Поддержка бизнеса: на что могут рассчитывать томские предприниматели?

28 ноября 2017 / Партнерский материал

Предприниматели Томска и области могут рассчитывать на разные формы дополнительной поддержки, которую оказывает Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

Это не только организация все более популярных с каждым годом стажировок в городах России и за рубежом, но и подготовка коллективного стенда томских компаний на крупной выставке франшиз в Москве, компенсация затрат на участие в мероприятиях за пределами региона и, конечно, поддержка форумов и конференций, инициаторами проведения которых выступает томское бизнес-сообщество.

Об этих трех направлениях помощи томскому бизнесу рассказала заместитель директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области Елена Лазарева.

Стенд на BUYBRAND Expo

BUYBRAND Expo — международная выставка франшиз, которая проходит в Москве уже 15 лет подряд. В этом году здесь можно было увидеть более 200 брендов со всего мира. Томская область традиционно представляет на выставке свой стенд, оформленный в едином стиле, площадью порядка 30 квадратных метров.

Участие в BUYBRAND Expo — 2017 приняли шесть томских компаний, которые прошли предварительный конкурсный отбор. Будущие экспоненты должны были отвечать ряду критериев: наличие зарегистрированного товарного знака, оформленная франшиза, ее привлекательность для покупателей, наличие собственных торговых точек. Все прошедшие отбор компании получили возможность представить на BUYBRAND Expo — 2017 свою продукцию и услуги, а также привлечь потенциальных покупателей. Томская область, отмечает Елена Лазарева, несколько лет была единственным регионом, представляющим на выставке коллективный стенд, в этом году коллективный стенд также представила Республика Татарстан.

В итоге на BUYBRAND Expo — 2017 отправились ООО «Спинор кристалл» (франшизы «Таежные сладости» и «Школа пилотирования квадрокоптеров»), ИП Матвиенко («Мультистория — мастерская мультфильмов»), ООО «Новая химия» (франшиза пластилина нового поколения Zephyr), ООО «Шоконель» (франшиза «Магазины необычных подарков из шоколада Choconel»), ИП Шутова (франшиза «Пространство «Высоко»). По итогам трех дней работы выставки, представители томских компаний обменялись контактами с потенциальными клиентами, презентовали свою продукцию, собрали полезную для себя информацию, и, самое главное, заключили договоры о продаже франшиз.

Участие в выставках

В качестве значимой формы поддержки томские предприниматели могут рассчитывать и на возмещение части затрат на участие в выставках за пределами томского региона. Для этого необходимо подать в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области заявку на компенсацию затрат (конкурсный отбор объявляется на портале «Малый бизнес Томской области»). Субъекты МСП, отвечающие определенным критериям (регистрация на территории Томской области, участие в выставке в качестве экспонента, отсутствие задолженности перед налоговой, наличие сотрудников с зарплатами не ниже установленных в регионе минимумов и софинансирования участия в выставке), получают право на компенсацию в размере до 50 тыс. рублей на участие в Российских выставках и до 100 тыс. рублей на участие в зарубежных выставках.

— В перечень затрат, которые подлежат возмещению, входят аренда выставочной площади, оргвзносов, проезд к месту проведения выставки, проживание сотрудников, работающих на выставке. Организации предоставляют нам документы по всем затратам, — говорит Елена Лазарева.

В этом году такую компенсацию получили 12 томских компаний, принявших участие в выставках и форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Новокузнецке. В основном это представители пищевого производства и IT-компании.

До введения этой меры поддержки Фонд организовывал коллективные экспозиции в другом формате. Поскольку вывезти представителей всех желающих организаций было сложно, на выставки привозили каталоги с их продукцией и образцы.

— Таким образом 20 компаний на выставках в Москве и Санкт-Петербурге представляли всего два стендиста. Они рассказывали о продукции каждой компании, обменивались контактами, по возвращению все эти контакты передавались руководителям предприятий-участников. Но этот формат не прижился — сложно оценить и получить пользу от мероприятия, если сам не принимаешь в нем участия. Поэтому мы отказались от этой идеи и теперь практикуем компенсацию: человек сам организует и принимает участие в выставке, получая потом финансовое возмещение. Такую поддержку, на наш взгляд, предприниматели ценят куда больше, — отмечает Елена Лазарева.

Конференции и форумы

Еще одно большое направление поддержки томских предпринимателей — помощь в организации конференций, инициированных томским бизнес-сообществом. В этом году Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области в очередной раз стал партнером ежегодной конференции «Женщины и бизнес», которая состоялась уже в 12-й раз. Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства и проходило 26 мая в инженерном корпусе ТВЗ. В этом году в конференции приняли участие более 150 бизнес-леди из Томска и ближайших районов области.

