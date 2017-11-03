Бизнес как искусство: 25-летие Томской Торгово-промышленной палаты отметили театральной постановкой

3 ноября 2017 / Партнерский материал

Томская Торгово-промышленная палата преодолела рубеж: 25 лет с момента создания. Народный артист России Сергей Юрский преодолел путь от Москвы до Томска, чтобы здесь преодолеть разделение бизнеса и искусства. Которые, по его мнению, должны соединиться в человеке и стать тем личным пространством, которое и составляет суть жизни.

Президент Томской Торгово-промышленной палаты (ТТПП) Аркадий Эскин считает, что отметить юбилей самого большого сообщества предпринимателей в Сибири стоило именно так: пригласив в Томск со спектаклем знаменитого актера. Потому что диалог с бизнесом через искусство делает лучше не только предпринимателей, но и мир в целом.

Тот факт, что Томская ТПП является крупнейшим объединением предпринимателей в Сибири, подтвердил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, который тоже преодолел путь из Москвы до Томска, чтобы поздравить коллег. Выбор формата праздничных мероприятий — театральная постановка — определил и формат встречи, в которой, помимо журналистов, приняли участие Максим Фатеев, Аркадий Эскин и Сергей Юрский. Казалось бы, ТТПП — это про экономику и бизнес, но на самом деле это про умных, небезразличных и талантливых людей.

— В бизнесе очень интересные люди, это не один мазок краски… Они много читают, размышляют, осмысляют историю. Успешный бизнесмен талантлив, хорошо образован, интересуется разными аспектами жизни, — отметил президент Томской Торгово-промышленной палаты Аркадий Эскин в ходе пресс-конференции, посвященной 25-летию ТТПП. — За 25 лет работы ТПП мы научились общей работе, научились говорить друг с другом и с властью. В составе нашего объединения более 500 членов — от крупных предприятий до тех, кто занимается микробизнесом. Вместе со всем российским бизнесом с 1990-х годов мы прошли становление всей системы предпринимательства, и сегодня очевидно, что экономика — это действия для человека. Понять, принять это и выстроить всю работу так, чтобы она приносила доход, пользу людям и при этом соответствовала закону, могут только сильные и масштабные личности. Мир во многом живет за счет энергии и проектов людей бизнеса.

Сама система торгово-промышленных палат России недавно отметила столетие: одним из последних указов Временного правительства стал указ о создании таких палат. На протяжении всей новейшей истории профессиональное объединение промышленников, производственников, бизнесменов переживало трудное становление. В разные отрезки времени по-разному и в различных регионах.

В Томске тоже обозначилась своя специфика. Во-первых, Томская область — средоточие бизнеса, связанного с сырьевыми ресурсами — нефтью, газом, лесом, полезными ископаемыми. Во-вторых, здесь традиционно концентрировалась интеллектуальная элита. Многие сегодняшние бизнес-лидеры вышли из научных лабораторий и прикрепились к производству. Это естественный процесс, который во многом определяет «лицо» томского бизнеса. Томская промышленность никогда не будет «крупнотоннажной» (кроме нефтехимического производства), это промышленность приборостроения, электроники второго и третьего уровней кооперации. Среднестатистический бизнес — 200–300 человек сотрудников — приближен к европейским стандартам. Растет уровень технической оснащенности, все больше продукции идет на экспорт. Остается сложным вопрос перехода предприятий из малых в средние, из средних в крупные. Но это проблема уже не регионального, а общероссийского масштаба.

— Аркадию Яковлевичу в Томской Торгово-промышленной палате удалось собрать интеллектуальную элиту, наладить отношения с властью и не встать к ней в оппозицию, — сказал Максим Фатеев, вице-президент ТПП России. — Это важный момент: система торгово-промышленных палат — не политическая организация, а созидающее, объединяющее начало. В Томске удалось это реализовать. И уже тот факт, что Аркадий Эскин дружит с народным артистом России Сергеем Юрским и приглашает его на юбилейные мероприятия говорит о том, что в центре внимания созидание. Я отвечаю за работу региональных и муниципальных палат, их по всей стране 182, и с уверенностью говорю: томская палата всегда была очень интересна, она лучшая в Сибири.

Участники разговора сошлись во мнении, что талант — то, что проявляется и в искусстве, и в бизнесе. Но талант не может существовать сам по себе, он должен быть реализован: настоящий бизнесмен или настоящий актер — тот, кто много работает и преодолевает — внешние препятствия, личные предрассудки и страсти. И в итоге служит людям.

— Что касается сочетания бизнеса и искусства, то они не родственные души. Однако если мы не будем понимать, что ни мы без них не можем жить, ни они без нас, то хуже будет обоим, потому что тогда мы свою судьбу и жизнь отдадим машинам, роботам и страшным людям. Нужно чтобы жизнь (а вместе с ней и бизнес) оставалась живой, — подчеркнул народный артист России Сергей Юрский. — Где есть личный взгляд каждого человека на происходящее, осмысление, сердечное восприятие, там и есть жизнь. В противном случае все превратится в исполнение общественного долга. И здесь я согласен с призывом к взаимному тяготению бизнеса и искусства, на этот призыв я и откликнулся. Помните, в каком-то фильме зародилась чудовищная формула «ничего личного»? Люди убивают друг друга и говорят: «ничего личного»; когда рвутся связи между людьми, одни переживают катастрофу, другие возвышаются, и «ничего личного». Если это станет формулой жизни, то жизнь сама себя уничтожит, это будет обеднение и обесценивание человеческой жизни. Должно быть личное! Должно быть то, что соединяет твою жизнь и человеческое существование, должно быть сердце, которое откликается на одно и не хочет откликаться на другое!

Текст: Екатерина Криволапова

Фото: Вероника Белецкая

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