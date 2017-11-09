За новым опытом.

Стажировки — действенный инструмент для томского бизнеса

9 ноября 2017 / Партнерский материал

Стажировки — это важный инструмент для бизнеса любого масштаба и любого «возраста». Изучение чужого опыта помогает по-новому взглянуть на свое дело, обогатиться свежими идеями для его развития и избежать некоторых ошибок.

Уже третий год подряд Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области организует конкурс для «взрослых» предпринимателей на прохождение стажировок в других городах и странах. Поездки организуются в двух форматах — групповом и индивидуальном. Групповая стажировка позволяет участникам группы ближе познакомиться и установить деловые связи, или даже начать новый совместный проект. Индивидуальная стажировка предполагает более основательную работу на самостоятельно подобранных предприятиях и, возможно, заключение договоров о дальнейшем сотрудничестве.

В этом году томские предприниматели в составе группы побывали на стажировках в Кемерово, Казани и Алтайском крае. Выигравшие индивидуальные стажировки посетили интересующие предприятия Санкт-Петербурга и Китая. О том, как проходили поездки и какой результат они принесли — в нашем материале.

Потенциал для скачка

В этом году в число победителей конкурса на прохождение стажировок, организованном Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области, вошли 17 человек. Стоит отметить, что количество поданных заявок растет из года в год, в то время как финансирование программы остается примерно на одном уровне. Тем не менее Фонду стабильно удается «перевыполнять планы» по организации стажировок.

Длительность групповой стажировки, как правило, одна рабочая неделя. В течение этого времени предприниматели участвуют в групповых и индивидуальных посещениях предприятий, для них организуется культурная программа; также проходят встречи с представителями администраций и предпринимательскими сообществами регионов.

— Нам удалось организовать больше индивидуальных стажировок в этом году. В том числе впервые состоялась индивидуальная стажировка за рубеж. Приятно сознавать, что отношение самих предпринимателей к этому вопросу изменилось: они стали более серьезно подходить к организации индивидуальных стажировок. Возможно, потому, что в этом году в индивидуальные поездки отправились те, кто уже был в групповых. Они четко понимают, чего хотят, что такое стажировка, готовят для себя более серьезные программы, — отмечает заместитель директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Елена Лазарева.

В этом году стажировку прошли два предпринимателя из Первомайского и Кожевниковского районов, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью. Один из них разводит крупный рогатый скот, другой специализируется на разведении коней. В августе эта группа отправилась в Алтайский край. В течение шести дней они объехали весь регион, посещая различные предприятия, которые занимаются разведением скота, лошадей, маралов, развивают экотуризм. Кроме того, томичам показали форелевое производство и пчеловодческие хозяйства, которыми славится Алтайский край.

— Ребята приехали восторженные, воодушевленные. Мы очень рассчитываем, что полученный опыт поможет им в развитии собственных проектов, — рассказала Елена Лазарева.

Кроме того, томские сельскохозяйственники договорились о взаимовыгодном сотрудничестве с алтайскими коллегами (речь идет о покупке племенного скота).

— Я получил новый опыт, новые знания, которые буду применять для развития сельского хозяйства. Больше всего мне понравилось то, что сами руководители принимающих организаций встречали доброжелательно, были открыты в беседах, подробно отвечали на вопросы, — отметил один стажеров-сельскохозяйственников Роман Кибисов.

Отличительная черта стажировок этого года — большое количество участников из районов Томской области. В основном это представители совсем небольших компаний — парикмахерских, антикафе, разного рода мастерских. Для них опыт оказался чрезвычайно полезным, ведь с помощью стажировки им удалось на неделю вырваться из привычной среды и посмотреть, как работают более крупные предприятия их профиля.

— Они получили колоссальный заряд энергии и потенциал для дальнейшего «скачка». Смогли пообщаться с коллегами из других городов и получить ценнейший опыт, который поможет им избежать ошибок в дальнейшем. В этом и заключается одна из ключевых целей стажировок — «встряхнуть» предпринимателей, показать, что варианты организации деятельности могут быть самыми разными.

Выход на новые горизонты

В этом году в групповую стажировку в Казань отправились пятеро предпринимателей из Томска и одна девушка из Колпашево, которая открыла первое за чертой областного центра антикафе. В Кемерово ей не могли помочь, так как там подобный формат заведений не прижился, а в Казани, напротив, очень хорошо развиваются творческие пространства.

