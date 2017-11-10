Афиша Томска.
Выходные: 11 и 12 ноября 2017 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.
Гастроли Кемеровского театра для детей и молодежи
Кемеровский театр для детей и молодежи представит томичам сказку-скоморошину «Волшебное кольцо» и спектакль-парадокс «Папа».
Когда и где: 11 ноября в ТЮЗе.
Время и стоимость билетов: 250 — 300 рублей.
Аудитория: 0+, 6+, 12+, 16+.
Детский праздник «Встреча зимы»
На площади Ново-Соборной состоится детская праздничная программа, посвященная зиме, с участием персонажей мультфильма «Простоквашино».
Кот Матроскин, пес Шарик и другие известные персонажи мультфильма проведут для юных томичей веселые конкурсы, интерактивные игры, сказочные загадки и другие развлечения, посвященные зиме - любимому времени года деревни Простоквашино.
Когда и где: 11 ноября на площади Ново-Соборной.
Время и стоимость билетов: 13:30, вход свободный.
Аудитория: 18+.
Криминальная драма «Убийство в Восточном экспрессе»
Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.
В главных ролях: Джонни Депп, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Кеннет Брана, Джуди Денч, Дэйзи Ридли, Марван Кензари, Джош Гад, Люси Бойнтон.
Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.
Аудитория: 16+.
Мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»
Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога, целиком и полностью нарисованный масляными красками на холсте.
В главных ролях: Дуглас Бут, Джером Флинн, Роберт Гулачик, Хелен МакКрори, Крис О’Дауд, Сирша Ронан, Джон Сешнс, Элинор Томлинсон, Эйдан Тернер, Джош Бердетт.
Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе».
Аудитория: 13+.
Игротека
Вам предстоит чистить нычки, развивать планеты, очищать Дикий Запад от бандитов, развивать свои земли, обменивая овец на кирпич, отвоевывать поля, раскапывать золото и тащить его на свой корабль, угадывать чужие ассоциации и придумывать свои, точить кремень и чистить волканик…
Ничего не поняли?… Тогда тем более приходите погрузиться в мир настольных игр!
Когда и где: 11 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 18:00 — 00.00, 200 рублей
Аудитория: 18+.
Экскурсионный маршрут «Тайны томских окон»
Вы сможете научиться читать деревянную резьбу и расшифровывать древние символы, узнать секреты купеческого гостеприимства и согреться за чашкой душистого чая и заглянуть в самое главное окно нашего города.
Когда и где: 11 ноября от Первого музея славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 15:00, 200 рублей.
Аудитория: 12+.
Концерт проекта «Портреты фа диез»
В программе «Возвращение тёплого ветра» — самые волнующие слух и сердце песни и арии композиторов эпохи барокко — И. С. Бах, А. Вивальди, Фр. Гендель, Фр. Куперен, Кл. Монтеверди.
Когда и где: 11 ноября в органном зале Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 600 рублей.
Аудитория: 6+.
Киноночь Тима Бёртона
Зрителям покажут фильмы: «Дом странных детей мисс Перегрин», «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба».
Когда и где: 11 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 23:00, 250 рублей.
Аудитория: 18+.
Русский трибьют Леонарду Коэну
8 песен, 9 стихотворений, немного текста.
Участвуют: Андрей Олеар, Андрей Иноземцев, Степан Пономарев, Георгий Фефелов.
Когда и где: 12 ноября в джаз-кафе Underground.
Время и стоимость билетов: 18:00, 100 — 310 рублей.
Аудитория: 18+.
Концерт Нейромонаха Феофана «Плясать. Петь.»
Новая программа песнопений создана для максимального погружения в атмосферу удалых плясок. Вас ждут медведь да Никодим, новые эффекты, мощные интерактивы, обновлённые световое и видео-шоу.
Когда и где: 12 ноября в ночном клубе «РайON».
Время и стоимость билетов: 18:00, от 700/800 рублей.
Аудитория: 18+.
Лекция о документальном кино
На мероприятии обсудят, чем оно является в представлении лектора — Павлентия Кирноса, ведущего авторской программы, а также его жанры, виды.
Когда и где: 12 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».
Время и стоимость билетов: 16:00, 150 рублей.
Аудитория: 16+.
Экскурсия по выставке «Томск. Искусство великих потрясений»
Посетители музея смогут увидеть калейдоскоп поисков и находок нового революционного искусства. Зарисовки уникального деревянного зодчества Томска и его окрестностей.
Городские живописные пейзажи Томска 1917–1926-х годов, отражавшие неповторимый облик одного из крупнейших городов Сибири. Архитектурные пейзажи, выполненные молодыми художниками, ставшими впоследствии известными и оставившими значительный след в истории отечественного искусства и искусства Сибири.
Когда и где: 12 ноября в Художественном музее.
Время и стоимость билетов: 13:00 и 15.00, вход свободный при покупке билета на выставку.
Аудитория: 12+.
Кукольные спектакли театра «Рататуй»
Зрителей ждут на спектакль «Мышонок и Подснежник». Философская история о взрослении ребенка на примере приключений маленького мышонка. Для детей это истории добрых, поучительных, интересных встреч, а для взрослых — возможность взглянуть на себя и свою жизнь под другим углом, переосмыслить свои поступки.
Когда и где: 12 ноября в «Аэлите».
Время и стоимость билетов: 11:00, 200 рублей.
Аудитория: 0+.
2-я региональная выставка художественной фотографии
Тема работ не была регламентирована, поэтому томичи и гости города смогут оценить разные по сюжету и по формату работы томских фотохудожников.
Когда и где: до декабря в Художественном музее.
Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей.
Аудитория: 6+.