Еда. Рецензии.

Ужин в кофейне-пиццерии Latte Art

27 октября 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

В новую кофейню-пиццерию Latte Art мы шли в надежде на вкусный кофе. Название звучало многообещающе. И, о счастье, мы не разочаровались! А заодно попробовали прежде незнакомые блюда итальянской кухни.

Где: Пр. Ленина, 26. 2 этаж, ТЦ «Рояль».

Интерьер: Визуально это скорее больше похоже на пиццерию, чем на кофейню. Очень простые формы, лаконичность и конкретная отсылка к Италии, в основном за счет цветов ее флага. Впрочем, одна из стен для настроения украшена очаровательным изображением европейской улочки. Просторно — и потому, что зал большой, и благодаря светлым стенам. Светло, большие окна от пола до потолка.

Кафе расположено на втором этаже, поэтому взгляды прохожие посетителей не рассматривают. И вид из окон симпатичный.

Меню: Умещается на одном листе, что очень удобно. Кроме, собственно, перечня блюд и напитков можно почитать интересные факты о «хитах» итальянской кухни. Например, историю о том, что капучино придумали итальянские монахи или что тирамису буквально переводится как «Поднимай меня вверх».

Открывают карту блюд популярная у нас итальянская кухня. Пасты (от 290 рублей, с курицей, с тунцом, вегетарианские варианты с сыром и овощами), панини (от 200 рублей, 3 вида — с курицей, с сыром и овощами, с лососем) и, конечно же, пиццы (от 170 рублей за небольшие размеры). Что логично в пиццерии, выбор этого блюда самый большой. Здесь и традиционные варианты, и кальцоне (закрытая пицца), и сладкая (с сыром маскарпоне и фруктами в клубничном соусе). Также в меню аранчини (от 100 рублей) — блюдо сицилийской кухни, рисовые шарики с фаршем или без, получившие свое название за внешнее сходство с апельсинами.

Салаты (от 240 рублей), конечно, представлены разными «Цезарями», из менее известных у нас вариантов — «Капрезе» с моцареллой, салат с теплыми овощами и кальмарами.

Суп (100 рублей) только один, какой неизвестно заранее — это «суп дня». Горячих всего два (от 320), выбирать можно из стейка из куриной грудки и кальмара на гриле.

Из сладостей мороженое (от 99 рублей) с дополнениями, в том числе с эспрессо. Десертов (от 110 рублей) несколько. Это и традиционные итальянские панна котта, тирамису, и более неожиданные жареные бананы с чили-шоколадом.

В кофейной карте из интересного (от 80 рублей) — капучино с элементами латте и кон-панна.

Чай есть классический разных видов (100 рублей за чайничек) и авторский (150 рублей за чайничек), с добавлением ягод и соков.

Также можно выпить молочный коктейль (от 110 рублей, традиционный или с соком, или с сиропом). Другие холодные напитки (морсы, соки, газировки, лимонад) в Latte Art тоже представлены (от 50 рублей за стакан).

Среди спецпредложений кофейни — завтраки (от 110 рублей), напиток в них не входит. Позавтракать можно на любой вкус — и кашей, и омлетом, и сытно в английском духе, и тостами с клубничным соусом.

Еда: Мы начали выбирать с кофе. Конечно, стали расспрашивать, что такое капучино с элементами латте. Нам объяснили, что это в европейском стиле — в Европе есть либо эспрессо, либо кофе с молоком, а на латте и капучино его не делят (признаемся, что за последнюю неделю волей судьбы мы пили кофе в Германии, Дании и Швеции, каждый раз выбирая между латте и капучино, а также кафе о ле и другими различными вариантами напитка, сочетающих кофе и молоко). Мы удивились, но согласились попробовать этот вариант. Из еды заказали теплый салат из овощей с кальмарами и маленькую порцию загадочных для нас классических аранчини. Затем добавили еще и десерт и чай.

Кофе (120 рублей за небольшую чашку капучино с элементами латте) принесли быстрее всего. На молочной пене была нарисована кошачья мордочка.

Когда подруга заказала большой капучино с элементами латте, то его не просто принесли, а устроили мини-представление. Перед нами появился бариста и сообщил, что будет рисовать на кофе при нас. Сначала изобразил обычное сердечко, а потом превратил его в необычный рисунок. Сказал, что это подруга целуется с Элвисом Пресли. И что слово «арт» в названии кофейни неслучайно, здесь можно ждать самых разных рисунков на кофе. В общем, есть что поснимать для инстаграма:)).

Уж не знаем, что в кофе было элементами латте, а что капучино, но главное — он оказался очень вкусным! В Томске мы давно такой не встречали. В меру мягкий, ароматный, не чересчур молочный. В общем, не откажемся выпить в «Латте-арт» еще не одну чашечку кофе.

Классические аранчини (100 рублей за небольшую порцию) подали тоже быстро. Кроме риса в их составе сыр моцарелла. Подаются вместе с сырным соусом. Горячие, буквально с пылу с жару. Сытные, жирноватые за счет жарки. Но на вкус необычны.

Салат с теплыми овощами и кальмарами прекрасно утолил голод. В нем было немало картошки. Как, впрочем, и кальмаров, ради которых в первую очередь мы его и взяли. Каперсы сделали вкус салата более оригинальным.

Через некоторое время настала очередь еще и десерта. Думали о бананах, но после аранчини жареного уже не хотелось. В итоге взяли тирамису. И не пожалели. Десерт был очень нежным, сладким в меру, с натуральными вкусными сливками.

Запивали мы его авторским чаем «Сибирские тропики». Чай на основе черного с крыжовником, лаймом, мятой, клубничным соусом смотрелся отлично. И на вкус тоже получился гармоничным. Лайм и клубничный соус уравновешивали друг друга, мяты было немного, ее нотка получилась ненавязчивой. А крыжовник мы давно не ели и с радостью вспомнили его летний вкус.

Счет: 730 рублей.

Итого: Во время ужина в Latte Art мы пребывали в самом жизнерадостном настроении без особого на то повода. Кажется, создателям кофейни-пиццерии удалось уловить и перенести в суровый Томск солнечное и оптимистичное, экспрессивное и беспечное итальянское настроение. Из плюсов кроме атмосферы — отличный кофе с фантазийным оформлением, любопытные блюда в меню и то, что выбранные нами блюда оказались действительно вкусными.

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