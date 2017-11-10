#чточитать: книжные новинки ноября-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

«Новая кофейная книга» Фрая, голоса с берегов Памано, открытки из Греции и свежий взгляд на Петра I.

Четыре книжных новинки ноября — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью магазинов «Читай-город».

«Новая чайная книга» только-только появилась на полках магазинов и вот, пожалуйста, — перед нами уже и «Новая кофейная книга», выбирайте то, что больше нравится. Первые опыты со сборниками чайно-кофейных рассказов девятилетней давности получили разные отзывы, но, кажется, автору-составителю, тема чрезвычайно пришлась по душе.

В книге собраны новые истории и новые рецепты от Макса Фрая и Ко. Среди авторов — Лора Белоиван, художница и писательница, а вообще изначально — директор Центра реабилитации морских млекопитающих; Анна Лихтикман — тоже писательница и тоже художница, ныне проживающая в Израиле; Константин Наумов, чьи рассказы можно встретить во всех четырех книгах серии; Ксения Агалли (она же — Оксана Данилюк) — самый настоящий доктор математических наук и другие авторы.

Иллюстрации для издания подготовила художница Марина Алеф, уже оформлявшая сборник «Авиамодельный кружок № 6», также изданный под эгидой Макса Фрая.

Жауме Кабре — классик каталонской литературы, на счету которого порядка 15 литературных премий. Его произведения переведены на 20 языков мира. На русском вышли три романа автора — «Я Исповедуюсь», «Тень евнуха» и последний — «Голоса Памано».

Школьная учительница Тина Брос получает задание проинспектировать здание старой школы, чтобы найти подходящие материалы для будущей выставки по эволюции учебных пособий. Тина работает над близкой по теме книгой и потому сразу отправляется на поиски. Серди старых школьных тетрадей случайно обнаруживаются записи 1944-го года, сделанные ее коллегой Ориолом Фонтельесом — противоречивой фигурой прошлое, чье имя совсем недавно перестала носить одна из деревенских улиц. Обычная тетрадь с аккуратным почерком и множеством иллюстраций поможет разобраться, кто же такой был Фонтельес — сторонник Фаланги (ультраправая политическая партия в Испании — прим. ред), предатель и убийца или наоборот — мученик, спаситель и народный герой.

Романы Кабре — это всегда переплетение множества голосов и жизней, тесно связанных с историей Каталонии. И «Голоса Памано» — не исключение.

«Они приходили пообтрепавшимися, надорванными, нередко прочесть их было почти невозможно, словно эти открытки таскали по всей Европе в заднем кармане брюк, прежде чем отправить. Пару раз чернильные пятна свидетельствовали о том, что бумага побывала под дождем, иногда попадались строчки, казалось бы политые вином. А может, слезами. Некоторые открытки явно выцвели на солнце — должно быть, их путь длился много недель».

Элли Томас начала получать такие открытие с конца декабря и просто «заболела» ими. Отправитель неизвестен, в качестве подписи одна только буква «А». На обороте: короткие сведения о жизни отправителя и неизменно — печальный конец: «Без тебя это место кажется пустым». Прикрепленные к пробковой доске, эти открытки, где много голубого неба, моря и солнца Греции, постепенно превращаются в часть жизни Элли. Но если не увидеть всего этого своими глазами — возможно ли тогда вообще жить дальше? И Элли в конце концов берет дешевый билет до Афин — в путешествие за своим счастьем.

Это далеко не первая «греческая» книга англичанки Хислоп, но «Путешествие за счастьем» выделяется среди прочих: дневниковые записи оформлены в виде листов, а на протяжении всего повествования — множество ярких фотографий греческих городов и сел.

Последняя история о невероятной жизни Эраста Фандорина дописана, но серия «История Российского государства» по-прежнему в седле. «Царь Петр Алексеевич» — продолжение масштабного проекта от Бориса Акунина, посвященное периоду активных преобразований Петра I, которые определили последующую судьбу страны и существенно повлияли на ход европейской истории.

Первый том «Истории» вышел в свет в ноябре 2013 года, и с тех пор каждую осень серию стабильно пополняло очередное издание. При этом принцип организации материала серии меняется от тома к тому. Автор объясняет это тем, что у каждого исторического периода своя специфика, и потому удобнее вести рассказ, учитывая эти особенности. Книга «Царь Петр Алексеевич» состоит из четырех разделов: фигура самого Петра I, хронология событий, главные направления, по которым изменилась жизнь страны и групповой портрет соратников государя.

Сам Акунин утверждает, что его цель — рассмотреть события прошлого объективно, безо всяких «идеологических призм», а для этого требуется тщательнейший разбор множества исторических источников. Проведя огромную работу, автор признается, что он словно бы заново познакомился с Петром Алексеевичем. И теперь предлагает это сделать и читателям.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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