Гид по празднику: катки Томска

30 ноября 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Климентов М. И., 1929 год

Этой зимой в Томске будут работать 25 катков в разных районах города. Некоторые открыты уже сейчас, другие будут готовы принять посетителей с первых чисел и середины декабря.

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна в нынешнем году почти все катки будут бесплатными для посетителей со своими коньками. «Ледовые катки должны быть доступны томичам во всех районах города, а главное — безопасными. Мы ожидаем, что места зимнего отдыха в городе посетят тысячи горожан», — отметил глава города.

Катки и хоккейные коробки будут открыты для всех желающих и в будни, и в выходные. Стоимость проката варьируется от 50–80 рублей/час до 100 рублей/час для детей и от 70 до 150 рублей/час для взрослых.

В Октябрьском районе будут работать шесть ледовых катков, самые крупные — на площади у ДНТ «Авангард» (ул. Б.Куна, 20) и на Белом озере. Здесь же в скором времени появятся новогодние елки и ледовые городки. Каток у «Авангарда» начнет работу уже в этот понедельник, 4 декабря. Покататься здесь можно будет по будням и выходным с 11:00 до 20:00. Стоимость проката для взрослых и детей составит 100р/час, вход со своими коньками — бесплатный. Каток на Белом озере будет работать с 15 декабря с 15:00 до 22:00 по будням и с 12:00 до 23:00 в выходные. Вход со своими коньками также бесплатный, прокат для взрослых: 150р/час, для детей — 100р/час.

Кроме того, в качестве катка уже функционирует хоккейная коробка на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7), в декабре откроются катки по ул. Герасименко, 1/20, Иркутский тракт, 86/3, Ивановского, 9/2.

В Ленинском районе также будут работать шесть катков. Они откроются по адресам: ул. К. Маркса, 50 (СДЮСШОР № 3), Кутузова, 1б (каток «Сосновый бор» ДЮСШ зимних видов спорта), Интернационалистов, 12 (лицей № 7), Говорова, 36а (ДЮСШ № 4), Профсоюзная, 16/2, и у ТЦ «МираМикс» по пр. Мира, 36. Здесь каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника. Со своими коньками можно прийти бесплатно, стоимость проката для взрослых составит 150р/час, для детей 100 рублей/час. Но во всех случаях будет необходимо оплатить вход на территорию ледового городка, который откроется 9 декабря (стоимость входа уточняется).

В Советском районе уже работает каток на территории хоккейной коробки детского клуба «Кибальчиш» по пр. Академический, 1/1 (свободное катание с 12:00 до 16:00 кроме выходных). 2 декабря по этому же адресу начнет работу каток ТНЦ СОАН РФ, с 16 декабря — у дома по ул. Сибирская, 33.

Также с 16 декабря начнут работу два главных катка в городе — в Городском саду и по соседству с площадью Ново-Соборной. В этом году впервые по распоряжению мэра каток разместится не на самой площади, а на прилежащей территории переулка Томский. Такая дислокация позволит расположить больше объектов для отдыха на Ново-Соборной и увеличить площадь ледового поля, отмечают в городской администрации. При помощи световых нитей над катком обещают создать иллюминацию в виде звездного неба. Вход на ледовую площадку будет бесплатным, желающие смогут взять коньки в пункте проката. График работа катка: с 15:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 22:00 в выходные. Со своими коньками можно прийти бесплатно, прокат для взрослых 100р/час, для детей — 50р/час.

В настоящее время ведется подготовка к заливке катка «Университетского» на Мавлюкеевском озере у общежития Томского госуниверситета «Парус» (пер. Буяновский, 3а). Напомним, каток был открыт в 2015 году, и сегодня это один из самых больших катков не только в Томске, но и в Сибирском федеральном округе, организованный на естественном водоеме. Еще накануне прошлого сезона ТГУ закупил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. Также предусмотрена продажа горячих напитков, а все катающиеся могут свободно посетить жилой комплекс «Парус» ТГУ, зайти в студенческое кафе и в туалет.

Помимо большого катка на Мавлюкеевском, в Кировском районе будут работать еще семь катков. Уже открыты катки на стадионе «Политехник», у лицея им. А. С. Пушкина (ул. Нахимова, 30) и у 5-го общежития ТУСУРа (ул. Лыткина, 18, проката нет). В процессе заливки катки на стадионе села Тимирязевское (ул. Комсомольская, 1В) и в поселке Просторном (ул. Ладожская, 8). В ближайшее время начнет работу ледовый каток по ул. Энергетиков, 6.

Карта ледовых катков Томска

Катание на коньках всегда было одним из самых популярных зимний развлечений среди томичей. Первые коньки в основном были деревянными, только скользящая поверхность покрывалась железной пластиной. Первые катки появились в городе давно, например, известно, что томский купец и владелец бань Калман Дистлер организовал каток на «обломках» сада купца Горохова, существовавшего в 40-50-е годы XIX века. «Сибирская жизнь» в октябре 1898 года сообщала об открытии Обществом содействия физическому развития катка на Ушайке — вдобавок к уже трем существующим. Впоследствии катки в Томске обустраивали на Белом и Мавлюкеевском озерах, а также на Томи, возле устья Ушайки — здесь занимались спортсмены томского спортклуба. Одним из любимых мест для катания у томской молодежи был каток в Городском саду, аллеи которого заливались пожарной командой. Сюда приходили учащиеся мужских и женских гимназий, студенты университета и технологического института. Особенно многолюдно было в субботние и воскресные дни, когда играл духовой оркестр. После революции традиция катания на коньках продолжилась. Большие катки с беговой дорожкой длиной 400 метров не заливали только в годы войны. Но уже в 50-е годы их в городе было шесть: «Труд», «Локомотив», «Политехник» и другие. Огромные по нынешним меркам катки, по воспоминаниям старожилов, были забиты «под завязку». Страшно было упасть, чтобы на тебя не наехали сзади идущие — настолько плотным был поток народа в погожие вечера.

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