Лес, вода, почва: как «Томскнефть» помогает поддерживать экологический баланс региона

30 октября 2017 / Партнерский материал

Компания «Томскнефть» является основным недропользователем на северных территориях Томской области.

Предприятие уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. С одной стороны — это минимизация вероятности ущерба, который может быть нанесен природе в ходе производственного процесса, с другой — устранение последствий негативного воздействия на природу.

Ежегодно ОАО «Томскнефть» ВНК выделяет значительные средства на лесовосстановление, рекультивацию земель, загрязненных нефтепродуктами, и возмещение вреда рыбному хозяйству региона. В нынешний Год экологии эта работа была продолжена.

В этом году государственная комиссия положительно оценила результаты работы по рекультивации земель в Александровском, Каргасокском и Парабельском районах области, а также в Нижневартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа.

Работы по восстановлению почвы начинаются в мае и, как правило, продолжаются до октября. Рекультивация проходит в несколько этапов. Загрязненный слой удаляют, а остатки очищают путем добавления специальных химикатов и микробов-деструкторов. Затем, на пострадавшем участке засеивают траву. Она-то и является индикатором того, насколько качественно были проведены мероприятия по очистке. Стоит отметить, что не на всех участках наблюдается хорошая всхожесть «посевов». Для восстановления почвы в местах с высоким содержанием нефтепродуктов может потребоваться два-три года.

«Томскнефть» ежегодно сокращает площади загрязненных почв. Главным образом это связано с обновлением устаревшей системы трубопроводов. При этом стоит отметить, что темпы рекультивации не снижаются. Так в текущем году томские нефтяники предъявили государству на 20% больше восстановленных земель, чем планировалось.

Стоит отметить, что с наступлением заморозков работы продолжатся: специалисты предприятия займутся прокладкой подъездных путей, очисткой территорий от сухостоя и завозом торфа на тех участках, которые перейдут на следующий год.

Еще один важный пункт в списке ежегодных экологических мероприятий «Томскнефти» — это возмещение вреда рыбному хозяйству. В начале мая по заказу томских нефтяников подрядная организация выпустила в Томь более 2 млн мальков пеляди и 63 тысячи мальков муксуна.

— Если проектами строительства объектов предусмотрено возмещение вреда рыбному хозяйству, оно осуществляется в обязательном порядке. К таким объектам относятся все, расположенные в пойменной, водоохранной зоне, пересекающие какие-то протоки или речки, — рассказывает начальник отдела по вводу основных фондов Сергей Юденко. — В нынешнем году, к примеру, это несколько объектов Даненберговского месторождения: обустройство двух кустовых площадок, строительство нефтепровода и автомобильной дороги. А также обустройство нескольких кустов на Советском месторождении, одного — на Катыльге и строительство нефтегазосборного трубопровода на Первомайском месторождении.

Места для запуска рыбы ихтиологи — специалисты «Томского научно-производственного рыбоводного комплекса» — подбирают с особой тщательностью. Тут важно учесть каждую деталь: температуру, кормовую базу, наличие хищников. В противном случае, это не принесет нужного «лечебного» эффекта.

— По оценке специалистов, искусственное воспроизводство биоресурсов дает весьма неплохие результаты. Отдельные породы рыб нам уже удалось воспроизвести полностью, на очереди — особо ценные породы. Это дело более хлопотное. По словам ихтиологов, вырастить мальков осетровых даже в «комнатных» условиях комбината проблематично: очень уж они прихотливы. Но задача поставлена — будем стараться», — резюмирует Сергей Юденко.

Текст: Валенина Бейкова

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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