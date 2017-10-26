Афиша Томска.

Хэллоуин по-взрослому: 27 октября — 4 ноября 2017 года

26 октября 2017 / Томский Обзор

«Ужасный» праздник Хэллоуин традиционно отмечается 31 октября, но в Томске тематические фестивали, игры, вечеринки (все — 18+) стартуют уже сегодня.

«Ужасный» квиз

Тематика квиза включает в себя кино, музыку, литературу и исторические факты, имеющие прямое отношения или отсылки к Хэллоуину, ужасам, страхам, мистике, фантастике и народным сказаниям о всевозможной нечисти.

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Когда и где: 27 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Halloween party

В этот день вас ждут страшные конкурсы, убийственные коктейли и блюда, приготовленные на языках огня возле врат ада.

Подробности.

Когда и где: 28 октября в клубе «Маяк».

Время и стоимость билетов: 20:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Siberian halloween rock fest

В субботу в Томске пройдет самый крутой рок-метал фестиваль осени! Отличная музыка, непрерывное веселье, конкурсы (в том числе и конкурс на лучший костюм), призы и многое другое. Каждый пришедший в костюме получит подарок на входе.

Подробности.

Когда и где: 28 октября в клубе Teatro.

Время и стоимость билетов: 18:00, 250 — 500 рублей.

Аудитория: 18+.

Вечеринка «Шабаш»

Только на одну ночь театр «Версия» превратится в старинный особняк, наполненный мистической атмосферой со страниц Кинга, интересной качественной программой и самыми яркими людьми города.

Два танцпола с электронной музыкой всех сортов — от танцевальной до экспериментальной, специальный гость из Новосибирска, несколько живых выступлений и afterparty от «Теория Звука».

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Когда и где: 28 октября в театре «Версия».

Время и стоимость билетов: 23:00, 300 — 450 рублей.

Аудитория: 18+.

Старый, не добрый… Halloween

В программе костюмированная вечеринка, жуткие конкурсы, колдовское пойло, зловещие призы, призрачные сиськи (возможно есть, а возможно и нет), живая музыка.

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Когда и где: 28 октября в баре Rockot.

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Halloween в баре Probka

Справившись со всеми 13 испытаниями, вы сможете забрать весь призовой фонд в размере 13 тыс. рублей. Победитель будет лишь один! И он пройдет 13 кругов ада.

Когда и где: 28 октября в баре Probka.

Время и стоимость билетов: 22:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Halloween 2017

Гостей ждет праздник по мотивам книги Стивена Кинга «Оно».

Когда и где: 28 октября в ресторане «Пабик».

Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Шотландский Хеллоуин

В этом году вся нечисть будет танцевать в клетчатом… Студия исторического танца «Мистерия» проводит шотландский Хэллоуин. В программе шотландские КД и кейли, немного сомнительных развлечений в тему вечера и все это в небольшой и несколько необычной локации с кирпичными стенами и настоящей винтовой лестницей.

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Когда и где: 28 октября в пространстве «Высоко».

Время и стоимость билетов: 17:00, 500 рублей.

Аудитория: 18+.

Halloween в «Зеленой лампе»

«Зеленая лампа» распахивает свои двери, и среди мрачного и холодного города, по которому будет бродить нечисть, загорится приветливый огонек из фонаря-тыквы, запахнет глинтвейном и заиграет хорошая музыка.

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Когда и где: 31 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 21:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 18+.

Halloween в байк-клубе «Варяг»

Окунуться в карнавал смерти, присоединившись к нечистой силе — этот вечер точно станет для вас незабываемым. Масса веселья в едином смертном танце с хитами всех времён в исполнении группы Licentia, а также смертельно интересная программа от сумасшедшего ведущего Сергея Выдрова.

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Когда и где: 4 ноября в байк-клубе «Варяг».

Время и стоимость билетов: 20:00, 100 — 200 рублей.

Аудитория: 18+.

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