«Город IT»: Спикеры из 4 стран выступят на главной IT-конференции Томска

9 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

На восьмой конференции с международным участием «Город IT», которая стартует завтра, 10 ноября, в бизнес-корпусе ТГУ на Набережной Ушайки примут участие спикеры из Франции, Марокко, Нидерландов, США и, возможно, из Израиля.

Об этом сообщил один из организаторов - директор компании SibEDGE Александр Калинин в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь».

Заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов отметил, что власти региона приняли активное участие в организации конференции, поставив задачу максимально обсудить вопросы, связанные с программой развития цифровой экономики.

«Томская область давно включена в процесс цифровой экономики. И в рамках подготовки к мероприятиям конференции было сделано несколько выездов в наши инновационные компании. Мы познакомились с разработками и видим, что эти они давно работают в цифровой экономике, но, к сожалению, не в России», — отметил Андрей Антонов.

Он также добавил, что одной из целей конференции станет демонстрация томских разработок вертикально интегрированным компаниям, работающим в Томске и на территории страны, а также региональной и муниципальным властям.

В свою очередь проректор Томского госуниверситета Константин Беляков сказал, что вуз очень заинтересован в поддержке подобных мероприятий, отметив, что конференция стала ключевым мероприятием для города и страны.

«Сегодня мы уже живем в цифровом обществе, не можем без гаджетов. И подумать о том, как мы будем жить через 6-10 лет — это наша задача, потому что нынешние студенты, школьники, родители школьников, уже сегодня задумываются, куда им поступать и как они будут жить в этом цифровом будущем. В этом отношении такая площадка как «ГородIT», намечает тренды и показывает, куда наше общество идет. Я буду рад, если завтра-послезавтра на этой площадке родятся новые тренды, которые будут восприняты обществом как данность через 5-10 лет», — сообщил Константин Беляков.

Директор по развитию MAG Development, основатель IT-компании Userstory Станислав Елисеев отметил, что в этом году конференция будет ускорять набранные за прошедшие годы темпы. Так, в нынешнем году организаторы ожидают на мероприятии более 1 000 человек, тогда как в 2016 году «Город IT» насчитывал около 800 участников и около 600 в 2015.

«Конференция «ГородIT» проходит в этом году в восьмой раз и прошла интересный жизненный цикл. Она начиналась как отраслевое мероприятие, которому предназначалось объединить IT-компании и бизнес, найти точки взаимодействия, и постепенно преобразовалось в что-то большее. Ключевым годом, наверное, стал предыдущий, когда мы расширили понимание IT-сообщества до достаточно широкого круга, куда вошли и вузы, и различные инфраструктурные мероприятия, и власть нами заинтересовалась в положительном смысле этого слова», — рассказал Станислав Елисеев.

Александр Калинин добавил, что в этом году конференция, по традиции, разделена на два дня. В первый день участники обсудят взаимодействие власти, вузов и компаний. Второй день будет больше ориентирован на обсуждение современных инженерных технологий и компаний, которые ими занимаются в Томске и России.

«В этом году нам получилось пробить барьер — у нас больше половины из спикеров — это приезжие спикеры. Всего 96 спикеров будут рассказывать о технологиях, проблемах в рамках конференции», — сообщил Александр Калинин, отметив, что проблемы будут обсуждаться не только в контексте региона, а как минимум в контексте государства, касаясь мировой практики.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Организаторами конференции выступает Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями – SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер мероприятия — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

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