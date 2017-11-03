Афиша Томска.

Выходные: 4 и 5 ноября 2017 года

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Моноспектакль Максима Аверина «Все начинается с любви. Продолжение...»

Обновлённая версия знаменитого моноспектакля Аверина «Все начинается с любви...» расширяет представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста. Это не концерт, не творческая встреча – это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу и сердце в этом диалоге.

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Когда и где: 4 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2600 рублей.

Аудитория: 18+.

Праздник «День народного единства»

Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов национально-культурных автономий и центров, угощения национальных кухонь, спортивные состязания и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, представленная изделиями с национальным колоритом, и многое другое.

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Когда и где: 4 ноября на площади Ново-Соборной.

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Ночь искусств 2017

В рамках акции гости смогут совершить увлекательные путешествия по экспозициям музея, послушать фольклорный ансамбль «Пересек», побывать на презентации книги и подискутировать на тему «Революция. За и против…».

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Когда и где: 4 ноября в Краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 17:00, 100 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Ночь искусств в СФ ГЦСИ

Вас ждет выставка и аудиоперформанс известного томского музыканта и художника Натальи Нелюбовой, которые посвящены столетней годовщине русской революции. Художник предлагает осмыслить эту трагическую страницу в истории России через образ шахматной инсталляции, фиксируя историческую дистанцию и задавая контекст современности в прочтении истории.

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Когда и где: 4 ноября в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Беседа «Женские судьбы в лихую годину»

О трагической судьбе одной из самых отважных, самых героических женщин России — томичке Мирии Бочкаревой, возглавивший первый в истории женский «батальон смерти», проведет беседу историк Сергей Михайлович Латыголец.

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Когда и где: 4 ноября в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Закрытый показ фильма «Враги»

Зрителей приглашают на показ фильма, снятого в Томске, по одноименному произведению А.П. Чехова.

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Когда и где: 4 ноября в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 18:00, 70 рублей.

Аудитория: 18+.

Фантастический боевик «Тор: Рагнарёк»

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан

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Когда и где: со 2 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 16+.

Гастроли Рязанского театра драмы

Рязанский театр драмы представит томичам свои детские и вечерние спектакли. 5 ноября зрители увидят сказку «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» и музыкальную постановку «Дочь пирата».

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Когда и где: с 31 октября по 5 ноября в ТЮЗе.

Стоимость билетов: 300 — 500 рублей.

Аудитория: 0+, 12+.

Кукольные спектакли театра «Рататуй»

Зрители увидят фольклорный интерактивно-игровой настольный кукольный спектакль для детей младшего и младшего школьного возраста «Лисичка - сестричка и серый волк». Спектакль лауреат 6-ого Международного фестиваля «Кукла в детских руках» г. Новокузнецк.

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Когда и где: 5 ноября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 11.00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Metallica show S&M tribute. Acoustic+electric

Если вы считаете себя настоящим любителем METALLICA и рока в целом – то вам нужно обязательно увидеть ЭТО! Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа полностью воссоздаёт легендарный концертный альбом METALLICA «S&M». Культовая двойная пластинка, записанная с оркестром Сан-Франциско, вышла в свет в уже далёком 1999, но остаётся любимой и популярной до сих пор!

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Когда и где: 5 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1200 рублей.

Аудитория: 12+.

Выставка «Юрий Васнецов. Вкус, знакомый с детства»

Выставка «Юрий Васнецов. Вкус, знакомый с детства»

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Когда и где: с 3 ноября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 100 — 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Выставка декоративно-прикладного искусства «Наши волшебные руки»

В экспозиции представлены творческие работы, созданные педагогами общеобразовательных учреждений. Экспонаты выполнены в разных техниках: батик, бисероплетение, соломка, декупаж, оригами, резьба и роспись по дереву.

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Когда и где: до 8 ноября в Первом музее славянской мифологии.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 0+.

Литературный вечер «Набоков. Вслух»

Гости услышат три рассказа Владимира Набокова: «Бахман», «Звонок» и «Сказка».

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Когда и где: 5 ноября в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:30, 100 — 310 рублей.

Аудитория: 18+.

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