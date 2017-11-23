#чточитать: 4 книги для уютных вечеров

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 23 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

История дружбы двух одиночеств, зимняя сказка о городе, глубокая семейная драма и загадки прошлого.

Четыре книги для уютных вечеров — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью магазинов «Читай-город».

Бэкман подарил своего Уве миру в 2012-м, но до нашей страны история про одинокого пожилого брюзгу отчаянного борца за справедливость добралась лишь через четыре года. И с романом про «бабушку, которая велела кланяться» история повторяется один в один: в Швеции он вышел еще в 2013, на русском языке — нынешней осенью.

Семилетняя Эльса, по выражению посторонних взрослых «умна не по годам», и потому одинока. Но зато у нее есть бабушка, которая призывает внучку плюнуть на чужое мнение, ведь супергерои и не должны быть такими, как все. Ей самой уже глубоко за 70, и она тоже… Не соответствующий своему возрасту супергерой с двумя суперспособностями — спасать жизни и выносить мозг. Конечно, отдохнешь тут спокойно, когда в больнице уже и покурить нельзя, а сомнительного рода личности то и дело пытаются склонить тебя к ненужной вере — хорошо, что ружье для пейнтбола всегда под рукой! Такая вот подобралась милая парочка, которая каждую ночь седлает облаконей и мчится в сказочную страну Просонье, где не живет ни одного «нормального», зато полно принцесс, монстров и ангелов.

Но однажды бабушка решает поселиться в сказке навсегда, оставляя письма, где она, как ни странно, просит прощения за свои поступки у всех близких и друзей, и теперь Эльса должна их передать адресатам. Бабушка была хоть и чудачкой, но не эгоисткой и не забыла позаботиться о внучке: ведь именно благодаря этим письмам Эльса больше никогда не будет одинокой.

Марк Хелприн окончил Гарвард и Оксфорд, отслужил в гражданском флоте Великобритании, израильских ВВС и пехоте, принимал участие в предвыборной кампании кандидата в президенты Боба Доула. Но всегда мечтал написать книгу о родном городе Нью-Йорке. Так и появилась «Зимняя сказка» — самый известный из пяти романов автора.

«Зимней сказке» сложно дать подробное описание — очень уж лихо автор закрутил сюжет. Но зато в нем есть все — драмы, преступления, погони, любовь, смерть, магия, белоснежный жеребец и путешествия во времени. Во суматохе главным для Хелприна остается город — любимый Нью-Йорк, его улицы, занесенные снегом. И персонажи, которых рисует автор, в первую очередь должны подчеркивать насколько многолико, многообразно «Большое яблоко».

Книга вышла еще в 1983 году и больше 30 лет ждала своей экранизации. В адрес и романа, и фильма прозвучало немало критики — мол, слишком уж перемудрил Хелприн с сюжетом и стилем. «Зимнюю сказку» действительно можно спокойно назвать классической книгой-лабиринтом, где очень просто запутаться. Но на то они сказки, чтобы уносить нас прочь от реальности, когда этого хочется.

Уитшенки — самая обычная семья. Мама, папа, две дочери и два сына. Есть большой дом — не шикарный особняк, но фамильная гордость. Есть работа — не большой, но, между прочим, семейный бизнес по строительству и отделке домов. Совместные отпуски, встречи, обеды, ужины, разговоры — все чинно-благородно и довольно обыденно. «Однако, как и большинство семей, они считали себя особенными».

У Уитшенков все благополучно — но только с виду. И речь здесь ни в коем случае ни о страшных фамильных секретах, тщательно скрываемых изменах, коварных убийствах, предательстве, незаконнорожденных детях и разврате. Даже сами Уитшенки не осознают, что их обычно-особенная семья на самом деле вовсе не такая идеальная, как это выглядит со стороны. Тайлер в каком-то смысле безжалостна к своим героям, нудно и методично «разматывая» как клубок или катушку реальную картину их взаимоотношений. Любовь оборачивается равнодушием, желание помочь — грубым вмешательством в личную жизнь, честолюбие — печальным итогом бесконечного одиночества. И все это только между членами одной семьи.

Энн Тайлер стоит в ряду лучших современных прозаиков, является лауреатом Пулитцеровской премии, а «Катушка синих ниток» — один из лучших ее романов. Для пробирающей до мурашек истории вовсе не обязательны выдуманные персонажи, фантастические приключения и захватывающие интриги — достаточно пристального взгляда на отношения близких и не очень людей.

«Триннадцатая сказка» — дебютный роман британской писательницы Дианы Сеттерфилд, довольно быстро после публикации (2006 год) взобравшийся на верхние строчки списка бестселлеров по версии New York Times.

Книги — это все в жизни для главной героини Маргарет Ли. Она работает в букинистическом магазине, увлекается литературоведением, и все свободное время предпочитает проводить за чтением. Не сказать, что она счастлива (у всех есть свои тайны и незажившие раны), но в целом ее все устраивает. И как это часто бывает с такими «тихими» героинями — в их жизнь внезапно врывается некто и переворачивает все с ног на голову. Так и Маргарет получает неожиданное предложение от известной писательницы Вады Винтер — особы весьма эксцентричной и таинственной. За всю свою жизнь Винтер не сказала о себе ни слова правды и вот теперь, на склоне лет, желает чтобы именно Маргарет занялась составлением ее исключительно честной биографии. Удивительно, страшно, но интересно — и Маргарет соглашается. И невероятно запутанная семейная история, в которую ей приходиться погрузиться, не только помогает ей разобраться со своими «скелетами», но и обрести счастье.

В одном из интервью Сеттерфилд заявляла, что в «Тринадцатой сказке» нет ничего принципиально нового — ни в сюжете, ни в героях, и все же эта история уникальна. Огромное влияние на творчество писательницы оказала литература викторианской эпохи — писательница не скрывала и этого, и даже открыто призывала читателей находить в романе следы этого влияния и получать удовольствие.

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