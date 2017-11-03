Никита Мещеулов: из хулиганов в ученые.

Как слэмер из Томска покорил Германию

3 ноября 2017 / Томский Обзор

В этом году Бонн принимал 7-й Германо-российский научный слэм. Среди его участников был томич Никита Мещеулов, который стал лучшим из шести слэмеров, представлявших Россию и Германию.

Никита — преподаватель, аспирант и директор Научно- образовательного центра «Компьютерное моделирование строительных конструкций и систем» Томского государственного архитектурно-строительного университета. Его проект, представленный в Бонне, уже был признан лучшим на майском Science Slam в Томске.

О том, как стать слэмером, Никита рассказал обозревателю «Томского Обзора» Марии Симоновой, выигравшей стипендию графини Марион Дёнхофф и как раз проходящую стажировку на знаменитой Deutsche Welle (Немецкая волна) в Германии.

Странное дело

Мы встретились с Никитой в Бонне за день до самого слэма. Участники научных состязаний жили далеко от центра города и с достопримечательностями не знакомились, поскольку у них была своя насыщенная программа — они целыми днями готовились к выступлению.

Немецко-российский слэм — проект, организованный Германо-российским форумом, он проводится ежегодно. Научный слэм по очереди принимают немецкие и российские города. Участвуют в таких научных битвах трое ученых из Германии и трое из России. События развиваются динамично: у каждого есть 10 минут на то, чтобы понятно и захватывающе рассказать публике о сути своих исследований. Победителя выбирают зрители: в финале научного сражения они хлопают каждому из участников. Кого наградят самыми долгими и громкими овациями, тот и выиграл.

В Бонне Россию на этот раз представляли слэмеры из Тюмени, Казани и Томска. Томичи вообще как никто другой часто участвуют в немецко-российских слэмах. В прежние годы здесь выступали Тимофей Соловьев, Инга Прищепа, Михаил Фомченков.

О слэмах, конкурсах молодых ученых, Никита Мещеулов узнал недавно от одной из участниц прежних проектов Инги Прищепы, своей коллеги по ТГАСУ.

— Инга — популяризатор слэма в ТГАСУ и Томске. Она предложила мне год назад поучаствовать в городском слэме, рассказала, в чем его суть, — вспоминает Никита. — Я подумал: что это за странное дело, и просто для завершения этого разговора предложил: «Давай предметно поговорим ближе к мероприятию!». Решил, что все забудется со временем. А через полгода Инга подошла ко мне и сообщила, что настало время идти участвовать в слэме. Оказывается, все подумали, что я согласился… Деваться было некуда. А во время подготовки к первому выступлению я проникся этой задумкой. Слэм — интересное движение, оно позволяет посмотреть на свою работу под другим углом, яснее сформулировать свои мысли. В томском финале участвовали четверо ученых из ТГУ, ученый из СибГМУ и я из ТГАСУ. Мне удалось победить.

Тема диссертации Никиты — прочность сжато-изгибаемых железобетонных конструкций по наклонному сечению на податливых опорах при кратковременном динамическом воздействии. Если перевести это на язык обывателей: он занимается повышением выносливости зданий при аварийных нагрузках. Речь идет о таких форсмажорах, как теракты, взрывы, падение тяжелых предметов на здания. Как в таких случаях сохранить здание? Можно делать толще стены, увеличивать прочность материалов, а есть альтернативные методы, их как раз и предлагает Никита. Это использование гибких устройств, поглощающих энергию взрыва. Брать удар на себя, по исследованиям томского ученого, может труба с определенными свойствами, размещенная под плитами перекрытия. Благодаря этому основная конструкция даже при огромных нагрузках остается невредимой.

— Это актуальное направление для изучения. В последнее время происходит все больше катастроф техногенного характера или связанных со стихией. Результат — большие человеческие, экономические и другие жертвы, — поясняет Никита. — Мое исследование длится уже более 6 лет. Не то что бы я выбрал такую тему, мне просто было интересно заниматься наукой, а взять именно эту тему мне предложил научный руководитель.

Изменить финал

По словам Никиты, в школе он был в числе хулиганов — никто из учителей не подозревал о его большом научном будущем, все наоборот пророчили ему «печальный финал». Тогда, из чувства протеста, Никита задумал доказать: он способен на многое. Сосредоточился на учебе, и добился в ней успехов!

Слэм оказался близким для Никиты форматом. После победы на местном уровне он задумался о большем. И когда летом организаторы Германо-российского форума открыли прием заявок на международный проект, то подал свою. Для попадания в финал нужно было прислать ролик с томского слэма, а также отправить видеопрезентацию самого себя и ответить на некоторые вопросы. Никита отбор прошел, и начал готовиться к выступлению в Бонне. Благо, все возможности для этого в Томске были:

— В городе есть хорошее движение научного слэма и связанная с ним «Школа нескучного доклада». Это ребята, кто прежде участвовал в слэме — они поняли, что подобный формат, в котором проходит конкурс, будет полезен многим, — объясняет Никита. — Их теперь приглашают в крупные организации и университеты, они проводят лекции и тренировки. И, конечно, у них есть специальная программа подготовки для слэмеров. С нами две недели плотно занимались. Это были тренинги, проекты, коучинги либо работа над личной презентацией.

