Афиша Томска.

Выходные: 25 и 26 ноября 2017 года

Томский Обзор / Фото: 24 ноября 2017 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Премьера спектакля-эскиза «Яшка» и автобусная экскурсия

Вас ждет авторская автобусная экскурсия по улицам города Томска, связанными с жизнью Марии Бочкарёвой, героини Первой Мировой войны, прапорщика Женского «батальона смерти», с включением рассказа об Анне Андреевне Ивановой, жене и соратнице революционера Аркадия Федоровича Иванова.

Продолжением экскурсии станет спектакль на сцене Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова по пьесе «Яшка» томского автора, члена Союза писателей России, Геннадия Анкудинова. В спектакле заняты актрисы театра куклы и актёра «Скоморох» им. Р. Виндермана: Олеся Кондратьева, Екатерина Рамазан, Анастасия Шульц и томички Анна Полякова и Галина Немцева. Куклы Натальи Нелюбовой. Режиссёр Алена Шафер. В произведении рассказывается о последних часах жизни Марии Бочкарёвой перед расстрелом.

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Когда и где: 25 и 26 ноября в Краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: экскурсия в 18:00, спектакль в 19:00, 500 рублей (экскурсия + спектакль). Продажа билетов: ул. Белинского, 15 (офис 109) Экскурсионный отдел: 8-909-542-00-20 и 53-21-21

Аудитория: 16+.

Премьера спектакля «Лорка. Испания. Прикосновение»

Зрителю представится уникальный биографический спектакль по мотивам произведений Федерико Гарсиа Лорки. Вы увидите инсценировку его пьес, испанские зажигательные танцы и песни на стихи великого поэта. Яркие декорации и колоритные персонажи, дадут возможность прикоснуться к атмосфере солнечной Испании, где Лорка, вдохновляясь местным колоритом и ритмом жизни, создавал свои выдающиеся произведения.

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Когда и где: 25 ноября в «Скоморохе».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Выставка-зоопарк «Живые тропики»

На выставке вас встретят: большие попугаи, летучая лисица, обезьяны, енот-полоскун, нильский крокодил, черепахи, четырехметровые питоны, удавы, хищные вараны, саламандры, пауки и многие другие.

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Когда и где: до 17 декабря в СМАЙЛ city.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 20:00, 250 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Выставка социальной фотографии «Право на игру»

На выставке будут представлена работы, рассказывающие о деятельности АНО «Партнёры по радости», некоммерческой организации выступающей за сохранения права на игру и развитие творческого потенциала детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Когда и где: все выходные в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Выставка «Избранное-II»

В экспозиции представлены работы художников разных городов и регионов, объединенные одной масштабной темой, которая в творчестве большинства из них является магистральной — это Сибирь, её люди, её города и села и, конечно, её природа.

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Когда и где: до 14 декабря в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 — 70 рублей.

Аудитория: 6+.

Триллер «Козни. Последний сюжет Пазолини»

Фильм-сенсация, проливающий свет на последние месяцы жизни Пазолини и разоблачающий явных и скрытых участников его убийства. Через полгода после выхода фильма в итальянский прокат суд Рима неожиданно возобновил расследование по делу Пазолини.

В главных ролях: Массимо Раньери, Либеро-Де Риенцо, Маттео Таранто, Франсуа-Ксавье Демезон, Милена Вукотич, Роберто Читран, Алессандро Сарделли, Катринель Менгия, Паоло Боначелли, Тони Лаудадио

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Когда и где: 25 ноября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Триллер «Снеговик»

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Джеймс Д’Арси, Хлоя Севиньи, Вэл Килмер, Дж. К. Симмонс, Джеми Клейтон, Шарлотта Генсбур, Тоби Джонс, Давид Денсик

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Когда и где: с 23 ноября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Саша Зайцева «Простые вещи»

Простые вещи — это стихоспектакль о самом важном, что есть в жизни. Вас ждет музыка и живое исполнение авторских стихов. Специальный гость — томская поэтесса Кира Бергвинд.

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Когда и где: 25 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 350 рублей.

Аудитория: 16+.

Маркет для души

Вас ждут зоны:

— лекторий об осознанном и здоровом стиле жизни;

— консультации о здоровье души и тела;

— маркет уникальных красивых и экологичных товаров;

— зона здоровой и вкусной еды;

— шатер магической красоты;

— остров для уюта и душевности дома.

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Когда и где: 25 ноября в пространства «Высоко».

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Мастер-класс по мыловарению «Кошка на окошке»

Мыловарение — это не просто увлекательное, но и очень полезное хобби. Ведь мыло всегда пригодится в хозяйстве! А мурлыкающая кошка всегда напомнит о домашнем уюте.

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Когда и где: 25 в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Шоу «Искренне ваш, Чемодан историй 3»

Шесть рассказчиков и шесть житейских историй на заданную тему + история от Мистера Иск. Авторы — люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или о ком вы даже и не слышали.

Тема историй этого вечера: «Вот это погуляли!…»

Будет живая музыка, призы и новые впечатления от необычного формата.

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Когда и где: 26 ноября в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:00 — 20:00, 150 — 420 рублей.

Аудитория: 16+.

Сергей Папулов с лекцией «Почему мы боимся?»

Сергей папулов — психолог, бизнес-тренер, директороЦентра психологии и развития «Триумф», автор популярного тренинга публичных выступлений «Говори или умри», руководитель некоммерческого проекта «Оратор Триумф Клуб».

На встрече поговорим о страхах и о том, как с ними бороться.

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Когда и где: 26 ноября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей.

Аудитория: 12+.

День матери

День матери — это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за их заботливые ласковые руки. Библиотеки города подготовили праздники и музыкальные вечера.

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Когда и где: 26 ноября в муниципальных библиотеках города.

Аудитория: 0+.

Праздник «Мамины пироги»

Для детей и взрослых будет организована большая развлекательная программа: сказочный спектакль, разнообразные мастер-классы для ребят, аквагрим, живая музыка, а также умопомрачительные эксперименты от профессора Звездунова и клоуна Лепы Сосискина.

Собранные средства будут направлены на лечение детям с онкологическими заболеваниями.

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Когда и где: 26 ноября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 13:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Гала-концерт фестиваля «Арена»

В программе потрясающее танцевальное шоу лучших коллективов Сибири, Уникальный перфоманс от российских и зарубежных судей, награждение победителей конкурса. Три часа полного погружения в сценическую танцевальную культуру!

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Когда и где: 26 ноября во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 — 500 рублей.

Аудитория: 0+.

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