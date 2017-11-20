Ковер для борцов и форма для хоккеистов: «Томскнефть» оказала спонсорскую поддержку ДЮСШ Стрежевого

20 ноября 2017 / Партнерский материал

Детско-юношеская спортивная школа Стрежевого получила в этом году серьезную финансовую поддержку — 1,6 млн рублей для приобретения новой экипировки и инвентаря.

Спонсорскую помощь школе оказала компания «Томскнефть». Средства распределены по всем пяти отделениям, часть из них уже освоена. Что необходимо приобрести для детей в первую очередь, решали тренеры и преподаватели.

Отделение хоккея с шайбой, где сегодня занимается более 260 детей, получило 800 тысяч рублей. В результате здесь приобрели полную экипировку для вратарей — начиная от ловушек и клюшек и заканчивая щитками и защитой. Новые клюшки и, частично, экипировку получили и полевые игроки.

— Когда открылся ледовый дворец «Витязь» (в 2012 году — прим.ред.), где сегодня занимаются наши хоккеисты, ОАО «Томскнефть» ВНК также оказало школе поддержку — хоккеисты были одеты в новую форму. Но с тех пор прошло уже много времени, что-то пришло в негодность, что-то нужно докупить. Вот этим мы сейчас и занимаемся, — рассказывает заместитель директора по спортивно-массовой и воспитательной работе ДЮСШ Стрежевого Олег Подивилов.

Также среди приобретений — расходные материалы для отделения цикличных видов спорта. Скребки, щетки, лыжная мазь, ботинки — все это уже находится на лыжной базе ДЮСШ и будет использоваться на ближайших соревнованиях. Отделение тяжелой атлетики получило соревновательные гири, грифы, тяжелоатлетические диски. Воспитанники ДЮСШ уже выступают с новым инвентарем на состязаниях.

У отделения спортивных единоборств, благодаря спонсорской помощи, появился новый борцовский ковер. Он не является основным, его планируется активно использовать во время проведения соревнований.

— Особо значимые соревнования проходят в СК «Кедр», и теперь у нас появилась возможность бороться не на одном, а на двух коврах. Это сокращает время, облегчает оргмоменты, связанные с переездами наших ближайших партнеров и соперников из-за речи (ХМАО — прим.ред.). Прежде мы тратили на проведение соревнований целый день. Это долго и утомительно — и для детей и для проводящих организаций. А когда задействовано два ковра, времени требуется гораздо меньше, — отмечает Олег Подивилов.

Закуплен инвентарь и оборудование и для отделения спортивных игр, где сегодня занимается 90 детей. Игровая форма для футболистов, для волейболистов — и для девочек, и для юношей; а еще — мячи для баскетбола, волейбола и мини-футбола.

— Часть экипировки, инвентаря мы приобретали по прямым договорам. Например, хоккеисты заказывали то, что хотели, им это пришло. Также был проведен аукцион, по итогам которого нам удалось сэкономить 91 тыс рублей. Эти средства также будут использованы, сейчас мы как раз решаем, на что их потратить, — говорит Олег Подивилов.

Сегодня в ДЮСШ Стрежевого занимается порядка 950 ребят возрастом от 7 до 18 лет. Есть и малыши 5–6 лет, которые активно осваивают коньки, а в будущем, возможно, пополнят спортивные группы своих тренеров и будут заниматься уже хоккеем с шайбой.

— С поездками на соревнования в другие регионы у нас проблем не бывает, — подчеркивает Олег Подивилов. — Практически все, кто хочет куда-нибудь выехать, выезжают, есть возможность, есть субсидии, городские программы. Есть регионы, где вообще все поездки организуются исключительно за счет родителей, так что у нас в этом плане все в порядке.

Сегодня воспитанники ДЮСШ используют для тренировок и соревнований всю имеющуюся в Стрежевом спортивную инфраструктуру. Хоккеисты тренируются в «Витязе», там же учатся кататься на коньках младшие группы. Занятия проходят и в спортзалах стрежевских школ — второй, третьей, пятой и шестой; борцовский зал ДЮСШ занимает пристройку 7-й школы. Поэтому на вопрос о том, чего еще не хватает спортсменам, в ДЮСШ отвечают, что мечтают о едином спорткомплексе, где могли бы тренироваться и хоккеисты, и футболисты, и борцы.

— Если бы накрыть хоккейную коробку и сделать из этого плоскостное сооружение с тремя спортивными залами, то можно было бы проводить крупные соревнования, — говорит Олег Подивилов. — И мы бы могли добавить новые спортивные направления. Например, бадминтон, который сегодня набирает в Стрежевом все большую популярность. Я думаю, что многие родители захотели бы отдать туда своих детей — это очень полезный и недорогой вид спорта.

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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