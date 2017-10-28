Топ-5: самые продаваемые в Томске книги за октябрь-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 28 октября 2017 // Фото: pixabay.com/

Новая книга Устиновой, роман-трагикомедия, откровения врача-нейрохируга, зов Ктулху и письма о любви.

Какие книги попали в топ-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в октябре 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Новая книга от мастера отечественного детектива. Детектива для женщин, чего уж скрывать — все дело в романтической нотке, которая всегда присутствует в творчестве Устиновой. Ее герои разные, но всегда это абсолютно нормально-обычные люди, наполненные понятными всем нам переживаниями, сомнениями и эмоциями. Сюда же стоит добавить и особый язык, которым писательница общается с читателями — всегда доверительный, интимный. Такой, как будто тебе негромко рассказывает интересную историю человек, сидящий в соседнем кресле.

Итак, куда же перенесено повествование на это раз? В город Тамбов, куда отправляется группа из четырех колоритных персонажей: летчика, искусствоведа, шаманки и художницы. Компания разномастная, но у них есть общая цель — выяснить подоплеку странных событий, происходящих в местной библиотеке. И, кажется, все должно получиться, ведь они умеют все — и разгадывать шифры, и метко стрелять, и управлять любыми видами транспорта, и даже делать хирургические операции.

«Он написал роман и в одно прекрасное утро проснулся знаменитым» — это точь-в-точь про Фредрека Бакмана. Его герой Уве взорвал Швецию, победно промаршировал по Европе и в прошлом году добрался наконец-то и до нашей страны.

Уве не слишком стар, но он устарел. Он не понимает тех изменений, которые происходят вокруг. А непонимание вызывает недовольство, гнев и желание выплеснуть эти негативные эмоции на окружающих. Уве 59, он недавно овдовел и был с почетом выпровожен на пенсию. Жизнь его лишилась всякого смысла, но можно найти новый. Нужно только искать хорошо и тщательно, а вот с этим у Уве как раз никаких проблем — он человек старательный.

«Вторая жизнь Уве» — книга-трагикомедия в полном смысле этого слова. Когда тебе одновременно смешно и стыдно за то, что ситуация вызывает у тебя смех. Замечательная история об этакой собирательной «бабушке на скамейке», которая всем недовольна, всех критикует и всем дает советы. Однако сама же первая и помогает каждому жильцу своего подъезда, на которого вчера еще спускала всех собак. В каком-то смысле роман «Вторая жизнь Уве» выполняет важную социальную функцию: быть может, прочитав ее, мы начнем лучше понимать стариков, оставшихся наедине с собой в мире гаджетов и интернета.

Имя Ктулху стало нарицательным «в интернетах», хотя многие используют его, не представляя кто это, собственно, такой. А создал этого персонажа американский писатель Говард Лавкрафт — пионер жанра хоррор.

Как это часто случается с писателями, известность пришла к нему уже после смерти. Лавкрафт считается основателем целого направления в литературе — «лавкрафтовских ужасов», которые серьезно повлияли на развитие всего жанра хоррор. Они задают новую парадигму, в которой страх читателя сконцентрирован не на мифических вампирах или оборотнях, а на неизвестном и непостижимом.

Следы Лавкрафта — например, отсылки к богам Ктулху и Дагону, книге «Некрономикон» — можно найти во множестве современных произведениях как отечественных, так и зарубежных. Один из ярчайших представителей — наделавшая в прошлом году шума компьютерная игра Darkest Dungeon, полностью созданная в стилистике произведений Лавкрафта.

«Зов Ктулху» — это первое прикосновение к миру пугающих существ и богов, населяющих подводные глубины океана и далекие планеты, которых описал в своих произведениях Лавкрафт. Познакомьтесь с историей о древнем подводном боге, спящем в своем священном затонувшем городе и надейтесь что он больше никогда не проснется.

Первая книга Генри Марша «Не навреди», рассказывающая о буднях врача-нейрохирурга, была встречена критиками и читателями очень тепло. Такие же положительные отзывы собирает и ее продолжение. Если в первой части нам рассказали о том, что за человек находится под белым халатом и медицинской маской, то теперь мы узнаем, каким этот человек становится, когда снимает свою амуницию и идет домой. Или выходит на пенсию.

Генри Марш зачастую циничен, но в то же время пронзительно честен. Он не боится поднимать вопросы, которые негласно табуированы в обществе и медицинской среде: эвтаназия, ответственность врачей, бюрократия в здравоохранении, которая стоит людям жизни. А еще он описывает свои путешествия в Непал, Украину, Америку, сравнивает привычные ему предметы и стороны жизни в этих странах с Англией.

Интересный факт: жена Марша — Кейт Фокс — известный британский антрополог, из-под пера которой вышло несколько очень интересных книг о быте, традициях и привычках англичан.

За Эльчином Сафарли прочно закрепилась репутация писателя, открывающего для русских читателей Восток. «Молодежный Орхан Памук», как его еще называют. Все его произведения наполнены шумом волн, запахами печенья и специй, самобытной философией и мировосприятием. Азербайджанец, живущий в Стамбуле, пишет не о политиках, звездах шоу-бизнеса или финансовых воротилах, а о простых людях с заурядной судьбой, среди которых он вырос. А еще о любви во всех ее формах и проявлениях.

Новая книга Сафарли тоже об этом: на этот раз о любви отца к дочери, которая где-то далеко. Поэтому он пишет ей письма, рассказывая о том, что происходит в его жизни и как он по ней скучает. Если вы любитель настроенческой литературы, которая погружает читателя в мир переживаний героя не с помощью сюжетных поворотов и логики повествования, а описанием запахов, вкусов, звуков и эмоций, то эта книга однозначно для вас.

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