Томские предприятия заключили соглашение о сотрудничестве с Монголией

3 ноября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В ближайшее время в томских торговых сетях, возможно, появятся высококачественные изделия из монгольского кашемира. А в монгольских — продукция томских пищевиков.

Томская Торгово-промышленная палата (ТТПП) и Национальная торгово-промышленная палата (НТПП) Монголии подписали соглашение о сотрудничестве. В состав монгольской делегации, посетившей Томск, вошли представители двух крупных компаний сотовой связи, представитель крупнейшей торговой сети и предприятия легкой промышленности.

Соглашение, подписанное 30 октября, в своем роде уникально. Со стороны томичей соглашение подписано региональной торгово-промышленной палатой, а с монгольской стороны — общенациональной.

— Это реальный шанс выстроить более глубокие и крепкие отношения. Мы долго изучали возможность сотрудничества с Монголией, отнеслись к этому основательно и серьезно. Есть взаимный интерес и перспектива, тем более, что сегодня у наших стран замечательные взаимоотношения. Если в наших торговых сетях появится высококачественный монгольский кашемир, уверен, это обрадует томичей, — отметил Аркадий Эскин, президент Томской ТПП.

В свою очередь, генеральный секретарь НТПП Монголии Э. Оюунтэгш отметил, что Монголия уже много лет работает с Россией, которая является ее стратегическим партнером:

— В Томске нам интересен научно-образовательный комплекс, АПК, промышленность, в том числе пищевая. К примеру, в этом году у нас была серьезная засуха, и большая часть урожая доставлялась из России. Мы видим перспективу импорта продуктов питания из Томского региона. Я знаю, что у вас хорошая молочная продукция, можно импортировать комбикорма, у вас замечательного качества стройматериалы.

Соглашение подписано в рамках заседания руководителей торгово-промышленных палат всего Сибирского региона с участием вице-президента ТПП России Максима Фатеева. Все это также совпало с 25-летним юбилеем Томской ТПП. Как отметил Аркадий Эскин, приезд монгольской делегации планировался задолго, и такое совмещение праздничных и серьезных рабочих мероприятий оказалось, с одной стороны, случайным. Но с другой — раз уж так совпало, вполне уместным оказалось объединить официальную часть с поздравлениями.

Текст: Екатерина Криволапова

Фото: Вероника Белецкая

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