#ВзрывМозга.

Три вопроса о… страхе радиации

9 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Советский плакат по Гражданской обороне

АВТОР Катерина Кайгородова

«В Томской области выше смертность от рака, чем в среднем по России» (на самом деле не выше).

«В Самуськах выловили рыбу-мутанта. Во всем виноваты выбросы СХК» (видео оказалось фейковым).

«Если в Северске опять построят реактор, придется переезжать».

Знакомо? Все это — проявления радиофобии, иррационального страха перед ионизирующим излучением.

О том, имеет ли радиофобия под собой реальные основания, рассказал ассистент кафедры физики энергетических установок ТПУ, руководитель проекта «Постоянная Планка» Роман Лаас.

— Почему мы боимся радиации?

— Когда люди развивались как вид, одним из условий выживания была осторожность: стремление не лезть лишний раз в темноту и неизвестность, где мог скрываться хищник, ядовитая колючка или глубокая яма. Особи, которые сильнее боялись, имели больше шансов выжить и оставить потомство. Можно сказать, что этот страх достался нам по наследству.

Только в наше время темнота символизирует незнание. Большинство людей мало знает о видах радиации, о допустимых дозах, о способах защиты. Зато жуткие (и не всегда достоверные) факты о последствиях радиационного заражения всем известны и энтузиазма не добавляют.

Из этого не следует, что радиации вообще не надо бояться. Незнание со знаком плюс также ни к чему хорошему не ведет, о чем нам рассказывает история.

Сто лет назад радиоактивность была в моде. Например, во Франции выпускали крем Tho-Radia с торием и радием. Который, видимо, заставлял кожу светиться в буквальном смысле.

Рекламный плакат радиоактивной косметики Tho-Radia. 1933 год Chemical Heritage Foundation

Радиацию принимали и наружно, и внутренне — в виде напитков с торием, шоколада с радием и других «полезных» продуктов. Пока у людей после их употребления не начали возникать серьезные проблемы со здоровьем.

А потом была Хиросима, авария на атомной станции Тримайл-Айленд и, наконец, Чернобыльская катастрофа, которая вызвала пик радиофобии во всем мире. Последний инцидент, который все мы хорошо помним, — авария на Фукусиме.

Маятник качнулся в противоположную сторону: восторженная любовь превратилась в ненависть и отрицание.

— Эти катастрофы вызвали столько жертв среди населения! Разве это не повод бояться?

— Образ «страшной» радиации в общественном сознании сильно отличается от реального положения дел. Вот что, согласно исследованиям, думают люди об атомных катастрофах:

Е.М. Мелихова, Е.М. Быркина, Ю.А. Першина. О некоторых механизмах социального усиления риска при освещении в СМИ аварии на Фукусима // Медицинская радиологии и радиационная безопасность. — 2013. —Т.58. — № 4. — С.5-16;... Читайте дальше на Биомолекуле

Эти цифры просто невероятно раздуты. На самом деле все было не так.

Ядерная бомбардировка Хиросимы унесла жизни свыше 250 тысяч человек. Но уже в 60-е годы город был полностью восстановлен и признан безопасным для жизни. Множество людей, получивших большие дозы радиации, выжили и здравствуют по сей день. Единственный официально признанный «двойной хибакуся» — человек, переживший бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — умер в 2010 году в возрасте 93 лет.

После аварии на ЧАЭС пострадавших еще меньше. Острая лучевая болезнь проявилась у 134 человек, 28 из них умерли. Достоверно признан только рост опухолей щитовидки у детей, находившийся на тот момент в зоне заражения. К 2000 году их было 1800 случаев. Впрочем, смертность от рака среди заболевших благодаря ранней диагностике была очень низкой, не более 0,6%.

Что касается Фукусимы, выводы делать еще рано. Но, по данным ВОЗ на 2015 год, не было выявлено ни одного случая смертей или заболеваний, связанных с облучением. Риск развития опухолей в будущем также оценивается как очень низкий.

— Так что, по-вашему, радиация совсем не опасна?

— Можно ли сказать, что тепло совсем не опасно? Как от недостатка, так и от избытка тепла запросто можно умереть. А вы в курсе, что любой компонент смеси газов, которую мы называем воздухом, в чистом виде крайне опасен? И что дыхание вообще медленно нас убивает, так как кислород окисляет клетки и со временем лишает их способности сопротивляться внешним угрозам?

Точно так же и радиация. Она окружает нас везде, мы не можем жить без естественного радиационного фона, но слишком сильное излучение может нас убить.

Исследования воздействия ионизирующего излучения на человека ведутся уже довольно давно. Кратко их можно описать так: высокие дозы радиации гарантированно вызывают лучевую болезнь, но их получить очень-очень сложно. Малые дозы могут вызывать так называемые стохастические повреждения, которые то ли проявятся, то ли нет. Генетические последствия вообще настолько плохо изучены и настолько редко проявляются, что до сих пор никто толком не знает, как их оценивать.

Так что, опасаться радиации надо, но в меру. Как огня, воды и электричества. Поводов для панической радиофобии нет — это точно!

Лекция Романа Лааса состоялась 4 ноября в рамках научно-популярного лектория SetUp. Хедлайнером лектория стала Ася Казанцева, известный научный журналист. Она рассказала о транскраниальной стимуляции — воздействии на мозг живого человека. Краткий конспект лекции выйдет в ближайшее время в рубрике #ВзрывМозга.

Фото: Анна Лаас

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