В союзе с наукой.

Чем академики помогут томскому градостроительству?

3 ноября 2017 / Партнерский материал / Фото: Мария Аникина

В июне этого года на базе ТГАСУ появился первый в России пилотный региональный научно-образовательный центр Российской академии архитектуры и строительных наук. Недавно в него вступили первые ассоциированные члены: Союз строителей Томской области и региональное отделение Союза архитекторов России.

Договор был подписан 27 октября во время заседания Ученого совета ТГАСУ. Какую пользу это событие принесет Томску и его жителям? Об этом говорили участники пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения, которая прошла в Томске на прошлой неделе.

РААСН и РАНОЦ: зачем они?

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) создана в 1992 году.

Весной этого года в РААСН приняли решение о создании сети региональных академических научно-образовательных центров (РАНОЦ). Их главная цель — более эффективное использование потенциала академической науки в образовании и практике.

Первый в стране РАНОЦ создан в Томске, на базе ТГАСУ, в июне 2017 года. Вскоре региональный центр академии появится также в Новосибирске, затем, возможно, в Омске и Красноярске. Чем больше таких ячеек, тем лучше академия сможет взаимодействовать с регионами.

Павел Акимов Главный ученый секретарь РААСН Для создания пилотного РАНОЦ мы искали регион с сильным профильным вузом, где хорошо налажено взаимодействие между университетом, бизнес-сообществом и исполнительными органами власти. Томск в этом смысле я считаю одним из эталонных городов. ТГАСУ в академическом сообществе имеет незыблемый авторитет. Мы знаем коллег из Томска как высококвалифицированных специалистов по всем трем направлениям деятельности нашей академии: архитектура, градостроительство и строительные науки.

Ассоциированные члены: что это значит?

Первыми ассоциированными членами РАНОЦ стали Союз строителей Томской области и региональное отделение Союза архитекторов России. Этот статус предоставляет возможности для участия в проектах и мероприятиях академии, совместно разработке основополагающих документов в отрасли.

Леонид Ляхович Научный со-руководитель РАНОЦ, д.т.н., академик РААСН По своему уставу академия должна консолидировать научные достижения в области архитектуры и строительства. В том числе это делается с помощью региональных центров. Присоединение к РАНОЦ общественных организаций строителей и архитекторов дает возможность не просто собирать эти достижения воедино, а совместно изучать и внедрять на практике. Уже сейчас на сайте РАНОЦ размещены инновационные предложения академии. В дальнейшем туда будут добавляться предложения от ТГАСУ и других вузов, от архитекторов-проектировщиков и строителей-практиков. В общем, центр призван создать более удобную организационную структуру и эффективно внедрять инновации в отрасли.

О том, какой смысл во вступлении в РАНОЦ для самих ассоциированных членов, рассказали председатели местных отраслевых союзов.

Строителей спасут от разорения

Строительство — одна из самых инертных отраслей экономики. Строители «раскачиваются» медленно, предпочитают работать проверенными методами. Но без использования инноваций не будет прогресса. И сделать это позволит консолидация с наукой.

Борис Мальцев Президент Союза строителей Томской области П роблем в строительстве очень много. Прежде всего, экономические: за 2016 год в стране разорилось 650 тысяч строительных организаций, в том числе и томские. Эти проблемы во многом являются следствием технологического отставания России. Весь мир борется за то, чтобы строительство жилья обходилось как можно дешевле. А у нас оно в 10 раз дороже, чем в Голландии. Теплопотери — страшные. В Финляндии на отопление одного квадратного метра тратится 1000 киловатт в год. В Томске, при похожем климате — 2800 кВт. И так далее. Все эти проблемы мы должны решить на строительной площадке. Но без помощи ученых мы этого никогда не сделаем. Еще бы назвал одну деталь: особенно последние 20 лет в строительстве принимают решения чиновники. Что строить, как строить и даже в какой цвет покрасить. Противостоять нашему российскому бюрократизму может только мощный общественный институт. Объединяясь с академическим сообществом, мы создаем мощную общественную силу против бюрократии. Чтобы чиновники к нам прислушивались и вместе с нами создавали условия для нормального градостроительства и комфортной жизни наших граждан.

Архитекторов научат проектировать

Томские архитекторы в лице председателя отраслевого союза Сергея Худякова главный плюс сотрудничества с РААСН видят в передаче опыта «товарищей постарше».

Сергей Худяков Председатель правления ТРО ООО «Союз архитекторов России» Соглашение позволяет на базе регионального центра проводить профессиональную переподготовку специалистов, что раньше приходилось делать в других городах. Причем, она будет не формальной, «для галочки»: благодаря сотрудничеству с РААСН томские архитекторы смогут учиться у высококлассных специалистов со всей России.

Что изменится через пять лет?

Каковы же предполагаемые итоги работы РАНОЦ спустя пять лет? Все участники конференции ответили на этот вопрос по-разному.

— Разумеется, за рамочным соглашением должен последовать конкретный план мероприятий, назначены сроки, ответственные исполнители, — сказал главный ученый секретарь РААСН. — Хорошо бы, через 5 лет мы собрались бы здесь и с удовольствием констатировали, что это все оказалось не просто формальным документом, которых много подписывается в последнее время. Думаю, что даже если часть задач будет решена, это уже «выхлоп».

— Уже в первой половине 2018 года ведущие специалисты страны проведут в Томске лекции и мастер-классы, — раскрыл некоторые планы со-руководитель РАНОЦ Леонид Ляхович. — Это академик Владимир Ильич Крауш, главный конструктор Останкинской телебашни и Москва-сити; академик Георгий Есаулов, проректор МАрхИ по научной работе и еще около 10 специалистов, известных в профессиональной среде. Так что, если через 5 лет мы будем так же интенсивно работать, то можем надеяться на позитив.

— Я думаю, что через пять лет мы увидим совершенно новые технологии в строительном деле, — выразил надежду Борис Мальцев. — Например, строительный 3D-принтер уже есть в ТГАСУ. Но нам надо, чтобы он вышел на строительную площадку.

Что касается количества жилья, это самый сложный вопрос. В благоприятной ситуации мы сможем достичь среднеевропейского уровня: 50 кв. м жилой площади на человека (у нас сегодня в два раза меньше). Но это зависит не от нас с вами, а от экономики страны.

Председатель ТРО Союза архитекторов России был не так оптимистичен:

— Я думаю, что за эти пять лет ничего революционного не произойдет. Даже если мы будем иметь проект прямо сейчас, для его реализации как раз и понадобится пять лет. Надеюсь на другое: что нам удастся восстановить престиж профессии архитектора. Не будем вдаваться в подробности, почему он был утрачен. Но думаю, что подключение через РАНОЦ профессионалов высокого уровня в том числе поможет нам вернуть уважение в обществе к профессии архитектора.

Ближайшее крупное мероприятие в рамках деятельности РАНОЦ состоится в марте 2018 года. Президент РААСН Александр Кузьмин дал согласие на участие в традиционной Международной научно-практической конференции ТГАСУ.

— Кузьмину известно, что Томск — один из сложнейших в градостроительном отношении городов России, — рассказал Леонид Ляхович. — Он имеет статус исторического центра федерального значения, которых сейчас в стране чуть больше десятка. Он работает по проекту ИНО Томск, где председателем является вице-премьер Дворкович. Наконец, в нем есть технико-внедренческая зона. Градостроительные решения, которые принимаются в Томске, должны объединить все эти функции: исторический город, инновационный город, научно-образовательный комплекс. Это сложнейшая задача, и в ее решении активное участие будет принимать академия.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

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