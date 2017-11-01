Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в ноябре

АВТОР Мария Симонова

Ноябрь — всегда театральный месяц. Но на этот раз томские театры словно решили компенсировать не самый богатый на сценическую жизнь год — событий неожиданно для нашего города много.

Томский ТЮЗ участвует то в одних обменных гастролях, то в других. Благодаря этому зрители увидят спектакли рязанской Драмы и кемеровского театра для детей и молодежи. В «Скоморохе» сразу две премьеры — будет что нового посмотреть и детям, и взрослым. На премьеру приглашают и в Краеведческий музей, причем спектакль дополняют экскурсией. В томской Драме премьер и гастролей не ждут, но отметят юбилей Революции.

Гастроли Рязанского театра драмы

1 — 5 ноября. Томский областной театр юного зрителя

Спасибо программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли 2017»! У нас очередные обменные гастроли: ТЮЗ отправился в Рязань, а томские зрители могут открыть для себя новый театр.

У рязанского государственного Ордена «Знак Почета» областного театра драмы насыщенная история. Это один из старейших театров в России, основан еще в 1787 году. До середины XIX века был редким случаем стационарного театра в российской провинции. Здесь можно было увидеть трагедии Шекспира, едва написанный «Ревизор» Гоголя и инсценировку «Бахчисарайского фонтана» Пушкина. Постановки пьес Островского и Чехова рязанские зрители тоже посмотрели одними из первых в Российской империи.

Но вернемся к нашим дням. В сезоне 2013–14 года Драму возглавлял Сергей Виноградов, известный томской публике по работам в театре «Версия». Теперь главным режиссером стал Карен Нерсисян, выпускник Ереванского театрального института, поставивший более пятидесяти спектаклей в разных городах мира. Правда, спектаклей этого постановщика в Томск не привезут.

1 ноября, 19:00. Вышел ангел из Тумана. Трагикомедия

Говорят, что на спектакле «Вышел ангел из тумана» зрители смеются сквозь слезы. Это история о большой семье, на первый взгляд, обычной. На дне рождении матери начинает происходить странное… Мать готова на все, чтобы спасти своих сыновей, но их одолевает зависть, гордыня, ненависть. Режиссер спектакля — Петр Орлов.

2 ноября, 19:00. Зануда. Комедия

Смешную пьесу француза Франсиса Вебера любят экранизировать (в одной из картин сыграл Пьер Ришар) и ставить в театрах. Комичность рождается от того, что в одном гостиничном номере пересекаются два не похожих друг на друга героя. Один — хладнокровный расчетливый наемный киллер, по жизни избегающий привязанностей и поселившийся здесь для убийства важного лица, которое проезжает во главе Процессии мимо окон гостиницы. Второй — скромный сотрудник торговой фирмы, серая мышь, предел мечтаний которого — вернуть сбежавшую от него жену Луизу. Ей он и назначил свидание в гостинице. Зрителям обещаны страсти, размышления на вечные темы и легкий французский юмор. Поставил спектакль Валентин Стасюк, московский режиссер, выпускник Театрального института имени Щукина. Его мастером курса был Михаил Борисов, который в 1980-е годы работал в Томске, был главным режиссером театра Драмы.

3 ноября, 19:00. Машенька. Пьеса о любви в двух частях

Пожалуй, самый интересный для искушенного театрального зрителя спектакль из афиши рязанских гастролей. Владимира Набокова ставят редко, но режиссер Сергей Виноградов очень любит этого писателя и решил развеять миф об элитарности, сложности и снобизме его текстов. Главное в пьесе, написанной режиссером постановки — воздушная, пронзительная любовная история 15-летней девушки и 16-летнего паренька. Передать ее на сцене помогает пластика. Если современная жизнь героев в пансионе русских эмигрантов в Берлине решается в подчеркнуто реалистичной манере, то прошлое, воспоминания — с помощью хореографии. В этой постановке воображаемое оказывается ярче реального, память и фантазия переигрывают унылые будни. В спектакле многое объединено: музыка (фортепианные композиции Стравинского) и городские берлинские шумы, балетная хореография и драматическая игра, необычная пластика и гиперреалистическое существование героев, юмор и прорывы в подлинный трагизм людей, оставшихся без родины. В общем, посмотреть, как представлен сложные материал, очень любопытно.

4 ноября, 18:00. Клинический случай. Комедия

Комедию популярного английского драматурга Рэя Куни, чьи смешные истории идут во многих театрах, в том числе в Томской драме, поставил актер рязанского театра Олег Пичурин. Обычно комедии Куни не обещают потрясений и незабываемых впечатлений, но становятся возможностью посмеяться, отвлечься, забыть о своих актуальных проблемах. В этой истории речь идет о случае в одной из лондонских клиник. Доктор Мортимер готовится к ежегодной конференции неврологов. Но как тут будешь писать доклад, когда жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом!

Для детей рязанская драма в Томске сыграет:

2 ноября, 11:00, 4 ноября, 11:00 и 13:00 сказку для детей и взрослых «Волшебные сны Кузьмы».

