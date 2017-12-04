5 идей: Как сохранить городские общественные пространства

4 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Городские общественные пространства – парки, скверы и другие зеленые уголки – не только украшают город.

Они же позволяют горожанам разнообразно и интересно проводить время вне дома. А еще это один из основных факторов, который формирует городскую идентичность и побуждает людей жить и работать в определенном городе.

Подробнее о том, как разные города мира работают с общественными пространствами - в нашем обзоре.

Не секрет, что томичи, как и представители других российских городов, испытывают недостаток городских общественных пространств. Но недостаточно просто организовать в городе такое пространство - важно еще и и сохранить его. А это является серьезной задачей не только для Томска, но и для многих российских и даже зарубежных городов.

Так, например, в Шотландии более 30 процентов парков страдает от высокого уровня вандализма и анти-социального поведения. В России в общественных пространствах законодательно запрещено распивать алкогольные напитки, появляться в состоянии алкогольного опьянения, курить и употреблять наркотики. Однако, кроме подобного неприемлемого поведения, в наших парках можно столкнуться с нецензурной бранью, оскорбительными приставаниями или порчей паркового имущества. Следует понимать, что такие действия относятся к мелкому хулиганству и по закону могут быть наказаны штрафом до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Более мелкие проблемы, такие как мусор, несанкционированные граффити или расклейка объявлений довольно трудно отследить, но они существенно влияют на восприятие горожанами общественных пространств и создают ощущение их неухоженности.

Несмотря на необходимость и оправданность полицейских мер в отношении анти-социального поведения в общественных местах, мировая практика показывает, что спектр подобных мероприятий довольно ограничен, а эффект от запретов и наказаний не слишком высок. Поэтому правительства в городах мира постоянно ищут действенные меры по предотвращению анти-социального поведения в общественных местах и стараются внедрить комплекс административных, воспитательных и социальных мер, а также уменьшить возможности для проявлений вандализма.

Идея 1: Качественный дизайн

Например, в Дублине уделяют серьезное внимание качественному городскому дизайну, как способу борьбы с вандалами. Городские власти разработали руководство для архитекторов и планировщиков, в котором детально расписано использование специальных материалов и элементов городской среды, препятствующих анти-социальному поведению.

«Безопасность через дизайн», например, предполагает организацию хорошо освещенных и просматриваемых пешеходных маршрутов, установку городской мебели с поручнями, на которой нельзя расположиться на ночлег, а также сооружение искусственных препятствий на особо опасных спусках для плавного снижения скорости велосипедистов и скейтеров.

Идея 2: Друзья парка

В городах Шотландии общественность часто берет на себя часть вопросов по поддержанию порядка, организации культурных мероприятий и даже сбору средств для обеспечения жизнедеятельности парков и скверов. Жители близлежащих микрорайонов организуют «клуб друзей парка», где решают, будет ли в этом парке детская площадка или место выгула собак, лавочки или велосипедная дорожка, прудик или грядки для выращивания зелени, все вышеперечисленное или ничего из названного.

Представители общественности организуют дни друзей парка и другие семейные и молодежные праздники, на которых не только продвигают свое видение данного общественного пространства, но и собирают дополнительные средства на ту инфраструктуру или мероприятия, для которых в городском бюджете пока нет средств.

Контроль общественного поведения на территории парков осуществляется с помощью камер наружного наблюдения, присутствия доброжелательного, но одетого в форму паркового персонала, а также четких правил поведения, размещенных на информационных досках. Случающиеся повреждения паркового имущества безотлагательно ремонтируются, что вместе с остальными мерами создает ощущение места, у которого есть хозяин и отпугивает вандалов.

Идея 3: Правила

После того, как за год (1990-1991) в Великобритании было зафиксировано более 140 000 случаев вандализма школьников, две трети из которых произошли вне учебных заведений, и стоили около 14 млн фунтов стерлингов, потраченных на восстановительные работы, мэрия и полицейское управление г. Манчестера разработали собственную городскую программу по противодействию анти-социальному поведению в общественных местах.

Во всех школах, участвовавших в эксперименте, регулярно проводились беседы с учениками, а также были разработаны и размещены правила поведения в общественных местах. Но этим дело не ограничилось.

Идея 4: Антивандальные материалы

В качестве следующего компонента программы, городские власти решили использовать прочные и антивандальные материалы для организации общественных пространств и детских площадок в округе.

Обычно такие решения касаются уличной мебели, которую становится невозможно передвинуть или походя испортить - в дело идут камень, металл, бетон, специальные виды покрытий и креплений.

Идея 5: Досуг подростков

Еще одним решением манчестерцев стала организация досуга подростков - поскольку случаи вандализма в основном происходили во внеучебное время. Для этого в городе были созданы несколько кружков и клубов по интересам с участием местного сообщества. Рядом с детскими площадками появились специальные места для подростков с ворк-аут оборудованием и небольшими скейт-парками. Не смотря на то, что не все школы выполнили рекомендации программы, за год было зафиксировано существенное падение случаев вандализма и анти-социального поведения подростков в г. Манчестере.

Большинство этих мер вполне можно взять на вооружение и в Томске. По опыту других городов вполне очевидно, что только разнообразные методы и их комплексное внедрение с непременным участием местных жителей будет способствовать сохранению общественных пространств.

Текст: Э. Игнатович

Фото: Е. Фаткулина

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