С группой, которая отправилась в Кемерово, сложилась обратная ситуация. Туда поехал лишь один предприниматель из Томска, остальные — из районов области: Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и Северска. Среди них один пчеловод, остальные занимаются ремонтом, ковкой, созданием деревянных изделий или управляют салонами красоты. Впрочем, говорят в Фонде, групповые стажировки отличаются как раз тем, что в них принимают участие бизнесмены совершенно разных направлений. В ходе деловой программы стажировки в Кемерово состоялось две групповые встречи: первая — в ООО «Кузбасская Медиа Группа», вторая — в коворкинг-центре «Это» и веб-студии «Атвинта». Стажеры познакомились с технологиями управления в области организации проектов, организацией бизнес-процессов, управления персоналом, обсудили возможности развития межрегионального сотрудничества. Индивидуальные программы подразумевали более близкое знакомство с опытом кемеровских компаний разного профиля и конкретные договоренности о возможной совместной деятельности.

При этом результат всех стажировок общий — все участники получают опыт и своего рода толчок для дальнейшего развития бизнеса. Так, представители сети довольно известных в Томской области сети зоомагазинов «Петбург» отмечают, что после каждой стажировки (всего их было три) им удавалось сделать качественный скачок в развитии. После первой групповой поездки в Кемерово магазины сети стали появляться в районах Томской области и Кемерове. После второй поездки в Казань «Петбург» создал франшизу и начал производство собственных наполнителей. В этом году они вернулись из индивидуальной стажировки в Китай, поэтому в ФРП ждут от них выхода на новые горизонты.

Китай, Казань, Санкт-Петербург

Сергей Маяцкий, директор по развитию сети товаров для животных «Петбург»

— В конце сентября мы ездили на стажировку в Китай, планировали посетить несколько предприятий — потенциальных партнеров. Они расположены в трех городах, в том числе в Шанхае и занимаются производством зоотоваров, а также разработкой роботизированных технологий для внедрения в розничную торговлю. Также мы заключили предварительные договоры с предприятиями на реализацию их продукции в наших сетях под нашим брендом.

Стажировке предшествовала определенная работа. Мы переписывались с потенциальными партнерами и клиентами в Китае, выстраивали отношения. Поэтому когда был объявлен конкурс, мы были уверены, что это принесет практическую пользу. То есть не пальцем в небо попали, выбирая куда ехать, а продолжали работу, начатую прежде. Стажировка дает расширение кругозора, понимание, что можно работать не только в рамках одной страны, а вместе с этим — и расширение компании.

В Китае многое удивило. Например, то, что в стране введена новая система платежей, которая не требует использования пластиковых карт, нужно только приложение. По сути, весь малый и микробизнес, который мы там видели, работают напрямую с телефонов, без кассы. Возможно, и нас в скором будущем все это ждет. Для меня это был определенный шаг в понимании того, как развивать бизнес. В своей работе, конечно, мы такое пока применять не будем, но планируем внедрить роботизированные технологии. Еще для нас было интересно посмотреть, как в Китае создаются кластеры, зоны, которые помогают малым предприятиям производить продукцию, получать какие-то плюсы.

Не буду раскрывать все карты, но после этой стажировки в нашу франшизу будут добавлены новые элементы, которые мы будем предлагать на рынке и как отдельные элементы.

Клавдия Чалкова, директор интернет-компании Maybah (ООО «Эффент»)

— В июле этого года мы отправились на индивидуальную стажировку в Санкт-Петербург. В прошлом году мы принимали участие в групповой поездке в Казань. Плюс индивидуальной стажировки в том, что ты сам все организовываешь и планируешь. Минусы — ты не можешь вечером обсудить как все прошло с кем-то из коллег по цеху.

Попасть на стажировку было достаточно просто, потому что единственный документ для участия, который сложно получить — это справка из налоговой. Все остальное — это стандартная анкета с копией уставных документов. На то, чтобы заполнить заявку, мы потратили максимум два часа. Это несущественные затраты, поскольку в итоге мы получили полностью организованную поездку: нам оплатили перелет и проживание в Санкт-Петербурге. Это хороший бонус для молодых предпринимателей.

В Санкт-Петербурге у нас была договоренность с рядом довольно крупных местных компаний (численностью более 50 человек). За неделю мы посетили Nimax, Molinos, Skills Workout Agency, IT Спутник, а также побывали на мероприятии местного IT-сообщества Specia.

Главной нашей задачей было понять, каким образом компания может вырасти, заявить о себе. Питерские коллеги посоветовали в том числе максимально участвовать во всевозможных выставках (не только профильных), чтобы быть на слуху. Мы уже «выделили» человека, который начал активно участвовать в мероприятиях, чтобы о нас больше узнавали, и эта практика дает плоды: были пара выступлений, появились новые клиенты, это реально работает.

