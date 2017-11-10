Комфортный город.

Как Томск готовится к зиме: консервация фонтанов

10 ноября 2017 / Томский Обзор

Все шесть фонтанов, находящиеся на балансе города, с 1 октября надежно укрыты от непогоды и посторонних вмешательств. Но это не значит, что они не будут работать зимой — правда, уже в режиме фонтанов световых.

Как закрывают и открывают фонтаны Томска, кто за это отвечает и сколько это стоит — рассказываем в нашем материале.

Не все фонтаны Томска находятся в ведении городской администрации. В первую очередь это самые крупные конструкции, но есть и небольшие фонтаны — их размеры измеряются объемом чаши.

Самый большой на сегодняшний день — это «Фонтан молодости» в Сквере студенческих отрядов. Объем его чаши составляет 186 куб. метров, высота основной струи — до 20 метров. Остальные городские фонтаны — на набережной реки Ушайки, на площади Ново-Соборной, на улице Вершинина (Буфф-сад) и два небольших фонтана в переулке Плеханова и на площади Батенькова.

График сезонной работы фонтанов — с 1 мая по 1 октября. Осенью их консервируют, то есть готовят к зиме, а весной расконсервируют — готовят к запуску.

Сейчас томские фонтаны закрыты сезонными конструкциями — они защищают чашу и все сооружение от непогоды. А также не позволяют забраться в пустой фонтан разгулявшимся горожанам. Это просто небезопасно: можно получить травму, ведь внутри чаши много труб.

Как укрывают томские фонтаны

Перед тем, как укрыть фонтан, из системы полностью сливают воду, оборудование (насосы, форсунки и подсветку) снимается и отвозится на склад. Но предварительно фонтан проходит обработку-очистку от известкового налета, который образуется от воды. Это такой же налет, какой можно увидеть на кранах и раковинах в любой томской квартире, ведь в фонтанах используется обычная водопроводная вода. Обслуживающая организация, используя химические реагенты и специализированные средства для чистки, очищает чашу и все оборудование — весной со склада оно приедет уже чистым и готовым к работе. Подобные чистки проводятся и летом: раз в одну-две недели каждый фонтан обрабатывается от известкового налета, от цветения, пуха, мусора, который приносят птицы, а часто и люди. Понедельник — профилактический день для городских фонтанов.

Обслуживают фонтаны организации, специализирующиеся на работе с насосным оборудованием, их выбирают по итогам аукциона. Насосы в томских фонтанах используются серьезные: в Сквере студотрядов стоят огромные датские насосы grundfus, в небольших фонтанах — российские небольшие погружные насосы. В обновленном фонтане на Ново-Соборной площади стоят отечественные «гномы».

— Мы постепенно выстраивали работу по обслуживанию фонтанов, и сейчас у нас все работает четко, — рассказывает Антон Кемеров, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений департамента дорожного хозяйства администрации Томска. — Увеличилось и количество фонтанов у нас на обслуживании: спонсоры строят и передают на баланс города. Шесть фонтанов для Томска — это оправдано и комфортно. Многие томичи ценят летний комфорт: лето у нас довольно жаркое. Есть, конечно, и такие горожане, которые относятся неаккуратно. К примеру, в прошлом году 7 июля мы запустили новый музыкальный фонтан на улице Красноармейской, а уже 8 июля чистили воду в чаше, потому что кто-то набросал туда лапши, и это, конечно, говорит о невысокой культуре того, кто это сделал. Хочется, чтобы люди ценили свой город, в частности, и городские фонтаны. И, конечно, чтобы радовались.

Ближе к новогодним праздникам «зимние башенки» фонтанов будут украшены иллюминацией, которую разберут уже в марте—апреле в зависимости от погоды и таяния снега (вместе с разбором ледовых городков).

Включить фонтан весной просто так, одним вентилем, конечно нельзя. Процесс расконсервации — это не просто убрать пирамидку и смонтировать насосы. Для того, чтобы фонтаны заработали, должны быть также подготовлены и соответствующие документы. В апреле на каждый фонтан приезжает инспектор «Томскводоканала», чтобы опломбировать счетчики, снять с них показания (показания также снимаются и при консервации). Город, как и все томичи, оплачивает расход воды в фонтанах — так же по счетчикам. Чтобы фонтан был включен, у подрядной организации должны быть заключены договора на водо- и электроснабжение.

В год на обслуживание шести городских фонтанов тратится примерно 3 млн рублей. В эту сумму включены расходы на воду, электроэнергию, чистку и уход, оплату всех работ по консервации и расконсервации — одним словом, все, что необходимо, чтобы «фонтанное» хозяйство было в полном порядке.

Иван Кляйн мэр Томска Каждый городской фонтан — это сложное инженерное и гидротехническое сооружение. Автоматика, фильтры, насосная группа, датчики — все это скрыто от посторонних глаз и требует тщательного ухода и защиты от повреждений. Все сверху надо убрать вниз, законсервировать, обесточить, закрыть защитными конструкциями. Строительство фонтанов и уход за ними — это серьезные вложения финансовых ресурсов, но они оправдываются той пользой, которую они приносят горожанам. Поэтому мы всегда просим жителей относиться к новым общественным пространствам, главным городским объектам с любовью, без вандализма.

Текст: Екатерина Криволапова

Фото: Алина Колпакова, Мария Аникина, Томский Обзор

Тэги/темы: