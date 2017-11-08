«Враги»: в Доме искусств показали короткометражку по рассказу Чехова, снятую в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2017 // Фото: vk.com/advunionfilm

В минувшую пятницу, 4 ноября, в Доме искусств, состоялась премьера короткометражного фильма «Враги», снятого по произведению Антона Павловича Чехова.

Съемки проходили в Томске с участием актеров ТЮЗа и Драмтеатра. Мы побывали на показе и делимся впечатлениями.

Премьеру фильма приурочили к всероссийской акции «Ночь искусств», предупредив о предварительной записи, поскольку гостиная Дома искусств была готова принять ограниченное количество зрителей. Но на месте никакой проверки регистрации не было, из чего можно было сделать вывод, что регистрацию ввели исключительно ради создания ажиотажа вокруг показа. Впрочем, небольшое помещение заполнилось быстро, недостатка в желающих посмотреть фильм не было.

В основу фильма лег рассказ Чехова «Враги». Согласно сюжету, к доктору Кирилову, у которого только что умер сын, приезжает некто Абогин, и просит осмотреть его больную жену. Врач нехотя соглашается и отправляется вместе с новым знакомым, однако позже выясняется, что жена Абогина сбежала с любовником. Спектакль с болезнью она устроила специально. В результате доктор и мужчина ссорятся и становятся врагами.

Работала над фильмом кинокомпания АDV-UNION FILM. На томском рынке видеосъемки и монтажа она уже пять лет, но съемками художественных фильмов занялась относительно недавно. В активе у ребят есть сериал «Алиса. Другая история», по-своему интерпретирующий сюжет «Алисы в стране чудес» и многочисленные истории о «попаданцах». А теперь еще и короткометражная экранизация классического произведения.

Съемки фильма проходили в течение трех месяцев, в основном весной и летом, так как по сюжету требовались виды улицы и домов снаружи. Оператор-постановщик Евгений Зимин в беседе после показа рассказал, что основной сложностью, как ни странно, оказалось найти ракурс для съемки натуры — сильно мешали провода и антенны, которых в избытке даже на памятниках деревянной архитектуры.

Бэкстейдж со съемок фильма

В съемках приняли участие актеры Театра юного зрителя Алексей Мишагин и Всеволод Трунов, а также актриса Драмтеатра Екатерина Мельдер. Сценарий для экрана адаптировал Артем Волков, а музыку написал Станислав Артемьев. Режиссером выступил Евгений Симаков. Снимали на двух локациях — Дом Искусств и Музей истории Томска.

Сам фильм представляет собой десятиминутную постановку. Драма разворачивается в ограниченном пространстве, постоянно кажется, что режиссер и актеры были заперты в очень маленьком помещении. Но теснота кадра — не художественный прием, а вынужденная мера: в Томске невозможно найти «нетронутые» старинные интерьеры, так что оператору приходилось искать компромисс.

То же касается и съемок на улице — доктор Кирилов (Всеволод Трунов) удаляется от дома Абогиных, но кажется, будто он идет на месте. А все потому, что приметы времени есть даже на самых, казалось бы, нетронутых улочках города, и избежать их попадания в кадр можно только путем сложных манипуляций. С другой стороны, вынужденная теснота способствует общему настроению картины — помогает визуально поддержать эмоциональное настроение героев, их замкнутость на своих переживаниях, неспособность услышать и принять переживания другого человека.

Посмотреть фильм можно в группе АDV-UNION FILM ВКонтакте.

С фильмом «Враги» съемочная группа уже приняла участие в фестивале короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде 18—20 августа. Правда, факт участия так и остался единственным результатом. Но создатели не расстраиваются — засветиться в одном конкурсе с более опытными и ресурсными съемочными группами из Москвы и Санкт-Петербурга само по себе достижение.

Другой проект АDV-UNION FILM — сериал «Алиса. Другая история» принял участие в Чемпионате России по сериалам, организованном телеканалом ТВ-3. Но во второй этап не прошел — не хватило голосов. После обсуждения фильма «Враги» режиссер Евгений Симаков предложил посмотреть три снятые серии, которые по счастливой случайности оказались у него с собой, но мы на показ уже не остались.

Сейчас ребята работают над третьим своим проектом — фильмом ужасов «Тонкий человек». В 2009 году этот персонаж возник как ответ городским легендам на форуме Something awful, и с тех пор успел стать международным интернет-мемом, а еще героем американского фильма 2014 года. Съемки проходят в заброшенном детском лагере за Черной речкой, среди актеров есть и непрофессионалы.

Текст: Катерина Маас

Фото: vk.com/advunionfilm

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