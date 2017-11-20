#ВзрывМозга.

Три вопроса о… пернатых динозаврах и их яйцах

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Blair Sampson

АВТОР Катерина Кайгородова

Недавно пресс-служба ТГУ опубликовала новость о яйце динозавра, которое в течение нескольких лет изучали палеонтологи из Томска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Это первое яйцо динозавра, найденное на территории России. Ученые пришли к выводу, что оно принадлежало небольшим хищным динозаврам троонтидам.

О находке нам рассказал научный сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

— Как выглядел динозавр, который вылупился бы из этого яйца?

— Вероятнее всего, это был бы троодонтид — мелкий хищник мелового периода. Найденному яйцу примерно 100 миллионов лет, а вообще вид существовал в течение очень долгого времени.

Размером динозавр был около 150 см в длину и 70 см в высоту. Интересно, что яйцо относительно размеров взрослой особи очень маленькое, всего 2 см в диаметре. Это может объясняться тем, что динозавры, в отличие от современных птиц, росли всю жизнь.

Троодонтид бегал на двух лапах и был покрыт перьями. Он был теплокровным, как современные млекопитающие и птицы — благодаря высокой скорости метаболизма. Летать он точно не умел, но, возможно, вел древесный образ жизни. Такое предположение позволяет сделать наличие крупного серповидного когтя на задней лапе и строение лучепястного сустава. То есть, его лапы могли предназначаться как для охоты, так и для древолазания.

— Постойте, он был покрыт перьями?! Мы же всегда представляли себе динозавров в виде чешуйчатых ящеров.

— Я вообще думаю, что почти все динозавры, кроме гигантских зауроподов (травоядные четвероногие динозавры, яркий представитель — диплодок, — прим.ред) имели что-то похожее на перья. Об этом говорят многие находки.

Долгое время считалось, все динозавры были голыми и чешуйчатыми, как рептилии. Но в 90-х годах в Китае была найдена так называемая Джехольская биота, огромное кладбище динозавров. Скелеты, там были обнаружены с отпечатками мягких тканей, в том числе и перьев. Тогда была выдвинута гипотеза, что перьями были покрыты, по крайней мере, хищные динозавры — непосредственные предки птиц.

Но несколько лет назад в Забайкалье был найден кулиндадромеус, травоядный динозавр, имевший как чешую, так и протоперья. Так появилась новая гипотеза: оперенными могли быть почти все динозавры.

— Это первое яйцо динозавра, найденное в России. Они так редко встречаются?

— Нет, совсем не редко. В мире найдено очень много яиц динозавров: в Северной и Южной Америках, в Юго-Восточной Азии. Просто в России, в отличие от других стран, мезозойские породы редко выходят на поверхность. Такие находки, как эта — дело случая.

В начале 90-х годов прошлого века, во время строительства дороги у села Шестаково Кемеровской области бульдозер снял часть холма, открыв отложения с остатками динозавров и других позвоночных раннемелового периода.

Яйцо троодонтида было найдено в 2008 году, во время раскопок совместной с СПБГУ, ЗИН РАН и ПИН РАН экспедиции на местонахождении Шестаково-3. Проходя вдоль склона, сотрудник Палеонтологического института Евгений Николаевич Мащенко обратил внимание на колечко из скорлупок. Яйцо было извлечено в гипсовом монолите, а позже отпрепарировано и описано. Для России это уникальная находка; но надеюсь, что не последняя.

Фото: tsu.ru

Иллюстрация: Blair Sampson

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