Гид по празднику.

Конфеты под ёлочку: традиции новогодних подарков в Томске

Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: 30 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

К Новому году сладкие подарки от муниципалитета вновь получат все детсадовцы и ученики 1–4 классов города Томска.

Обозреватель «Томского Обзора» узнавал, что будет внутри, и когда зародилась традиция дарить такие презенты.

В СССР новогодние подарки дарили всем детям, чьи родители работали на государственных предприятиях — других тогда попросту не было. Их распределением занимались профсоюзные организации.

Вот так выглядела в начале 1980-х картонная коробка с детским новогодним подарком, который дарили в Томске:

В основном, в подарках были сладости местного производства, от фабрики «Красная звезда» — карамель, пралиновые конфеты вроде «Буревестника» или «Пилота», большой вафельный «Гулливер». А также — почти обязательно — дефицитная мандаринка. Вручал подарки ребятам лично Дед Мороз: в садиках, домах культуры и самой главной городской ёлке, которая проходила во Дворце спорта.

На фабрике "Красная Звезда"

В 90-е годы, когда многие предприятия уже не могли тянуть социальную лямку, эту функцию взял на себя муниципалитет. Именно с того времени новогодние подарки стали приобретать за счет городского бюджета. Так продолжалось около 20 лет.

Единственный Новый год, к встрече которого подарки от города получили не все дети, а только из малоимущих семей, был 2016-й. Объяснили это тем, что бюджетный подарок был слишком скромным: большинство семей могли позволить себе и более дорогие конфеты. Но уже на следующий год по предложению депутатов гордумы и многочисленным просьбам родителей, централизованную закупку подарков вернули.

В этом году стоимость новогоднего подарка для школьников составит около 200 рублей, для дошкольников — в пределах 100 рублей. Но подарки для малышей и весить будут в два раза меньше: примерно 300 г, тогда как школьники получат не менее 600 г. сладостей. Кроме шоколадных конфет и карамелек, туда войдут мармелад, глазированная халва, вафли в шоколаде и другие лакомства. Тендер на поставку в этом году снова выиграл холдинг «КДВ Групп». А значит, как и много лет подряд, в детских подарках будут конфеты фабрики «Красная звезда».

Дети от 1 до 10 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат также новогодние наборы от соцзащиты. Для малышей с сахарным диабетом приготовлены особые подарки — с конфетами на основе заменителей сахара. Выдаваться эти подарки будут в декабре через центры социальной поддержки населения по месту жительства семей.

Иван

Кляйн Мэр г. Томска У всех нас есть свои новогодние семейные традиции, главная из которых, конечно, подарки под елкой. Есть такие традиции и у города. Накануне Нового года особенно хочется порадовать тех, для кого это не просто праздник, а сказочный, волшебный день. Поэтому уже много лет мы дарим сладкие подарки маленьким горожанам – это история, которая объединяет всех томичей от 1 до 60 лет. И я рад, что нам удалось сохранить эту добрую городскую традицию. Давайте чаще дарить подарки, ценить друг друга и любить свой город.

А как в других городах? Надо сказать, что бесплатные подарки от муниципалитета есть далеко не во всех регионах России. Но кое-где, как в Томске, эта традиция сохраняется. В Самаре подарками обеспечивают всех детей аж до 15 лет. В Казани и многих других городах и регионах их дарят, как и у нас, детсадовцам и младшеклассникам. В Ямало-Ненецком автономном округе подарки получат не только городские дети, но и жители поселков. Муниципалитет Севастополя, кроме маленьких крымчан, одарит также детей Луганской и Донецкой областей. А вот во Владивостоке в этом году муниципальных подарков больше не будет. Бюджет отказался от них по причине нехватки средств. В Москве же, вопреки распространенному мнению, бесплатные подарки получают только дети из малообеспеченных семей.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Анна Лаас

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