После стажировки мы стали работать с питерской компанией и, возможно, станем их представителями в Сибири. Еще у нас появилась идея организовать в Томске некое IT-сообщество, которое было бы больше ориентировано на практику, на результат и каждую неделю проводило бы бесплатные развивающие семинары для компаний. Возможно, для этого будем привлекать коллег из Санкт-Петербурга.

Для себя я в очередной раз поняла, что не надо бояться, а надо просто брать и делать. Не надо думать, что мы небольшая местечковая компания, поэтому у нас ничего не получится. Когда ты постоянно крутишься в одной сфере, тебе кажется, что так везде и не задумываешься, что своим опытом можно и нужно делиться, интерес есть. Это мы и начали делать сейчас.

Стажировки — очень нужная вещь. На мой взгляд, правильнее выделять деньги не на развитие компаний, а на обучение руководителей и сотрудников, это гораздо действеннее. И здесь речь идет не только о малом и среднем бизнесе. Когда ты приезжаешь в другой город и оказываешься в совершенно другой обстановке, ты по-другому смотришь и на свою компанию.

Мария Солонина, генеральный директор ООО «Лингвиста»

— Мы ездили на групповую стажировку в Казань в конце мая — начале июня. Принять участие в конкурсе было несложно: стандартный набор бумаг, заявка, мотивационное письмо — минимальный набор документов. Я хотела посмотреть, как подобный нашему бизнес развивается в другом городе, как работают более крупные компании в нашем направлении. В тот момент мы открывали новое направление бизнеса — «Умные командировки». Это организация бизнес-поездок за рубеж и в Россию для зарубежных компаний.

Мы сходили на «Казанскую ярмарку», где нам подробно рассказали, как организуют международные выставки-ярмарки. В целом программа была насыщенная, разнообразная. Были и групповые визиты: нас возили в Иннополис, местный IT-парк, побывали на бизнес-завтраке с местной фабрикой предпринимательства. Очень интересная культурная программа — нас свозили на экскурсию, показали город; заезжали в Свияжск, это небольшой городок рядом с Казанью. У нас состоялась встреча с замминистра экономики, еще в Казани мы нашли партнера и уже поработали с ним. Вообще, мы заметили, что Томск везде любят и знают, томских предпринимателей в Татарстане всегда принимают очень радушно.

По итогам стажировки мы поняли, что работаем хорошо — у нас нормально выстроены процессы и схема работы. Такие стажировки полезны и в личностном плане: они помогают расширить кругозор, рассмотреть другие направления развития бизнеса. Кто-то работает больше на рынке B2B, кто-то на рынке B2C, кто-то с тендерами, зарубежными компаниями. Интересно посмотреть на разносторонний опыт в своей отрасли.

На мой взгляд, стажировки особенно важны для бизнеса, которые в первую очередь работает на местном рынке, неважно о бизнесе какого масштаба идет речь. Молодые смогут посмотреть на примерах, с чего стоит начать, в каком направлении двигаться. В случае с той же Казанью — это город гораздо больше Томска, там много разного бизнеса, можно подсматривать за какими-то тенденциями, которые до нас еще не дошли. Для среднего бизнеса это возможность по-новому взглянуть на свое дело, удостовериться, что все идет так, как надо. А для «старичков» будет полезно сверить часы. Всегда полезно вынуть себя из рутины, посмотреть по сторонам, понять, что же в мире делается, и как приспособиться к этим изменениям.

Может каждый

Выиграть конкурс на прохождение стажировок может любой предприниматель, главное — четко сформулировать свои цели: что именно вы хотите получить от поездки, какие предприятия вам интересны и почему, что хочется увидеть и как применить полученные знания. Открытый конкурсный отбор проводится ежегодно, как правило, в феврале — марте.

Чтобы принять участие в стажировке, необходимо подать простую заявку (анкета, копия уставных документов и справка об отсутствии задолженности перед налоговой, мотивационное эссе). Форма заявки размещается на сайте «Малый и средний бизнес Томской области» в момент объявления конкурса. Отвечающих требованиям претендентов отбирает конкурсная комиссия. В зависимости от запросов, предпринимателей отправляют на индивидуальные или групповые стажировки.

В ближайшем будущем Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области планирует расширить географию стажировок, но здесь многое зависит от финансирования программ. В частности, к постоянным партнерам — Казани и Кемерово — планируется добавить новые большие города. Ведутся переговоры с Челябинском и Екатеринбургом. Вполне вероятно, что на следующий год у томских предпринимателей будет возможность постажироваться и завести новые деловые контакты на Урале.

Текст: Егор Хворенков

Фото предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области

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