Гид по празднику: новогодние елки Томска

Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: 14 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Новый год все ближе, и с каждым днем в Томске все больше наряженных и украшенных гирляндами елок.

Где-то устанавливают живые или искусственные деревья, где-то украшают елку, растущую неподалеку. Своя новогодняя елка будет стоять в каждом ледовом городке.

Главная городская елка высотой 24 метра по традиции заняла свое место на площади Ново-Соборной. Ее украшение уже закончено, и в ближайшую субботу, 16 декабря, на ней зажгутся праздничные огни. Искусственное дерево городу подарила компания «Газпром трансгаз Томск». В этом году елку установили не сбоку, а перед фонтаном, ближе к проспекту Ленина. Ее украшают более 6 километров гирлянд и около тысячи игрушек — звезд и шаров.

Неподалеку от площади, в Горсаду, по центру площадки перед сценой расположилась искусственная елка высотой 6,5 метра.

Еще в конце ноября была установлена новогодняя ель в переулке Плеханова. Ее городу тоже подарил частный инвестор — ООО «Сибирь Форум». Искусственное дерево высотой более 8 метров украсили светодиодные гирлянды и игрушки. Еще один новогодний подарок томичам в 2016 году сделал компания «Томское пиво» — сегодня елка высотой более 15 метров установлена в Сквере студенческих отрядов.

«Благодаря участию бизнеса каждый год нам удается повышать планку и делать новогоднее оформление Томска более ярким, вносить новые интересные элементы. Радует, что в этом нас всегда поддерживают надежные партнеры. До Нового года остается чуть больше двух недель — и я хочу еще раз обратиться к предпринимателям Томска: давайте все вместе украсим здания, прилежащие территории, чтобы создать праздничную атмосферу для томичей», — отметил мэр Иван Кляйн.

Накануне 18-метровую живую елку начали украшать в Губернатороском квартале. Доставили ее с территории Тимирязевского лесничества. Огни на этой елке также зажгутся 16 декабря.

Новогодние елки в этом году украсят ледовые городки у ДНТ «Авангард», по ул. Интернационалистов, 12 (территория лицея № 7), пр-т Ленина, 217 (ТРЦ «Мегаполис»), в парке «Белое озеро» и у центрального торгового дома на Красноармейской (ул. Красноармейская, 44).

Впервые украшенные елки появятся в Буфф-саду и на площади Батенькова. А в ледовом городке «Дивный град» по пр. Мира, 36 установлена ель изо льда.

В выходные полюбоваться праздничными елками смогут и жители сел Дзержинское (ул. Фабричная, 14), Тимирязевское (ул. Путевая, 1б-1в), д. Лоскутово (ул. Ленина, 24) и пос. Светлый (центральная площадь).

Фото: Александр Попов Новогодние и рождественские праздники в Томске всегда отмечали с размахом. До Революции балы, маскарады и детские елки устраивались в Общественном собрании (нынешнем Дом офицеров), томских ресторанах и гостиницах. Благотворительные елки устраивали томские купцы и театры. После установления советской власти традиция отмечать Новый год и Рождество в Томске, как и по всей стране, какое-то время сохранялась, но после замерла и возродилась только в 1930-е годы. Широко отмечать Новый год снова начали в 50-е. Новогодние елки ставили во дворах, праздники для детей проводили в домах культуры и на томских предприятиях. В середине XX века на Томском электроламповом заводе даже выпускали елочные игрушки — стеклянные танки, самолеты, дирижабли и много чего другого. Главная елка Томска зажигалась в Доме профсоюзов, затем — во Дворце зрелищ и спорта. Здесь проходили игры и конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой дарили детям подарки. А рядом с Дворцом зимой появлялся снежный городок.

Фото: Анна Лаас

Тэги/темы: