучал наш гимн, плевались, матерились… Возникла пауза, тогда я и коллега из Рязани подошли к этим типам. В итоге, об этом умолчим, они встали и замолчали. А ребята, стоявшие в тот момент на пьедестале почета, рассказывали, как они порывались бежать к нам на выручку.

В 2015 году наша команда в Индонезии вновь уверенно выиграла Чемпионат мира среди юниоров, а перед этим в блестящем стиле подтвердила свой титул на Чемпионате Европы. На Мировом первенстве 2016 года в Арабских Эмиратах школа рафтинга из Копылова была признана лучшей в мире.

Чемпионат Европы в Боснии и Герцеговине, 2015 год

Прошел год, и к спортивным успехам добавился проект «Белая вода Сибири», культурно-спортивный международный рафтинг-форум. Многие после побед наших сибирских ребят захотели приехать в Копылово, познакомиться с местной школой. Для этого удалось организовать культурно-спортивное событие.

— Мы теперь международная школа, куда люди из разных стран приезжают, чтобы учиться! — радуется Алексей Широков. — Поражает, какой путь мы прошли. Когда-то у нас было шесть парней в группе, а теперь 126 рафтеров в Копылово, 400 по району, 500 вместе с Томском… Для некоторых, может, такое количество спортсменов немного, но для нашей федерации — большая цифра. Мы сегодня один из основных регионов по рафтингу в стране, и у нас недавно появились первые «звезды» в гребном слаломе (а это олимпийский вид спорта). Мы знаем, что наше дело правое, все трудности преодолимы. Когда наши спортсмены на пьедестале почета, ты понимаешь, это результат твоего труда, и на парнишку-чемпиона в родной деревне смотрят еще 15 и хотят стать такими же, как он. Вот вам и формула, как из депрессивного Копылово за 10 лет сделать поселок, гуляя по которому можно каждые 10 метров случайно встречать чемпионов мира или инструкторов международной школы рафтинга.

«Белая Вола Сибири-2016»

Каждый может стать рафтером

Александр Сондер — 16-летний участник копыловского клуба «Одиссей», кандидат в мастера спорта по гребному слалому. В этом году вошел в сборную России по этой дисциплине, а также дебютировал на Первенстве мира.

Со стороны рафтинг выглядит очень непростым и опасным видом спорта. Вести рафт по бурной воде, справляться со стихией сумеет не каждый… Но специалисты утверждают, что это впечатление обманчиво и для тренировок не требуется каких-то сверхспособностей. И это доказывает пример чемпионов из Копылово. Какого-то жесткого отбора мальчишек здесь нет.

— Помните историю про парня, чьи родители считали, что он дистрофик? Он не мог ни разу подтянуться, такой был хилый, — вспоминает Алексей. — Так потом из него вырос такой здоровенный мужик! Все соперники его боятся, на Чемпионате мира ему даже дали прозвище «Считай пропало». Мол, если выходишь с ним на дистанцию, то все, надеяться не на что, такая у него слава была. Любой может добиться результата в рафтинге, неважно, сколько ему лет, в какой он кондиции. Главное заниматься и все получится, каждый станет сильным.

Где сегодня тренируются томские чемпионы? В основном в Копылово, на базе подросткового клуба «Одиссей». В тех же краях — спортивная база федерации рафтинга и гребного слалома на берегу реки Киргизка. В учебно-спортивном центре водных видов спорта детско-юношеской спортивной школе имени Виктора Шевелева есть направление «Рафтинг и гребной слалом». В прошлом году спортсмены занимались в бассейне «Аврора». В этом снова будут набираться группы — любой желающий сможет найти свое место в спортивной гребле на бурной воде, независимо от возраста.

Фестиваль «Закрытие сезона — 2017» в Копылово

Инфраструктура наших рафтеров устраивает — своей базы на реке Киргизка и возможности заниматься в томских бассейнах «Звездный», «Аврора» и «Акватика» спортсменам хватает.

— Спортивная база, которая находится в Копылово, постоянно развивается, — радуется Алексей Широков. — Это не просто база для спортсменов и гребцов, а благоустроенное место, где рядом есть стадион, футбольное поле, беговая дорожка, скамейки, лавочки, турники, качели и прочее, необходимое для отдыха. Многие сюда приезжают, параллельно на реке тренируются ребятишки разного возраста — и рафтеры, и те, кто занимается гребным слаломом. Мы очень любим нашу базу. Ее развитие поддерживает и администрация Томской области, губернатор Сергей Жвачкин, и его заместители — Андрей Кнорр, а так же и Томский район, его глава Владимир Лукьянов. Все идет своим чередом, для нас важно, что мы не остаемся без внимания. Кроме того, ведется работа по прогнозированию и возможному проектированию гребного слаломного канала для рафтинга в городе Томске. Это же студенческий город, где много молодых, целеустремленных ребят, с горячей кровью. Город с большой туристской историей. И всю жизнь томские водники мечтали, чтобы у них появилось место для тренировки. Они работали на Ушайке, чуть ли не в лужах… И теперь наконец мы близки к тому, что, возможно, в Томске появится уникальный объект. Он поможет развиваться спортсменам и вести активный образ жизни горожанам. Желающие смогут кататься на рафте, на каяке. И провести настоящий чемпионат мира мы тогда сможем. Многие международные соревнования проводятся на базе искусственных сооружений.

Пример для подражания

Рафт-команда «Томск-Одиссей» — победитель конкурса «Спортивная элита Томской области — 2017»

У томских рафтеров большие планы на будущее и заслуженная гордость своими успехами. Алексей Широков уверен: история его команды может стать для других вдохновляющим примером. Главное — не раздумывать, не ждать от кого-то помощи, а делать свое дело.

— Государство — это мы, действуйте, верьте в свои силы и не отступайте! — советует он тем, кто еще не решается на свои проекты. — Наши интересы никто не лоббировал, мы — обычные парни из деревни. Верьте, поддержка придет. Нам очень сильно помог глава Администрации района, нам помог, и Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту, спонсоры стали появляться. К сожалению, удивительного человека Максима Хайкиса, нас поддерживавшего, уже нет в живых, для нас это стало огромным горем. Его родные занимаются теперь его бизнесом и продолжают по мере сил помогать нашей команде. Теперь есть у томских рафтеров и генеральный спонсор — это Сибирская Аграрная Группа. А свинокомплекс «Томский» стал генеральным спонсором рафт-команды «Одиссей». Кроме того, нас поддерживает Межениновская птицефабрика, охранная группа предприятий «Правопорядок». У нас есть целый попечительский совет, благодаря которому мы можем жить и развиваться, покупать новое снаряжение. Давно, когда в поисках денег на поездку на наш первый чемпионат мира я ходил по кабинетам, один из руководителей сказал мне: «Алексей, научись привлекать средства, на одном бюджете далеко не уедешь!». И все эти годы мы учились.

Превращение любительского клуба из деревни в мировых лидеров и чемпионов не прошло незамеченным для спортивной общественности. 1 октября нынешнего года Алексея Широкова, 10 лет руководившего Федерацией рафтинга и гребного слалома Томской области избрали президентом Федерации рафтинга России. — Ответственно до дрожи в коленях! — признается Алексей. — Но это взвешенное решение. У меня теперь будут новые задачи, но это не значит, что у нас в регионе с рафтингом и гребным слаломом что-то изменится: у меня есть целая плеяда помощников, они продолжат мое дело, а я, конечно, всегда буду по-отечески относиться к нашему дому, нашей региональной организации и спортсменам. И я не прекращу тренировать спортсменов, всегда буду находить на это время. Также, как и на занятия спортом, считаю, это помогает держать себя в большем тонусе.

Текст: Мария Симонова

Фото: Алёна Кардаш, slalom-tomsk.ru, vk.com/tomsk.odissei

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