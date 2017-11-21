ИТ и право: 5 тезисов с конференции Город IT

21 ноября 2017 / Томский Обзор

Одной из самых любопытных секций прошедшей в Томске конференции «Город IT» стала Legal IT, посвященная юридической стороне ИТ-бизнеса.

В пяти тезисах от модератора секции юриста Дмитрия Лизунова («LL.C-право») и одного из ее спикеров, ИТ-предпринимателя Павла Кошака (Palex), рассказываем самое интересное и актуальное о правоведении в мире высоких технологий.

Дмитрий Лизунов, управляющий партнёр «LL.C-право»

Цифровая тень, цифровой двойник

— Одной из главных тем секции стала цифровая тень человека, его цифровой двойник. Это та информация, что содержится о человеке в цифровой среде — его аккаунты, счета, телефоны и тому подобное. Сейчас цифровая тень развивается, и в перспективе ближайших десяти лет уже не нужен будет человек — тень самостоятельно определит, выберет для тебя наилучшие варианты дорог, еды, партнеров. Человек уйдет на второй план. В этой связи мы подняли вопрос, как в цифровой среде защитить человека, каким образом не дать ему потеряться во всем этом. Это такой вызов для юриспруденции, пра́ва сейчас, потому что с точки зрения даже автоматизации пра́ва человек — слабое звено. Есть закон, заключается сделка, поставляется товар, он должен быть оплачен, и везде, на каждом этапе, присутствует человек. Заключается сделка — человек что-то забыл, не дописал, или товар пришел, но человек не сразу заплатил, потому что денег нет, или не захотел заплатить, или еще что-то, — и тут он воспринимается как слабое звено этой цепочки. Делается вывод — процесс надо автоматизировать, и тогда все будет отлично. Товар пришел, машина приняла, тут же оплата списалась со счета, все понятно. Роль человека таким образом сводится на нет, цифровой двойник все за тебя исполняет. Но наша задача в этом случае — сохранить цивилизацию.

Новое законодательство

— Сейчас у нас идет Четвёртая промышленная революция, и вместе с экономикой меняется право, возникают совершенно новые формы взаимоотношений. Можно зайти в сеть и объявить там краудсорсинговую компанию, собрать деньги на что-то, написать код, продать его. А законы у нас более классические: надо зарегистрировать ООО или сделать еще что-то. Но реальные процессы идут гораздо быстрее. Поэтому сейчас нарастёт какая-то критическая масса экономических ситуаций для того, чтобы появилось новое законодательство.

Налоги — вопрос времени

— Насущная проблема — налоги, касающиеся IT-компаний, в том числе налог на Google, например. Пока IT-сфера закрыта для налоговой в том смысле, что инспекторы не совсем понимают, что делают айтишники — коды, программы и все такое. Но это вопрос времени. Пока отрасль не ощущает пристального внимания, но скоро ко всем придут.

Обратная связь

— Наша секция проходила в формате дискуссии. Я, как модератор, общался с залом и делал так, чтобы все высказались. В итоге все высказались, сейчас идет обратная связь, мне пишут, звонят. Внутренняя логика диалога строилась таким образом, что от истории мы перешли к будущему — все поднятые в процессе темы находили отклик. Кое-что вызывало шок, как например, тема цифрового двойника для человека.

В целом, к юристам у айтишников настороженное отношение. «Юристы запугивают», «они неэффективные» — наиболее частая точка зрения. Но нам удалось проговорить в чем ценность юриста для IT. Айтишникам, принявшим участие в секции, я благодарен за то, что они рассказали, каким видят юриста у себя в бизнесе. Произошло определенное сближение позиций, весь фидбэк положительный. Важно, что организаторы пригласили нас модерировать секцию, то есть, именно отрасль идет навстречу правовой теме, не юристы ее поднимают.

Павел Кошак, Palex

Идеальный юрист

— На секции Legal IT я делился опытом работы с юристами: как их правильно подбирать для IT-компаний, на какие моменты обращать внимание. Но так как юристов на секции получилось больше, чем айтишников, то по факту удалось рассказать юристам, как «правильно готовить» айтишников, чтобы получить их в качестве своих клиентов. То есть, на какие вещи мы обращаем внимание, как IT, к каким вещам чувствительны, к каким нет. И рассказал, что ожидает руководитель IT-компании от юриста и каким путем он это будет достигать.

Резюмируя, получается следующий план действий:

1. Юрист не должен быть незнакомым — то есть, обязателен сбор рекомендаций.

2. Первая встреча. Смотрим, слушаем — пытаемся определить, на одной ли вы с

юристом волне.

3. Делимся нужной информацией, ставим цель — выбираем именно ту информацию,

которой хотим поделиться, думаем о рисках раскрытия коммерческой тайны.

4. План действий, контрольные точки, бюджеты: обязательно составляем

последовательность действий и определяем точки контроля и объем финансовых средств.

5. Двусторонняя коммуникация — требуем обратной связи от юриста, сами в

долгу не остаёмся.

6. Результат: смотрим, что получилось или не получилось.

7. Пост-мортем результата: проводим анализ совместных действий независимо

от того, какой был результат.

Подобные нашей секции мероприятия проводить безусловно нужно — я получил отклики на свою презентацию от нескольких юристов, включая модератора секции: всем было очень интересно получить обратную связь от клиента. По результатам этой сессии юристы встретились с ректором ТГУ Эдуардом Галажинским и обсудили вопрос о создании профилирующих кафедр именно с учетом IT-специфики. Они были очень воодушевлены этим разговором, сказали, что, возможно, у этого направления будут очень мощные перспективы.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» прошла в Томске 10—11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Организаторами конференции выступили Администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями — SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365 и томскими университетами СибГМУ и ТУСУРом. Стратегический партнер — ТГУ. Информационный партнер — «Интерфакс-Сибирь».

«Томский Обзор» — генеральный информационный партнер конференции «Город IT»

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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