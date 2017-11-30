Топ-5: самые продаваемые в Томске книги за ноябрь-2017

30 ноября 2017 / Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора»

Снежный детектив, новые приключения сэра Макса, переезд в Америку, тайны тихой реки и ожившая прежняя любовь.

Какие книги попали в топ-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в ноябре 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Не просто один из самых известных скандинавских авторов, но заслуженное «норвежское национальное достояние». Ю Несбё — и писатель, и журналист, и экономист, и футболист, и рок-звезда в одном флаконе. Впрочем, его героя Харри Холе тоже можно назвать достоянием, пожалуй, даже межнациональным. У Несбё вышел идеальный сыщик: пьет много, работает того пуще, здесь же — социопатия и бардак в личной жизни. Зато таланта и профессионализма хоть отбавляй.

Идет 2004-й год, Холе ведет новое расследование — в Осло орудует серийный убийца, выбравший своей целью замужних женщин. Без жуткой романтики дело, конечно, не обходится: новые жертвы появляются сразу после того, как выпадет первый снег, а рядом с ними находят снеговика… у которого вместо шара с ведром и морковкой пристроена голова убитой. В ходе расследования всплывают новые убийства и новые нелицеприятные факты о жертвах — такое дело в самый раз для Холе, даром что ли его считают гением дедукции.

«Снеговик», седьмая книга серии о Харри Холе, вышла еще в 2007 году, и в Норвегии была признана лучшим романом года. Здесь вам и весьма художественные убийства, и исследовательский взгляд на институт семьи и брака, просто и философские размышления обо всем. В год своего 10-летнего юбилея книга получила щедрый подарок в виде экранизации — увы, крайне разочаровавшей поклонников Несбё и Холе.

Сон — это не просто так, а очень важная часть нашей жизни. Некоторые видят и запоминают интересные сны, некоторые, встав с утра, абсолютно ничего не помнят. Сэр Макс принадлежит к первой категории — его сны очень реальны, зачастую гораздо реальнее, чем окружающая действительность. Но что поделать — таковы издержки профессии Вершителя. На нем и так лежит громадная ответственность, ведь его любые желания исполняются, так что нужна очень большая самодисциплина, чтобы желать только то, что не сотрет мир в труху.

Да кто же такой Вершитель?!. Для этого стоит прочитать хотя бы одну книгу про сэра Макса из Ехо. Правда, их у Макса Фрая написалось уже великое множество, а в этом году подоспела очередная новинка. «Отдай мое сердце» — продолжение цикла «Сновидения Ехо», свежая порция приключений сэра Макса. Герой оказался заперт в королевской тюрьме Холоми, и такую добрую услугу ему оказали старые знакомые — Джуффин и Абилат. И не с тем, чтобы наказать/проучить/уничтожить, а дабы сэр Макс имел возможность как следует выспаться и отдохнуть. Вот только в планы последнего это никак не входит: «…уж если мне чего-нибудь позарез приспичит, я это, будьте уверены, получу. В том числе приключений на свою задницу. Даже в Королевской тюрьме».

Сэр Макс остается все тем же сэром Максом, а Фрай — Фраем, с удовольствием отмечают поклонники. У первого ни дня без смертельно опасных авантюр, у второго — уже больше 20 лет активнейшей писательской деятельности, такое вот весьма завидное постоянство.

Колм Тойбин мало известен в нашей стране. Ирландец по происхождению, автор 11 романов, множества рассказов, эссе, а еще поэт и журналист. Книги Тойбина неоднократно попадали в шорт-лист Букеровской премии. А его роман «Бруклин», вышедший, в 2009 году, получил премию Costa — одну из самых почитаемых литературных премий Великобритании.

На дворе 1950-е, Ирландия, небольшой городок Эннискорти, жизнь в котором загустела и, кажется, застыла навсегда. Эйлиш Лейси живет здесь с рождения и не особо стремится к переменам, хотя вовсе не отказалась бы занять должность бухгалтера в какой-нибудь конторе вместо нынешней работы «выходной» продавщицы в продуктовой лавке. Вот только ни реалии родного города, ни страны, ни мира не готовы ей этого предложить. И все же Эйлиш выпадает счастливый билет — у нее появляется возможность перебраться в Бруклин, в Америку, где все совсем-совсем по-другому.

Тоска по родине, семье и непринятие чуждого мира постепенно стираются под натиском новой жизни, и Эйлиш меняется, сама того не замечая. И внезапное возвращение домой должно навсегда расставить точки над «i»: какая Эйлиш теперь и чего она хочет — вернуться «на исходную» или пуститься без оглядки по незнакомой, но такой манящей новой дороге.

Хокинс опубликовала немало работ под псевдонимом Эми Сильвер, но стала знаменитой только под собственным именем. Триллер «Девушка в поезде» был опубликован в 50 странах, переведен более чем на 40 языков и стремительно экранизирован. А Хокинс мгновенно оказалась в ряду самых популярных авторов современности. Поэтому интерес к ее новому роману «В тихом омуте» более чем закономерен.

В городке Бедфорд разворачивается крайне неприятная история. Местная речушка издавна пользуются дурной славой — когда-то здесь была казнена обвиненная в ведьмовстве девушка, и после в ее темных водах находили последний приют заплутавшие несчастные души. Однажды здесь было найдено тело Нел Эббот, крайне увлеченной тайнами, которые хранит река, и ее старшей сестре Джулс приходиться вернуться в ненавистный Бекфорд. Джулс уверена, что это не самоубийство, тем более что перед смертью Нел оставила ей очень странное сообщение.

Похоже, Хокинс стремилась создать «на редкость запутанную историю», и у нее это получилось. Множество персонажей, от которых ведется повествование, загадок и тайн — в тихом омуте, как известно…

Прежняя любовь может вспыхнуть с новой силой внезапно, и совершенно неважно, есть ли сейчас для нее свободное место в сердце. Вот и у Кайли вроде бы все шло просто отлично — она любит Райна, Райн любит ее и уже сделал предложение руки и сердца. Так что впереди обоих ждет только счастье, счастье, счастье.

Все переворачивается с ног на голову в один момент: Кайли встречает на улице бездомного, в котором поначалу и не узнает своего прежнего возлюбленного. Прежде Кэйд был красивым успешным продюсером начинающих музыкантов, но внезапно пропал, и их с Кайли бурный роман оборвался. С тех пор минуло больше десятка лет, раны затянулись и Кайли счастлива тем, что у нее есть сейчас. И что же ей делать с этими вмиг нахлынувшими чувствами?

Сара Джио — одна из самых популярных авторов сентиментальных романов, ее лучшими работами были признаны «Фиалки в марте» и «Ежевичная зима», переведенные более чем на 20 языков. А новая книга «Среди тысячи лиц» вошла в список лучших романтических бестселлеров в рейтинге The New York Times.

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