О томском движении слэмеров в день финального конкурса рассказывает Евгения Сайко, журналистка, уже давно переехавшая в Германию, сооснователь и член правления Ассоциации Science Slam Russia: — 6 лет назад я была на Первом Германо-российском слэме в Ганновере. Написала о нем статью, и с того момента у меня появилась мечта, чтобы слэмы были и в Томске. В 2013 году Германо-российский форум решил сотрудничать с регионами. Выбрали три города: Иваново, Екатеринбург и Томск. Я вместе с Ларисой Куровской из ТГУ помогала организовывать слэм в родном городе. Нас очень поддержали тогда Алексей Князев (в то время вице-губернатор по научно-образовательному комплексу и инновационной политике) и Наталья Арцемович из департамента по инновационной деятельности Томской области. Слэм в России стал популярен, распространился по всей стране. В прошлом году мы основали ассоциацию его организаторов Science Slam Russia, и уже получили приз Министерства образования и науки РФ как лучший научно-популярный проект года! В Томске слэм проводится раз в год в рамках форума INNOVUS, там в мае нынешнего года Никита и победил. Евгения уверена, что с томскими слэмерами ведется серьезная работа: — Мы, команда Science Slam Tomsk, их готовим интенсивно, как ни в одном городе России, предлагаем комплексную подготовку. Учим, как вести себя на сцене, как держаться, как говорить. Я координатор проекта, а в моей команде бывшие слэмеры. Они очень дружные, много общаются.

Никита рассказывает, что его презентация в процессе подготовки к слэму сильно изменилась визуально, но концепция, главные мысли в основном остались прежними. Важно, что выступать перед публикой ему легко:

— Я со старших классов участвую в конференциях, у меня большой опыт публичных выступлений. И театральные навыки тоже есть, я занимался в томской студии «Осколки», мы в драматическом театре играли в детских спектаклях.

Поездка на Германо-российский слэм в Бонн стала для Никиты первым путешествием в Европу в осознанном возрасте. Детство он провел как раз в Германии.

— Я родился в городе Плауэн, поскольку мой отец военный, и до моих 4-х лет мы жили так же в Ошаце и Дрездене, — поясняет Никита. — Потом переехали в Россию, сменили несколько городов, с 11 лет я рос в Томске. В Европу сам еще не ездил. Сейчас чувствую — в Бонне мне очень комфортно. Я гражданин мира и мне тяжело долгое время находиться на одном месте. Постоянно стремлюсь куда-то уехать. В последний год редко бывал дома — то на Алтай ездил, то сбежал в Хакасию, и писал там диссертацию.

Ученым, связанным с такой областью, как строительство, архитектура, нужно вести научную работу в нескольких направлениях. Необходимы экспериментальные исследования, они проводятся в лаборатории, а также численные. Ими можно заниматься с помощью специальной программы в домашних условиях или в Центре компьютерного моделирования в университете, которым Никита Мещеулов руководит. Так что можно перемещаться по городам и писать диссертацию в разных краях.

Прыжок восьми Винни Пухов и его последствия

В Бонне ученые собрались за несколько дней до слэма. Работали над презентациями, адаптировали их для немецкой публики, поскольку есть шутки, мемы, истории, понятные только в России.

Перед финалом Никита размышлял:

— Не иду за победой. Как и в томском слеме главный приз и подарок — это участие и получение эмоций. Это невероятная зарядка энергией, удивительные ощущения. А победа — это всего лишь вишенка на торте, не более. После выступления в Бонне собираюсь с участием в таких проектах временно завязать. У меня в феврале защита диссертации, надо сосредоточиться на ней. Все, что не идет ей во благо, идет во вред.

На слэме в Бонне томский участник дважды начинал свое выступление. Ведущий перепутал, когда начинается перерыв, и прервал нашего слэмера. Но по Никите было незаметно, что его выбивают из колеи такие заминки. Его презентация получилась очень эффектной. Он предложил зрителям посмотреть кино, для создания соответствующей атмосферы публику угостили поп-корном. На большом экране в ускоренном показе «Бойцовского клуба» рассыпался взорванный дом. Дальше ученый перешел к своей теме, к укреплению перекрытий. Объяснял он все наглядно, при помощи любимого многими героя Винни Пуха, в ироничной форме. Оказывается, если считать, что медведь весит 100 кг, то достаточно прыжка всего восьми Винни Пухов одновременно, чтобы плиты перекрытия обрушились и медведи провалились на этаж ниже. Об этом Никита Мещеулов посоветовал помнить большим компаниям, которые любят делать селфи в массовом прыжке. Потом ученый наглядно показал в презентации свои изыскания, трубу определенного размера, принимающую удар на себя и помогающую зданиям переносить катаклизмы.

Презентация прозвучала жизнеутверждающе. Никита был единственным участником 7-го Германо-российского слэма, кому начали аплодировать еще во время выступления. При таком настроении зала было понятно, что томич один из главных претендентов на победу. И финальные аплодисменты Никите тоже оказались самыми бурными и продолжительными. Так именно томич стал лучшим на Германо-российском состязании ученых — прежде исследователи из нашего города в международных слэмах не побеждали.

Текст, фото: Мария Симонова

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