Среди тем, которые обсудили участницы — управление сарафанным радио, система вовлечения через профессиональные клубы, неразрывность отдела продаж и маркетинга, построение франчайзинговой сети, продвижение бизнеса через личный бренд и многие другие. На конференции также выступила специальный гость — бизнес-тренер, нетворкер из Израиля Наталья Мазор.

Фонд выступает в качестве соорганизатора еще одного крупного бизнес-мероприятия — «Сибирского форума», который проводит группа компаний «WIN corp». В рамках форума в этом году около 100 предпринимателей со всей России собрались в Руян-городе на берегу Оби, где вместе с приглашенными спикерами в течение двух дней обменивались опытом, делились идеями и задачами, обсуждали технологии будущего.

Впервые в этом году в Томске состоялся форум «Место силы». Инициатором его проведения выступило «Томское объединение предпринимателей» (ТОП), на счету которого уже несколько организованных мероприятий. Участие в двухдневном форуме приняла спикер из Казани Гузель Хисматулина. Она провела два мастер-класса, участники которых обсудили, где лучше «черпать энергию» предпринимателю, и почему так важно иметь «крепкий тыл». Одна из особенностей «Места силы» — участие в нем целых семей. За досуг детей отвечали форумчане, занимающиеся «детскими» бизнесами. В целом же форум предложил новый, интересный формат взаимодействия предпринимателей, который включал в себя как образовательный, так и развлекательный элемент.

— В первую очередь предприниматели — это люди, нацеленные на извлечение прибыли и развитие своего бизнеса. Тем не менее они готовы тратить силы и ресурсы на проведение и подготовку подобных форумов. Возможно, это потому, что людям хочется признания. Они добились определенных успехов в бизнесе, достигли устойчивого финансового положения и сейчас хотят реализовать себя в другом качестве. На мой взгляд, удачно проведенное мероприятие привлекает внимание не только к личности организатора, но и к его бизнесу, — подчеркивает Елена Лазарева.

Также Фонд развития малого и среднего предпринимательства поддержал и две знаковых для Томской области мероприятия: «Бизнес-форум владельцев и топовых управленцев», который проходил в БКЗ 4—7 октября и прошедшую недавно конференцию «Город IT», собравшую спикеров из четырех стран и более тысячи участников.

— Главная особенность «Бизнес-форума» — высокий уровень приглашенных спикеров. Это были московские звезды и здесь, конечно, все шли именно за знаниями. То, что давали московские эксперты по маркетингу, по цифровым технологиям, по продвижению, по кадрам — это дорогого стоит. В течение двух дней можно получить «выжимку» из мировых тенденций, трендов, для себя узнать и понять. В перерывах и вечерней программе шло общение участников между собой. Была возможность пообщаться со спикерами вживую. Их на перерыв не отпускали: на перерывах кто-то пил кофе, а кто-то поймал спикера и задает свои вопросы, — рассказала Елена Лазарева.

Конференция «Город IT»

Во всех случаях Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области оказывал мероприятием финансовую поддержку, компенсируя часть расходов на образовательную часть — встречи и мастер-классы приглашенных тренеров и спикеров. При этом в форумах и конференциях участвуют предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса (розничная торговля, производство и услуги) и накопившие разный опыт деятельности, отмечают в Фонде.

— Одна из главных целей нашей работы — это развитие предпринимательского сообщества. Нас очень радует то, что это сообщество начало развиваться не «сверху», а «снизу», что инициатива пошла от самих предпринимателей. Нам очень нравится, что мы смогли сплотить вокруг себя людей неравнодушных и активных, которые сами приходят к нам с интересными предложениями. Это одно из наших важнейших достижений. Мы очень ценим то, что это сообщество сложилось вокруг нас и активно развивается, и стараемся всеми силами поддержать его дальнейшее развитие. Морально всегда, материально — по возможности, — добавляет Елена Лазарева.

Программа поддержки томских предпринимателей «Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, форумах» продолжит работу и в следующем году. Так, для представителей томского бизнеса уже забронировано место на BUYBRAND Expo — 2018. Традиционно поддержку получат и предприниматели, представляющие Томскую область на выставках. Кроме того, Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области поможет и традиционным конференциям и форумам — «Сибирскому форуму», «Городу IT» и другим, хорошо зарекомендовавшим себя мероприятиям. Однако это не означает, что вход для новых инициатив закрыт — томские предприниматели, решившиеся организовать совершенно новое деловое мероприятие, также могут рассчитывать на поддержку. Предложения стоит направлять напрямую в Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области по адресу tomsk.cpp@mb.tomsk.ru.

Текст: Егор Хворенков

Фото предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области

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