3 ноября, 11:00 и 13:00. 5 ноября, 11:00. музыкальную сказку «Дочь пирата» (режиссер этих двух историй артист театра Арсений Кудря).

5 ноября, 14:00. «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Страшно поучительная сказка для детей и взрослых (режиссер артист театра Олег Пичурин).

Гастроли Кемеровского театра для детей и молодежи

9—11 ноября. Томский областной театр юного зрителя

Только уедет Рязанская драма, как Томский ТЮЗ по проекту «Большие гастроли — 2017. Для детей и молодежи» уже будет принимать коллег из Кемерова. Этот театр для детей и молодежи коллектив известный. Его уже много лет возглавляют директор Григорий Забавин и художественный руководитель Ирина Латынникова. Они прекрасно понимают друг друга, и неудивительно, что театр успешно выступает на фестивалях и воплощает в жизнь любопытные проекты. В Томск они приедут всего на три дня, но планы гастролей очень насыщенные: актеры сыграют пять спектаклей, все это постановки Ирины Латынниковой.

9 ноября, 11:00. Что случилось с крокодилом? Сказка

Начнут гости с невероятного случая — у крокодила вывелся птенец! Дальше история развивается неожиданно. Хищник не послушал родственников и друзей, птенчиком не отобедал, а вместо этого стал его воспитывать и опекать. Добрый поступок не прошел незамеченным — у крокодила открылся нетипичный талант, он научился летать. Особенность этой постановки в том, что маленькие зрители приглашаются к сотворчеству, участвуют в рождении сказки. Весь мир создается из ничего. И очень полезной здесь оказывается техника оригами (артисты взяли немало уроков у мастера).

Добрая, трогательная и не лишенная волшебства история получила высокую оценку в театральном мире. Спектакль «Что случилось с крокодилом?» — победитель IX фестиваля и российской национальной театральной премии «Арлекин» (Санкт-Петербург) в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа режиссера». Получил приз зрительских симпатий «Глазами детей», специальный приз генерального информационного партнера «Радио России», специальную премию театральных критиков и журналистов. Кстати, однажды его уже играли в Томске, в 2014 году во время IV международного фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот». Там он тоже победил, в номинации «Лучший спектакль малой формы».

9 ноября, 14:00. Смотреть после 10. Театральный проект

В этой постановке подростков буквально пригласят к диалогу. Уже в фойе, где ребята говорят с актерами, затрагивают актуальные для них темы. А в зале идет спектакль по произведению шведа Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Его герои — два мальчика, нашедшие себе дедушку в доме для престарелых и выстраивающие с ним взаимоотношения. Идет спектакль с остановками. В действии делают паузу, чтобы обсудить со зрителями разные ситуации и узнать, что они думают по этому поводу. Таким образом те, кто в зале, непосредственно участвуют в рождении спектакля.

10 ноября, 11:00. Путешествие Нильса с дикими гусями. Сказка

Еще один спектакль, собравший внушительную коллекцию призов крупных фестивалей. Нильс, главный герой спектакля — дерзкий, вредный мальчишка. Ничем хорошим это для него не заканчивается — героя известной истории заколдовали, он отправился в путешествие на спине у гуся. Пришлось пережить разные испытания и превратиться в смелого и честного человека с добрым сердцем. Спектакль — победитель в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура» на II фестивале «Сибирский кот» (Улан-Удэ, 2010 год), на фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» был в 2011 году награжден специальным призом СТД РФ, а на IX Международном Сказочном театральном фестивале «Я — мал, привет!» (Новый Уренгой, 2012 год) его признали лучшим по мнению жюри детей и жюри бабушек.

10 и 11 ноября, 18:00. Папа. Истории, которые произошли на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире

Обещан спектакль-парадокс, в котором не будет драматургии, ролей и зрителей. Будет человеческое слово, актеры и люди. Прозвучат откровенные, исповедальные истории о папах. В основе — реальные истории, поэтому можно узнать немало кемеровских деталей.

11 ноября, 11:00. Волшебное кольцо. Сказка

Эта поморская сказка-скоморошина Бориса Шергина очень колоритна, многие полюбили ее благодаря известному мультфильму. Именно из этой поучительной истории про Ваньку, доброго, не пожалевшего последних копеечек на спасение кота, пса и змеи Скарапеи, такие крылатые выражения, как «И пошли они до городу Парижа», или «пинджак с карманами». Герой получает кольцо, исполняющее все желание, тут и приходит время поговорить о том, что есть настоящее счастье.

«Волшебное кольцо» тоже может похвастаться коллекцией наград. Гран-При III Межрегионального театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» (его выиграли у нас, в Северске в 2012 году), а также лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» и X Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Там спектакль победил в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучший спектакль», специальный приз «Радио России», грант СТД РФ на постановку спектакля для детей. То есть взял почти все вообразимые призы.

