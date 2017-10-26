Афиша Томска.
Хэллоуин по-взрослому: 27 октября — 4 ноября 2017 года
«Ужасный» праздник Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября, но в Томске тематические фестивали, игры, вечеринки (все — 18+) стартуют уже сегодня.
«Ужасный» квиз
Тематика квиза включает в себя кино, музыку, литературу и исторические факты, имеющие прямое отношения или отсылки к Хэллоуину, ужасам, страхам, мистике, фантастике и народным сказаниям о всевозможной нечисти.
Когда и где: 27 октября в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 19:00, 200 рублей.
Аудитория: 18+.
Halloween party
В этот день вас ждут страшные конкурсы, убийственные коктейли и блюда, приготовленные на языках огня возле врат ада.
Когда и где: 28 октября в клубе «Маяк».
Время и стоимость билетов: 20:00, 300 рублей.
Аудитория: 18+.
Siberian halloween rock fest
В субботу в Томске пройдет самый крутой рок-метал фестиваль осени! Отличная музыка, непрерывное веселье, конкурсы (в том числе и конкурс на лучший костюм), призы и многое другое. Каждый пришедший в костюме получит подарок на входе.
Когда и где: 28 октября в клубе Teatro.
Время и стоимость билетов: 18:00, 250 — 500 рублей.
Аудитория: 18+.
Вечеринка «Шабаш»
Только на одну ночь театр «Версия» превратится в старинный особняк, наполненный мистической атмосферой со страниц Кинга, интересной качественной программой и самыми яркими людьми города.
Два танцпола с электронной музыкой всех сортов — от танцевальной до экспериментальной, специальный гость из Новосибирска, несколько живых выступлений и afterparty от «Теория Звука».
Когда и где: 28 октября в театре «Версия».
Время и стоимость билетов: 23:00, 300 — 450 рублей.
Аудитория: 18+.
Старый, не добрый… Halloween
В программе костюмированная вечеринка, жуткие конкурсы, колдовское пойло, зловещие призы, призрачные сиськи (возможно есть, а возможно и нет), живая музыка.
Когда и где: 28 октября в баре Rockot.
Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 200 рублей.
Аудитория: 18+.
Halloween в баре Probka
Справившись со всеми 13 испытаниями, вы сможете забрать весь призовой фонд в размере 13 тыс. рублей. Победитель будет лишь один! И он пройдет 13 кругов ада.
Когда и где: 28 октября в баре Probka.
Время и стоимость билетов: 22:00, вход свободный.
Аудитория: 18+.
Halloween 2017
Гостей ждет праздник по мотивам книги Стивена Кинга «Оно».
Когда и где: 28 октября в ресторане «Пабик».
Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный.
Аудитория: 18+.
Шотландский Хеллоуин
В этом году вся нечисть будет танцевать в клетчатом… Студия исторического танца «Мистерия» проводит шотландский Хэллоуин. В программе шотландские КД и кейли, немного сомнительных развлечений в тему вечера и все это в небольшой и несколько необычной локации с кирпичными стенами и настоящей винтовой лестницей.
Когда и где: 28 октября в пространстве «Высоко».
Время и стоимость билетов: 17:00, 500 рублей.
Аудитория: 18+.
Halloween в «Зеленой лампе»
«Зеленая лампа» распахивает свои двери, и среди мрачного и холодного города, по которому будет бродить нечисть, загорится приветливый огонек из фонаря-тыквы, запахнет глинтвейном и заиграет хорошая музыка.
Когда и где: 31 октября в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 21:00, 200 — 250 рублей.
Аудитория: 18+.
Halloween в байк-клубе «Варяг»
Окунуться в карнавал смерти, присоединившись к нечистой силе — этот вечер точно станет для вас незабываемым. Масса веселья в едином смертном танце с хитами всех времён в исполнении группы Licentia, а также смертельно интересная программа от сумасшедшего ведущего Сергея Выдрова.
Когда и где: 4 ноября в байк-клубе «Варяг».
Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 200 рублей.
Аудитория: 18+.