Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия ноября-2017

1 ноября 2017 / Томский Обзор

Что ожидает нас в культурной жизни Томска в ноябре, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Рязанский театр драмы представит томичам свои детские и вечерние спектакли. В гастрольном репертуаре — четыре вечерних спектакля, среди которых комедии Рея Куни и Франсиса Вебера, многогранная сценическая история по пьесе Петра Гладилина, постановка о любви по мотивам произведения Владимира Набокова «Машенька» и три увлекательных сказки для детей.

Когда и где: с 31 октября по 5 ноября в Томском театре юного зрителя.

Стоимость билетов: 300 — 500 рублей.

Аудитория: 6+, 12+, 16+.

Обновлённая версия знаменитого моноспектакля Аверина «Все начинается с любви…» расширяет представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста. Это не концерт, не творческая встреча — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу и сердце в этом диалоге.

Когда и где: 4 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2600 рублей.

АУДИТОРИЯ: 18+.

Творческая установка режиссера театра Ирины Николаевны Латынниковой состоит в продолжении традиций русского театра и в утверждении эстетического и этического совершенства как главного требования для каждодневного выхода артиста на сцену. Все спектакли, которые посчастливится увидеть томичам — это режиссерские работы Ирины Николаевны. Много удовольствия постановки доставят маленьким театралам и их родителям, но, кроме детских сказочных представлений, театр покажет спектакли для подростков, которые очень отличаются от привычных классических постановок: они основаны на живых историях и вовлечении зрителей в создание театрального продукта.

Когда и где: с 9 по 11 ноября в Томском театре юного зрителя.

Стоимость билетов: 250 — 300 рублей.

Аудитория: 0+, 6+, 12+, 16+.

Зрителям покажут фольклорный интерактивно-игровой настольный кукольный спектакль для детей младшего и младшего школьного возраста «Лисичка — сестричка и серый волк»; а также постановку «Мышонок и Подснежник» - философскую историю о взрослении ребенка на примере приключений маленького мышонка.

Когда и где: 1, 2, 3 и 5 ноября в «Аэлите».

Стоимость билетов: 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Моноспектакль автора, режиссера, исполнителя и основателя театра «Желтое окошко» Петра Зубарева «Квартирник». По определению критиков это — домашний концерт. Действо, не обременённое правилами и порядками. Музыканты поют песни, поэты читают стихи, автостопщики рассказывают байки. И всё это здесь и сейчас, на одной кухне с публикой. Соврать невозможно, да и ни к чему.

Когда и где: 17 ноября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Марко и Анна только что отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы. А уже на следующий день к ним в квартиру является Иво — освободившийся из тюрьмы бывший муж Анны и, теперь, они вынуждены жить втроем. Стоит ли бороться в такой ситуации? Кому? С кем? Возможно, нет. А вдруг все решится по воле случая?

Когда и где: 22 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1500 — 2200 рублей.

Аудитория: 12+.

Концерты

Если вы считаете себя настоящим любителем METALLICA и рока в целом — то вам нужно обязательно увидеть ЭТО! Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа полностью воссоздаёт легендарный концертный альбом METALLICA «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в уже далёком 1999, но остаётся любимой и популярной до сих пор!

Когда и где: 5 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1200 рублей.

Аудитория: 12+.

Концерт представляет собой демонстрацию двух предреволюционных черно-белых фильмов «Дети века» 1915 год и «Жизнь за жизнь» 1916 год в музыкальном сопровождении группы Натальи Нелюбовой.

Фильмы ясно иллюстрируют последние дни безмятежной, уютной, красиво оформленной русской жизни перед тем, как это все исчезнет под обломками старого строя.

Когда и где: 7 ноября в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 12+.

Новая программа песнопений создана для максимального погружения в атмосферу удалых плясок. Вас ждут медведь да Никодим, новые эффекты, мощные интерактивы, обновлённые световое и видео-шоу!

Когда и где: 12 ноября в ночном клубе «РайON».

Время и стоимость билетов: 18:00, от 700/800 рублей.

Аудитория: 18+.

Каждое выступление группы «Пикник» — это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой мистики и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты. Всякий жест, взгляд или поворот головы — все вносит свой вклад в атмосферу магического представления.

Когда и где: 18 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2800 рублей.

Аудитория: 6+.

«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Музыканты играют в стиле рока с элементами блюза, фанка, и джаза. По сути, этот коллектив является уникальным явлением на российской рок-сцене.

Когда и где: 27 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2700 рублей.

Аудитория: 12+.

Кино

Фантастический боевик «Тор: Рагнарёк»

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан

Когда и где: со 2 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 16+.

