Гид по празднику: новогодняя иллюминация в Томске: 7 интересных фактов

30 ноября 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Данил Шостак

Подготовка Томска к Новому году идет полным ходом. Один из важнейших этапов — подключение праздничной иллюминации — уже завершился.

Семь интересных фактов о новогоднем украшении города — в нашем материале.

Готовь лампы осенью

Работы с новогодней иллюминацией начинаются в Томске за два месяца до самого праздника, и за полтора — до момента ее официального включения, которое приходится на середину декабря. В этом году сотрудники «Горсетей» приступили к украшению Томска 1 ноября.

— Обычно монтаж иллюминации начинается с октября, особенно, если ее много новой. В этом году мы начали в ноябре. Нужно было проверить, все ли в рабочем состоянии, отладить там, где обнаружится поломка, а на это требуется не менее полутора месяцев, — сообщил начальник службы технической эксплуатации наружного освещения «Горсетей» Руслан Гусейнов.

Чтобы монтировать, надо демонтировать

Работы по монтажу новогодней иллюминации начинаются с демонтажа — сотрудники «Горсетей» снимают старые, вышедшие из строя конструкции, исчерпавшие свой ресурс. Те же, которые еще могут послужить городу, ремонтируют собственными силами. В это же время специалисты монтируют новые конструкции.

После завершения работ иллюминацию тестируют: периодически включают, оставляют работать какое-то время и смотрят, как ведут себя новые или отремонтированные украшения. Это помогает избежать неприятных сюрпризов после официального включения системы.

30 х 2 000

Все работы по монтажу новогодней иллюминации выполняют порядка 30 человек. В их числе 17 электромонтеров, около 13 водителей и три мастера. Единовременно в процессе могут быть задействованы около 7 автовышек, бортовые машины, манипуляторы или даже краны, если речь идет о новогодних елках.

Таким скромным коллективом подрядчик мэрии украшает и поддерживает работу новогодней иллюминации на улицах Красноармейской, Яковлева, Пушкина, Дальне-Ключевской, Нахимова, Елизаровых, Кузнечном взвозе, проспектах Ленина, Комсомольском, Кирова, Фрунзе, Мира, пер. 1905 года и на Иркутском тракте. Всего это порядка двух тысяч световых консолей.

Днём и ночью

Монтаж новогодней иллюминации в Томске проводится и днём, и ночью. При этом работы организованы так, чтобы не создавать препятствия дорожному движению. Например, проспект Ленина украшают по ночам. Кроме того, для подключения иллюминации необходимо отключать контактную сеть городского электротранспорта, чтобы предотвратить вероятность короткого замыкания.

Не больше ампера

Все конструкции, которые украшают улицы города, — светодиодные и потребляют очень мало электричества. Одна консоль «съедает» не более 1 ампера. Сама же иллюминация подключается в специально выделенную для нее линию, а, значит, не создает дополнительную нагрузку на сети общего пользования.

Сами с усами

В случае поломки или недостаточности элементов новогодней иллюминации подрядчик мэрии может пополнить «светлую армию» новыми «рекрутами». При этом «Горсети» не обращаются к сторонним поставщикам, а делают все на собственной производственной базе. На предприятии уверяют, что могут сделать консоли любой сложности.

Матрешки и снеговики с трубами

В этом году новогоднюю иллюминацию Томска ожидает пополнение. Новые элементы появятся в двух местах. На проспекте Кирова уже установили 14 перетяг и 33 консоли на опорах. Новыми цветами в этом году засияет и Пушкинская развязка. Здесь, в общей сложности, установили 100 консолей. Создавать праздничное настроение на Кирова и Пушкина будут фигуры матрешек и снеговиков, играющих на трубе, контрабасе и гитаре.

Иван Кляйн Мэр Томска Праздничная иллюминация заработает в Томске 16 декабря. И не только на городских улицах — также оформлены въезды в город по улицам Богашевский тракт и Московский тракт, засияет и Коммунальный мост. Ведь Это «ворота» города, которые должны выглядеть достойно и создавать особое настроение в предпраздничные дни и дни новогодних каникул. Украшение города к Новому году — это довольно затратное мероприятие. И без подключения к решению этой задачи бизнеса не обойтись. Но благодаря этой поддержке наш город преображается каждую зиму.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Анна Лаас, Данил Шостак

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