«Ода революции»/«Председатели земного шара»

4 ноября, 17:10. Томский областной театр драмы

Про спектакль режиссера Александра Огарева «Председатели земного шара» мы писали уже не раз. В этот вечер показ особенный — ему будет предшествовать «Ода революции». Герои спектакля — поэты Владимир Маяковский и Велимир Хлебников, жившие и творившие в ту эпоху перемен, поэтому именно перед этой постановкой в театре решили отметить столетний юбилей Октябрьской революции. В Драме обещают на час перед спектаклем превратить фойе в площадь молодого советского государства и «перенести» зрителей в ноябрь 1917 года. В этом пространстве можно будет встретиться с главным революционным поэтом Владимиром Маяковским, одним из главных штурмовиков Зимнего, матросом Анатолием Железняком и даже с вождем пролетариата Владимиром Лениным, а также заглянуть в его шалаш! Прозвучат и песни Вертинского, и «Варшавянка», «Интернационал» и другие, такие непохожие друг на друга, композиции тех лет. За визуальное решение «Оды революции» отвечает художник-декоратор театра Андрей Шадрин, он создаст плакаты в революционной стилистике «Окон РОСТА», только содержание будет современным и связанным с искусством. Так, среди лозунгов ожидается «Вся власть — ТЕАТРАМ!».

«Гуси-лебеди»

11, 12 ноября, 11:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

В театре куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох» — премьера заключительной части «бабушкиных сказок». Первые истории, «Три поросенка» и «Федорино горе», уже идут в театре на подушках. На эти очень короткие представления ждут даже самых маленьких зрителей, но и взрослым скучать не приходится! По крайней мере, такое впечатление осталось от первых двух сказок. Три очаровательные «бабушки» в белых стильных костюмах в духе ретро рассказывают истории, оживляя кукол и предметы. В спектаклях немало юмора. На сей раз в сказке «Гуси-лебеди» зрители узнают о девочке, которая, не послушавшись родителей, оставила своего брата без присмотра. Ничем хорошим это, конечно, не закончилось: гуси-лебеди похитили ребенка и унесли его в логово Бабы-яги. Сестре пришлось спасать брата и искать общий язык с печкой, яблоней и молочной речкой, что при своенравном характере девочки и ее дурном воспитании непросто. Чем закончится дуэль девочки и Бабы-яги, расскажут три бабушки, у которых свой взгляд на эту историю и мораль сказки.

Сочиняет спектакль Сергей Иванников, главный режиссер и художник «Скомороха».

В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Марина Дюсьметова, Ирина Лебедева, Валерий Карчевская.

«Лорка. Испания. Прикосновение»

25 ноября, 18:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

В «Скоморохе» в ноябре случится и премьера для взрослых. Материал выбран необычный — тексты Федерико Гарсиа Лорки. Спектакль под названием «Лорка. Испания. Прикосновение» поставила Татьяна Ермолаева, заслуженная артистка РФ, актриса театра. И возникла эта работа по творческой заявке актеров.

— Испания — эта поразительно богатая на очень яркие таланты страна, а Лорка — он ведь гений, и единственный поэт, который так любил театр, — объясняет свой интерес к этому автору Татьяна Ермолаева. — Он говорил, что все его стихи — это маленькие драматургические произведения, их надо не читать, а играть. Мы и решили попробовать.

В историю вошли не только стихи Лорки, но и цитаты из его лекций. Прозвучат песни на испанском, исполнят актеры и испанские танцы. На сцене будут бабочки — таким визуальным образом передается ощущение, что сам поэт, словно бабочка, летел на свою гибель.

Постановка «Лорка. Испания. Прикосновение» поможет лучше узнать стихи поэта, а еще по-новому раскроет зрителям молодых артистов «Скомороха», которые во многих спектаклях скрываются за ширмой. Здесь же они в основном работают в живом плане.

В спектакле заняты Сергей Мириев, Михаил Лебедев, Сергей Макаров, Виктория Баленко, Наталья Лаврентьева, Мария Панферова и 5-летний Всеволод Белов-Карчевский.

«#Мария/Анна…»

25 и 26 ноября, 18:00. Театр в музее

Проект «#Мария/Анна…», о котором много говорили (в том числе и мы), добрался до стадии «премьеры». Вечер поделится на две части: сначала экскурсионная программа по местам Томска, связанным с жизнью героинь проекта Марии Бочкаревой и жены революционера Аркадия Иванова Анны. Затем — в Краеведческом музее сыграют спектакль о героине Первой мировой войны, прапорщика женского «батальона смерти» Марии Бочкарёвой. Пьесу «Яшка» написал томский автор Геннадий Анкудинов. Речь пойдет о последних часах жизни Марии Бочкарёвой перед расстрелом.

Постановку сначала собирались делать вместе с ТЮЗом, но в итоге в спектакле сыграют актрисы театра кукол и актера «Скоморох» имени Р. М. Виндермана: Олеся Кондратьева, Екатерина Рамазан и Анастасия Шульц, а также томички Галина Немцева и Анна Полякова. Примет участие в работе и Наталья Нелюбова, причем в неожиданном качестве: в спектакле появятся созданные ею куклы. Ставит «Яшку» Алёна Шафер, художник Краеведческого музея.

Фото: Томский Обзор, Рязанский театр драмы, Театр для детей и молодёжи Кемерово, Томский областной драматический театр,

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