Создатель Тюмэна рассказал в Томске, как живется независимым художникам-комиксистам в Сибири

На прошлой неделе в Томске состоялась творческая встреча с Георгием Елаевым — журналистом, автором комиксов о сибирском супергерое Тюмэне.

Своего героя Елаев придумал и нарисовал в 2016 году. По сюжету, 21-летний журналист Георгий, который приехал в Когалым писать репортаж о добыче нефти, случайно обретает способность ее контролировать. Вернувшись в Тюмень, он вступает в борьбу с суперзлодеями и злыми чиновниками.

В Томск автор приехал в рамках тура по городам России — Тула, Москва, Омск, где встречался с любителями комиксов и художниками, рисующими в этом жанре. Во время встречи в магазине комиксов «Иллюзион» Георгий рассказал, каково это — создать комикс-сообщество, регулярно выпускать самиздатовский сборник комиксов местных авторов и почему и правда ли, что хороший комикс может нарисовать каждый.

Георгий Елаев (в центре) в Томске

В 2014 году Георгий со своим напарником Виталием открыли в Тюмени магазин комиксов. Через какое-то время просто торговать книгами ребятам стало неинтересно, и они устроили экспериментальную серию встреч для иллюстраторов и художников, желающих попробовать себя в комиксах. Но почти все работы в итоге уходили «в стол». Тогда в сообществе и родилась идея выпустить зин — самиздатовский сборник комиксов местных авторов. Сборник получил название Black Milk, и сначала у него даже не было единой темы, художники просто рисовали, кто во что горазд.

— Основная проблема с комиксами в России в том, что у нас нет никакой школы. Все начинают с экспериментов, поучиться толком не у кого. Часто молодые авторы сталкиваются с тем, что не на кого равняться, кроме как пытаться адаптировать стиль японской манги или американских комиксов. Но это не выход, проще рисовать что-то свое, — говорит Георгий.

Первые работы были «сырыми», в чем сам Георгий видит своеобразное преимущество — на таком материале лучше видно, кто может дорасти до серьезных работ, кого стоит мотивировать и направлять. С этими зинами ребята ездят по городским ярмаркам, параллельно продолжая работу с местными авторами. Одна из главных проблем начинающих авторов — отсутствие веры в свои силы. Иногда у человека есть потенциально интересная идея сюжета, но он не верит, что может воплотить ее в виде рисунка и ищет художника в напарники. При этом и сценарий не пишет, и не рисует, и идея уходит в никуда.

«Тюмэн», выпуск № 5

Георгий и его напарник пытаются переломить эту ситуацию, показывая и своим примером, и рисунками других авторов, в том числе местных, что неплохой комикс при желании может нарисовать почти каждый. В качестве примера он часто приводит латвийское издательство «КУШ!», где центральное место занимают истории, а рисовка используется исключительно как инструмент. Это издательство тоже выросло из локального комьюнити в Риге, и для молодых авторов может быть хорошим примером того, как взаимоподдержка разрушает изоляцию начинающих ребят, вовлекает их в работу.

— Однажды я ходил на «Тотальный диктант» в маске коровы. Организаторы попросили нас устроить конкурс среди нашей аудитории. Они думали, что наши ребята все дружно оденутся и пойдут в костюмах писать диктант. В итоге кроме меня пошла только одна девочка. Еще к нам приезжал Сергей из проекта Respect — они занимаются комиксами в контексте борьбы с нетолерантностью, расовыми, гендерными и прочими предрассудками. Провел у нас мастер-класс, показал, что при помощи комиксов на самом деле можно важные вещи рассказывать. Это все способы привлекать новых читателей, а затем и художников, — отмечает Георгий.

Хорошим толчком для новичка может стать фестиваль комиксов. В мае 2017-го в Тюмени проходил екатеринбургский фестиваль AstroCon, в котором тюменские авторы приняли активное участие. Специально для этого ребята напечатали дополнительный тираж зинов. И участие в фестивале действительно стало своеобразным стартом для одного из тюменских авторов — его пригласило издательство «Конфедерация». Сам Елаев получил приглашение на фестиваль в Санкт-Петербурге, где впервые представил комикс о Тюмэне в печатном виде. Другой способ продвижения — презентации комиксов, сборников, где авторы рассказывают о своих работах перед публикой.

Сегодня в Тюмени есть ряд авторов, чьи работы регулярно появляются в сборнике Black milk и за которыми стоит следить, если вы интересуетесь сибирским комикс-андеграундом, отмечает Георгий.

Алексей Абрамов — автор «Саги о хитром собакене», чьими работами интересуются издательства вроде «Куш!» и «Конфедерации». Алексей начинал как простой читатель, в конце концов создал свой комикс. Его работы можно сравнить с образцами наивного искусства — когда взрослые люди рисуют как дети. Работы Абрамова отличаются особой искренностью, возможно, именно поэтому они так привлекают читателей.

Алексей Жуликов — графитчик, увлекается научной фантастикой, рисует новые миры. Вместе с Георгием Елаевым нарисовал историю для финского сборника KUTI KUTI. Неизвестно, войдет ли она в сборник в итоге, но сам факт выхода на зарубежную аудиторию — важный шаг.

Анна Батурина — работает в фольклорном ключе, нарисовала историю про отношение к инвалидам для международного издания Respect.

Даниил Толстошеев — еще один участник комикс-сообщества Тюмени, печатался в одном из выпусков Black milk. Занимается изобразительным искусством и дизайном, в своих работах представляет комикс как произведение искусства. Выделяется среди других комиксистов игрой с графикой, склонностью к сюрреализму.

Также Георгий отметил комикс «Пауко-змея». Делают его томичи Кирилл Потапов и Сергей Черкай. На свой страх и риск они выпустили уже три номера, и не собираются останавливаться. По мнению Елаева, «Пауко-змея» — хороший пример развернутой истории, которую авторы не бросили и смогли развить из двустраничной зарисовки в полноценное произведение.

— Одна из самых больших проблем, с которой приходится сталкиваться — люди толком в себя не верят, вот просто катастрофически. Все думают, что они слишком странные, что они не умеют рисовать, что у них ничего не получится, нет времени создавать комиксы или еще что-то в этом роде. Мы стараемся сделать так, чтобы люди поняли, что комиксы могут быть разными: странными, страшными, непривычными, какими угодно. И могут заинтересовать не только нас в Тюмени, но и кому угодно, все это можно и нужно показывать. Может оказаться, что эти странные непонятные комиксы люди со стороны видят как нечто интересное и уникальное.

Другая проблема начинающих комиксистов — отсутствие мотивации и воли к продолжению работы. Мало кто может продвинуться дальше пары страниц, сам Елаев признается, что после второго выпуска Тюмэна вымотался, и его вернули к работе вопросы, когда же будет продолжение. С этим помогает работать сообщество — человек видит интерес к своему творчеству и продолжает.

Главную задачу локального комикс-сообщества Георгий видит именно в создании атмосферы творчества и уверенности в своих силах. Он уверен, что пример Тюмени способен вдохновить ребят из других небольших городов, тех, кто борется со своими страхами, тех, у кого возможно не хватает уверенности на работу в одиночку, но достаточно для творчества в команде.

Текст: Катерина Маас

Фото: fantlab.ru, vk.com/spider_snake, vk.com/ogogoetogosha, vk.com/the_tyuman

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