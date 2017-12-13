Палеозой. 10 фактов о трудноизвлекаемой нефти в Томской области

13 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: Екатерина Некрылова

Этой осенью депутаты Законодательной Думы Томской области установили льготный налоговый режим для компаний, которые готовы инвестировать в разработку залежей с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов.

Теперь нефтедобытчики могут получить налоговую льготу в виде 25% суммы исчисленного налога на имущество, если они вкладываются в разработку технологий поиска и разведки таких перспективных залежей в отложениях доюрского комплекса Томской области.

Но что это за нефть и при чём тут палеозой? Рассказываем в нашей подборке из 10 фактов.

ФАКТ 1

Нефть, которую сейчас добывают в Западной Сибири, в основном сформировалась в юрский период мезозойской эры. Эта эпоха хорошо знакома нам по фильмам про динозавров, а палеонтологам — по многочисленным останкам животных и растений. Но прежде мезозоя на Земле царила другая эра — загадочный палеозой. Палеозойская эра началась примерно 540 млн лет назад и длилась около 290 млн лет. Слои земной коры, относящиеся к палеозою (палеозойские отложения), в некоторых местах достигают 30 тысяч метров!

ФАКТ 2

Палеозой — это царство древовидных папоротников, гигантских насекомых и хрящевых рыб. Именно в эту эпоху из донных отложений богатых жизнью морей начала образовываться первая нефть. За невообразимо долгое время она оказалась на очень большой глубине от нынешней земной поверхности. Не зря она называется трудноизвлекаемой — ее сложно обнаружить и еще сложнее добыть. Но именно она может дать «второе дыхание» нефтегазовому комплексу Томской области и всему региону в целом.

ФАКТ 3

В породах фундамента Западной Сибири случайно или целенаправленно открыто более 100 залежей нефти и газа. По разным оценкам, доля палеозойской нефти в Западно-Сибирской нефтегазовой провинции составляет 5–10%!

ФАКТ 4

Принято считать, что на перспективы нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири впервые обратил внимание академик Иван Михайлович Губкин — по аналогии с палеозойскими нефтегазоносными районами Северной Америки. Он считал, что эти отложения представляют собой важный плацдарм для будущих поисков нефти и газа.

ФАКТ 5

Палеозойскую нефть добывали и раньше. Например, родом из этого периода нефть Поволжья — крупнейшего нефтегазового региона СССР до открытия сибирской нефти. Из палеозоя — нефть большинства месторождений США и Юго-Восточной Азии. В мире открыто около 500 месторождений, связанных с породами фундамента. Залежи рассредоточены по всем континентам, исключая Антарктиду. Среди них особое место занимает месторождение «Белый Тигр» на шельфе Вьетнама. Уровень добычи нефти из гранитов компанией "Вьетсовпетро", работающей там с 1981 года, составляет около 13 млн тонн в год, а дебиты скважин достигают 2000 тонн в сутки.

ФАКТ 6

Удивительно, но первая нефть Сибири тоже была палеозойской! Она добыта в 1954 году на исторической Колпашевской опорной скважине, давшей первую западносибирскую нефть. Правда, в последующие годы сибирской «нефтяной лихорадки» нефть добывали из мезозойских отложений. Но пришла пора возвращаться.

ФАКТ 7

Именно в Томской области сейчас разрабатывают методы разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов для всей нефтяной отрасли России. Так, компанией «Газпромнефть-Восток» создан проектный офис «Палеозой». Он дислоцируется в Томской области потому, что здесь открыто больше всего палеозойских месторождений, представлены все возможные типы залежей фундамента и накоплен самый богатый опыт разработки доюрской нефти в России. Разработку палеозоя в Томской области «Газпромнефть-Восток» ведет с 2005 года. За 12 лет компанией добыто уже более 3 млн тонн, доля «трудной» нефти в общем объеме растет с каждым годом.

ФАКТ 8

В нашем регионе есть уже подтвержденные залежи, в которых действительно присутствует палеозойская нефть. Но пока не найдена нефтематеринская толща, откуда идет формирование палеозойской нефти. Чтобы обнаружить источник, необходимо провести целый комплекс буровых работ и испытаний скважин. В случае успеха это будет серьезным шагом к уточнению нефтегазовых запасов региона. Как обнаруживают: в сейсморазведке сейчас применяется технология пространственной 3D-съемки, которая позволяет точно определить геологическое строение участка. Также для уточнения данных используются магнитные, гравиметрические и радиометрические съемки, которые раньше с целью прогноза не проводились. С применением современных компьютерных технологий сейчас пересматриваются даже старые материалы, полученные еще в 80-е — начале 90-х годов.

ФАКТ 9

Особенность палеозойских залежей в том, что они заключены в трещиноватых карбонатных коллекторах — твердой породе, испещренной крупными и мелкими трещинами. С одной стороны, трещиноватость облегчает бурение, но с другой — грозит быстрым обводнением, прорывами газа, поглощением бурового раствора и поломками оборудования. Без того непростую разработку залежи еще больше осложняют обширная газовая шапка и подстилающая вода. С подобными трудностями столкнулись специалисты «Газпромнефть-Востока» на Арчинском месторождении: если при бурении встречается трещина или разлом, то приходится останавливать процесс. Для решения этой проблемы на промысел завезли новое оборудование, которое позволяет продолжать работы даже после того, как встречается разлом, а горизонт бурения увеличивается с 300 до 500–800 метров.

ФАКТ 10

По некоторым данным, извлекаемые запасы палеозойской нефти в Томской области составляют 780 млн тонн. Даже если эта цифра сильно завышена и будет уменьшена вдвое, ресурсная база по палеозою остается мощной. Если добывать 10 млн тонн в год (как сейчас в Томской области), палеозойской нефти хватит на 40 лет. Налоговая льгота, которая будет предоставлена на первоначальном периоде нефтедобытчикам, компенсируется в дальнейшем налоговой отдачей — главным образом, за счет поступлений налога на доходы физических лиц. Кроме того, разработка палеозойских месторождений позволит развиваться северным территориям региона.

Текст: Егор Хворенков, Катерина Кайгородова, Анна Мацковская, Елена Фаткулина

Иллюстрации: Екатерина Некрылова

Инфографика: Екатерина Тихонова

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