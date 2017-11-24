Люди, которые благоустраивают город.

Как жильцы дома по ул. Пролетарской, 18 сделали свой двор «лучшим»

24 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Члены инициативной группы с Пролетарской, 18 (слева-направо): Андрей Петлин, Степан Родионов, Алексей Крутов

Несколько лет назад молодая инициативная группа обычного томского дома по улице Пролетарской, 18 решила обустроить свой двор. Теперь, по результатам городского конкурса по благоустройству, это «лучший томский дворик».

Молодежная группа увеличилась и приросла старшим поколением. Теперь у дома есть собственное правление, площадка, на которой собираются дети из многих окрестных домов, ухоженные клумбы и подъезды. И главное — довольные и дружные жильцы.

Инициативную группу, а теперь уже и собственное правление дома (жилищный кооператив «Пролетарская, 18») возглавил Степан Родионов. В его команде такие же инициативные и деятельные жильцы: экономист, юрист, учитель, строитель, врачи и даже архитектор, который дал старт преобразованиям.

Алексей Крутов, по профессии архитектор, в 2012 году сделал эскизный проект двора.

— Изначально здесь были погреб, кусты, тропинка, старые и уже малопригодные конструкции детской площадки. Я показал проект на собрании бывшему правлению, но меня, как ни странно, не поддержали в том, никто не захотел подавать его на конкурс «Томский дворик». Меня это задело, потому что я был уверен: победить реально, нужно только иметь личную заинтересованность и инициативу. В итоге документы на конкурс мы все-таки подали и получили сертификат на 150 тысяч рублей на обустройство двора.

Для будущей площадки было необходимо подготовить место, поэтому силами жильцов начали выравнивать землю над погребами. Еще один активный член команды Андрей Петлин, по профессии строитель, рассказывает, что сначала потребовалось убедить собственников погребов, что в процессе благоустройства их имущество ничуть не пострадает.

Было много грязи, вспоминают жильцы: ровняли землю, сооружали и бетонировали опорную стенку. Работала в основном молодежь. Даже ходили по квартирам — приглашали выйти на дворовые работы, помочь финансово. И люди откликались: кто-то внес 100 рублей, кто-то 4 тысячи — каждый по своим возможностям. Обращались жильцы с Пролетарской, 18 и к депутатам со своего округа, и тоже получили поддержку. Постепенно тех, кто поверил в проект и захотел сделать двор лучше, стало больше.

В итоге в сентябре 2013 года новая площадка была открыта. На праздник пришли около сотни человек. Для детей пригласили аниматоров, шоу мыльных пузырей. Все это проходило уже на фоне новеньких клумб, качелей, горок и стен с изображениями сказочных персонажей.

Стены тоже расписывали сами. Наталья Мостовская, сегодня пенсионер, а в прошлом школьный учитель, очень довольна тем, что ей поручили такое ответственное дело, как роспись стен. Теперь здесь есть свои красочные Колобок, Теремок, Илья Муромец…

— Я искренне благодарна нашей инициативной молодежи, — улыбается Наталья Альбертовна. — Они захотели сделать свой двор красивым, уютным и комфортным и сделали. Сами очень много работают и мне дали такую возможность, а для меня это радость — помогать.

Наталья Альбертовна не только рисует, но и проводит для ребят во дворе конкурсы, а этим летом ставили спектакль: готовили с детьми сценарий, шили костюмы. Дети были в восторге. А за итоговым чаем в гостях у Натальи Альбертовны все как один сказали, что будут и дальше ставить свои дворовые спектакли.

В 2013 году дом по улице Пролетарская, 18 занял первое место по Ленинскому району в конкурсе «Томский дворик» в номинации «Лучшая дворовая детская площадка». Но работы здесь продолжились: все время что-то обновлялось, украшалось. Постепенно в работу включались все новые жильцы. Сегодня инициативная группа — это от 10 до 20 человек, бывает по-разному. Но на субботники, которые теперь становятся традицией, выходит гораздо больше жильцов. Наталья Альбертовна отмечает, что такое участие, личный труд — это не только благоустроенная территория. Это еще и пример для детей: пример того, как важно не быть безразличным, как можно дружить и делать общее дело. Дети — самые активные участники, им нравится не только качаться на качелях и кататься с горки, но и копать землю, обустраивать клумбы, сколачивать скворечники, мастерить деревянные скамейки и столики.

В этом году новое правление дома, официально образованное в феврале 2017 года, приняло решение обновить площадку, сделать своими силами интересные столы, скамейки и клумбы из природных материалов — приобщиться к мероприятиям в рамках Года экологии. А пока обновляли и мастерили, решили снова подать заявку на конкурс. И победили — теперь уже заняли первое место по городу в конкурсе «Томский дворик».

— Интересно наблюдать, как люди постепенно подключаются к нашей работе. Когда видят, что все это делается в их интересах, — говорит председатель ЖК «Пролетарская, 18» Степан Родионов. — Постепенно к работам по благоустройству подключились не только родители, у которых дети играют на площадке, но и бабушки, которые гуляют во дворе и сидят на лавочке. Потому что им это стало интересно и нужно. В этом году у нас не просто клумбы и цветы были во дворе, но возле одного из подъездов даже помидоры созрели.

Детская площадка во дворе

Постепенно стало понятно, что инициативные жильцы не просто украшают и обустраивают двор, но, по сути, управляют всем хозяйством своего дома. Тогда же созрело решение выйти из состава ТСЖ и организовать жилищный кооператив. Это получилось не сразу, были (да и остаются) жильцы, которые считают, что находиться в составе крупной управляющей компании выгоднее. Но новое правление одним из условий своей работы определило то, чтобы текущие платежи не превышали прежних.

— В 2017 году мы выполнили масштабный ремонт систем теплоснабжения дома, поменяли около 40% труб, без этого дом не пережил бы предстоящую зиму, — рассказывает Степан Родионов. — Дом состоит из двух частей: одной 25 лет, а второй 27, и за это время не было ни одного крупного ремонта, хотя жильцы исправно отчисляют на это средства. Сейчас ремонт сделан, косметически мы тоже привели дом в порядок: покрасили входные группы, отремонтировали подъезды, установили в каждом из них доску объявлений. Если потребуются какие-то еще более масштабные вложения, будем и эти вопросы решать. Но теперь мы видим, что это возможно и реально — управлять своим домом и делать жизнь в нем комфортной. Сейчас в обществе тенденция такая, что людей сложно сподвигнуть на личное участие, большинство считает: «Я плачу за жилищно-коммунальные услуги, вот пусть тот, кому плачу, и делает». Это правильно: каждый должен работать. Но без личного участия и заинтересованности все это будет лишь формальностью.

Все активисты дома по Пролетарской, 18 уверены, что главный секрет — не лениться, не сидеть у телевизоров, а интересоваться тем, как живет двор, дом. Тогда и дети, и подростки не будут безразличными. В ближайших планах актива — елка во дворе на Новый год. А затем уже новое обустройство, теперь уже площадки для подростков. Двор включен в городскую программу «Благоустройство городской среды», и здесь должны появиться современные уличные тренажеры. Есть множество и других планов: установка «лежачих полицейских», пешеходная дорожка параллельно дворовому проезду, а, может быть, даже собственная сцена.

Конкурс по благоустройству «Томский дворик», благодаря которому город становится все лучше с каждым годом, в этом году отметил 21-летие. Организатором конкурса все эти годы выступает комитет по местному самоуправлению Томска. Количество участников «Томского дворика» выросло до 7,5 тысяч, номинаций — до 19. За годы работы конкурса, отмечают организаторы, многое удалось изменить: повысить качество благоустраиваемых томичами объектов, привлечь к участию молодежь, наладить диалог между жителями и представителями УК, и в целом — значительно преобразить облик города за счет больших цветников, новых детских площадок и благоустроенных подъездов. — Конкурс «Томский дворик» — это уникальный томский бренд, — отмечает мэр города Иван Кляйн. — За более чем два десятка лет он перерос из творческого состязания в целое движение инициативных, активных, энергичных горожан, искренне любящих свой город и готовых дарить эту любовь другим. А в Год экологии конкурс получился особенным. У нас появились многочисленные зеленые зоны, созданные для отдыха томичей и украшения города. Ежегодно членам жюри конкурса приходится делать нелегкий выбор, каждый год участникам удается удивлять и вызывать восхищение. Это закономерно, ведь каждый из вас вкладывает душу в благоустройство своего двора, детской площадки, балкона, клумбы или целой усадьбы. И именно с этого начинается Томск, который мы все так любим.

Текст: Екатерина Криволапова

Фото: Сергей Стёпин

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