Афиша Томска.

Выходные: 11 и 12 ноября 2017 года

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Гастроли Кемеровского театра для детей и молодежи

Кемеровский театр для детей и молодежи представит томичам сказку-скоморошину «Волшебное кольцо» и спектакль-парадокс «Папа».

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Когда и где: 11 ноября в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 250 — 300 рублей.

Аудитория: 0+, 6+, 12+, 16+.

Детский праздник «Встреча зимы»

На площади Ново-Соборной состоится детская праздничная программа, посвященная зиме, с участием персонажей мультфильма «Простоквашино».



Кот Матроскин, пес Шарик и другие известные персонажи мультфильма проведут для юных томичей веселые конкурсы, интерактивные игры, сказочные загадки и другие развлечения, посвященные зиме - любимому времени года деревни Простоквашино.

Когда и где: 11 ноября на площади Ново-Соборной.

Время и стоимость билетов: 13:30, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Криминальная драма «Убийство в Восточном экспрессе»

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

В главных ролях: Джонни Депп, Уиллем Дефо, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Кеннет Брана, Джуди Денч, Дэйзи Ридли, Марван Кензари, Джош Гад, Люси Бойнтон.

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Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Мультфильм «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога, целиком и полностью нарисованный масляными красками на холсте.

В главных ролях: Дуглас Бут, Джером Флинн, Роберт Гулачик, Хелен МакКрори, Крис О’Дауд, Сирша Ронан, Джон Сешнс, Элинор Томлинсон, Эйдан Тернер, Джош Бердетт.

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Когда и где: с 9 ноября в «Киномаксе».

Аудитория: 13+.

Игротека

Вам предстоит чистить нычки, развивать планеты, очищать Дикий Запад от бандитов, развивать свои земли, обменивая овец на кирпич, отвоевывать поля, раскапывать золото и тащить его на свой корабль, угадывать чужие ассоциации и придумывать свои, точить кремень и чистить волканик…

Ничего не поняли?… Тогда тем более приходите погрузиться в мир настольных игр!

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Когда и где: 11 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 18:00 — 00.00, 200 рублей

Аудитория: 18+.

Экскурсионный маршрут «Тайны томских окон»

Вы сможете научиться читать деревянную резьбу и расшифровывать древние символы, узнать секреты купеческого гостеприимства и согреться за чашкой душистого чая и заглянуть в самое главное окно нашего города.

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Когда и где: 11 ноября от Первого музея славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 15:00, 200 рублей.

Аудитория: 12+.

Концерт проекта «Портреты фа диез»

В программе «Возвращение тёплого ветра» — самые волнующие слух и сердце песни и арии композиторов эпохи барокко — И. С. Бах, А. Вивальди, Фр. Гендель, Фр. Куперен, Кл. Монтеверди.

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Когда и где: 11 ноября в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 600 рублей.

Аудитория: 6+.

Киноночь Тима Бёртона

Зрителям покажут фильмы: «Дом странных детей мисс Перегрин», «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба».

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Когда и где: 11 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 23:00, 250 рублей.

Аудитория: 18+.

Русский трибьют Леонарду Коэну

8 песен, 9 стихотворений, немного текста.

Участвуют: Андрей Олеар, Андрей Иноземцев, Степан Пономарев, Георгий Фефелов.

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Когда и где: 12 ноября в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 — 310 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт Нейромонаха Феофана «Плясать. Петь.»

Новая программа песнопений создана для максимального погружения в атмосферу удалых плясок. Вас ждут медведь да Никодим, новые эффекты, мощные интерактивы, обновлённые световое и видео-шоу.

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Когда и где: 12 ноября в ночном клубе «РайON».

Время и стоимость билетов: 18:00, от 700/800 рублей.

Аудитория: 18+.

Лекция о документальном кино

На мероприятии обсудят, чем оно является в представлении лектора — Павлентия Кирноса, ведущего авторской программы, а также его жанры, виды.

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Когда и где: 12 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 16:00, 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Экскурсия по выставке «Томск. Искусство великих потрясений»

Посетители музея смогут увидеть калейдоскоп поисков и находок нового революционного искусства. Зарисовки уникального деревянного зодчества Томска и его окрестностей.

Городские живописные пейзажи Томска 1917–1926-х годов, отражавшие неповторимый облик одного из крупнейших городов Сибири. Архитектурные пейзажи, выполненные молодыми художниками, ставшими впоследствии известными и оставившими значительный след в истории отечественного искусства и искусства Сибири.

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Когда и где: 12 ноября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 13:00 и 15.00, вход свободный при покупке билета на выставку.

Аудитория: 12+.

Кукольные спектакли театра «Рататуй»

Зрителей ждут на спектакль «Мышонок и Подснежник». Философская история о взрослении ребенка на примере приключений маленького мышонка. Для детей это истории добрых, поучительных, интересных встреч, а для взрослых — возможность взглянуть на себя и свою жизнь под другим углом, переосмыслить свои поступки.

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Когда и где: 12 ноября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 11:00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

2-я региональная выставка художественной фотографии

Тема работ не была регламентирована, поэтому томичи и гости города смогут оценить разные по сюжету и по формату работы томских фотохудожников.

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Когда и где: до декабря в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

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