Криминальная драма «Убийство в Восточном экспрессе»

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

В главных ролях: Джонни Депп, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Кеннет Брана, Джуди Денч, Дэйзи Ридли, Марван Кензари, Джош Гад, Люси Бойнтон.

Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога, целиком и полностью нарисованный масляными краскамина холсте.

В главных ролях: Дуглас Бут, Джером Флинн, Роберт Гулачик, Хелен МакКрори, Крис О’Дауд, Сирша Ронан, Джон Сешнс, Элинор Томлинсон, Эйдан Тернер, Джош Бердетт

Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе».

Аудитория: 13+.

Фантастический боевик «Лига справедливости»

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Эзра Миллер, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн.

Когда и где: с 16 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Триллер «Снеговик»

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Джеймс Д’Арси, Хлоя Севиньи, Вэл Килмер, Дж. К. Симмонс, Джеми Клейтон, Шарлотта Генсбур, Тоби Джонс, Давид Денсик

Когда и где: с 23 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Биографический фильм «Дикарь»

1891 год. Знаменитый художник и скульптор Поль Гоген (Венсан Кассель) уезжает в Полинезию, чтобы проникнуться экзотикой живописного Таити и найти вдохновение для новых работ, воспевающих дикого, свободного человека, далекого от этических, эстетических и общественных дискурсов цивилизованной Европы. Время, проведенное им в тропиках, сопровождается бедностью, одиночеством и болезнями. Встреча с юной островитянкой Теурой становится главным источником вдохновения в последний период жизни великого импрессиониста.

В главных ролях: Венсан Кассель, Pernille Bergendorff, Tuheï Adams, Йен МакКэми.

Когда и где: со 2 ноября в Goodwin Сinema.

Аудитория: 16+.

Выставки

В экспозиции представлены творческие работы, созданные педагогами общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

Экспонаты выполнены в разных техниках: батик, бисероплетение, соломка, декупаж, оригами, резьба и роспись по дереву.

Когда и где: до 8 ноября в Первом музее славянской мифологии.

Стоимость билетов: Вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выставка предлагает взглянуть на события 1917 года глазами неизвестного фотографа, очутившегося в водовороте томских революционных событий.

Когда и где: до конца года в Краеведческом музее.

Стоимость билетов: 50 — 70 рублей.

Аудитория: 6+.

Организаторы предлагают посмотреть с точки зрения дизайнеров и архитекторов на город как среду обитания человека, его жизненное пространство, в котором воспитывается, растет человек, в котором формируется его внутренний мир.

Когда и где: до 20 ноября в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 0+.

Посетители музея смогут увидеть калейдоскоп поисков и находок нового революционного искусства. Зарисовки уникального деревянного зодчества Томска и его окрестностей. Городские живописные пейзажи Томска 1917–1926-х годов, отражавшие неповторимый облик одного из крупнейших городов Сибири. Архитектурные пейзажи, выполненные молодыми художниками, ставшими впоследствии известными и оставившими значительный след в истории отечественного искусства и искусства Сибири.

Когда и где: до 10 декабря в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Особенность проведения акции в этом году заключается в том, что из 30 предложенных участникам вопросов десять будут составлены с учетом специфики региона, на территории которого он проходит.

Когда и где: 3 ноября на различных площадках города.

Время и стоимость билетов: 14:00, участие бесплатное.

Аудитория: 15+.

В программе: экскурсии по выставкам, мастер-классы и концерты.

Когда и где: 3 ноября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 17:00, 150 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов национально-культурных автономий и центров, угощения национальных кухонь, спортивные состязания и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, представленная изделиями с национальным колоритом, и многое другое.

Когда и где: 4 ноября на площади Ново-Соборной.

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

В рамках акции гости смогут совершить увлекательные путешествия по экспозициям музея, послушать фольклорный ансамбль «Пересек», побывать на презентации книги и подискутировать на тему «Революция. За и против…».

Когда и где: 4 ноября в Краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 17:00, 100 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Вас ждет выставка и аудиоперформанс известного томского музыканта и художника Натальи Нелюбовой, которые посвящены столетней годовщине русской революции. Художник предлагает осмыслить эту трагическую страницу в истории России через образ шахматной инсталляции, фиксируя историческую дистанцию и задавая контекст современности в прочтении истории.

Когда и где: 4 ноября в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный

Аудитория: 18+.

О трагической судьбе одной из самых отважных, самых героических женщин России — томичке Мирии Бочкаревой, возглавивший первый в истории женский «батальон смерти», проведет беседу историк Сергей Михайлович Латыголец.

Когда и где: 4 ноября в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

На мастер-классе будут выжигать и украшать красками деревянный спил, которым можно украсить окошко дома.

Когда и где: 18 ноября в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Иллюстрации: Данил Шостак, Cергей Стёпин Вероника Белецкая, kinopoisk.ru

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