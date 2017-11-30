Новый объект: «Томскнефть» ввела в эксплуатацию ГПЭС на Герасимовском месторождении

30 ноября 2017 / Партнерский материал

Компания «Томскнефть» продолжает реализацию масштабной газовой программы, главная цель которой — повышение уровня эффективного использования попутного нефтяного газа в составе извлекаемой нефти до установленных государством 95%.

Так, на Герасимовском месторождении введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция, которая оказывает услуги по утилизации газа и выработке электроэнергии. Строительство этого объекта было обусловлено в первую очередь не дефицитом электроэнергии в регионе, а необходимостью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство ГПЭС было начато еще в 2014 году, в настоящий момент станция введена в эксплуатацию и вышла на проектную мощность — 4,3 МВт (при максимальной мощности 5 МВт). Это не крупный объект в структуре предприятия, отмечают в «Томскнефти», однако вырабатываемой электроэнергии хватает, чтобы полностью покрыть нужды двух месторождений — Герасимовского и Западно-Останинского.

— Ввод в эксплуатацию именно ГПЭС позволил увеличить использование газа примерно на 9%, это достаточно большая цифра. По Западно-Останинскому и Герасимовскому месторождениям основные потребители — город Кедровый, котельная Герасимовского месторождения и газ на собственные нужды. Строить станцию большей мощности просто не было необходимости. Регион обеспечен электроэнергией, а собственное потребление «Томскнефти» в целом соответствует той мощности, которая сейчас вырабатывается станцией, — отмечает Петр Сысолятин, заместитель начальника управления по подготовке нефти и газа ОАО «Томскнефть» ВНК.

Это не первый подобный объект в структуре предприятия: еще в 2013 году была введена в действие ГПЭС на Южно-Черемшанском нефтяном месторождении. На Герасимовском нефтяники возвели всю инфраструктуру: подвели газопровод, построили линию электропередач и подготовили площадку. В свою очередь, подрядчик, которого определили по итогам тендера, установил на площадке газопоршневые машины. Сегодня обслуживанием ГПЭС занимаются 7 человек: инженер-наладчик, машинисты, инженер-электрик и другие специалисты.

В составе станции — восемь газопоршневых установок «Катерпиллер», газорегуляторы, распределительное устройство напряжением 6 киловольт, чтобы можно было выдавать вырабатываемую мощность в сеть.

— ГПЭС по мерка энергетики небольшая, но задачи решает серьезные, — подчеркивает Руслан Сахаутдинов, начальник управления энергетики ОАО «Томскнефть» ВНК. — Станция работает в автоматическом режиме, установлено высокотехнологичное оборудование: есть нижний уровень — это машины американского производства; есть верхний уровень, который управляет всей технологической цепочкой, английского производства. Вся информация со станции передается на сервер «Томскнефти», далее — в Стрежевой. Это уже отечественное оборудование, томское НПО «Мир».

Для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией производственных объектов, изначально было принято решение, что станция будет работать параллельно с основной сетью.

— Исходя из нашего опыта работы с ГТЭС и ГПЭС, это был оптимальный вариант. За счет станции на Герасимовском мы не только закрываем свои потребности, но еще и немного выдаем в сеть. И если вдруг случится авария, или поставка газа по какой-то причине прекратится, мы сможем свои нагрузки запитать от основной сети, — говорит Руслан Сахаутдинов.

Проект строительства ГПЭС был связан с реконструкцией действующих подстанций 35/6 киловольт № 503 Западно-Останинского месторождения. По словам Руслана Сахаутдинова, строительство станции помогло в том числе выполнить реконструкцию подстанции:

— Здесь заменили оборудование, кабельную продукцию, выходы линий электропередач, чтобы надежно обеспечить электроэнергией потребителей. Работу проводила «Томскнефть» и серия подрядных организаций.

В настоящее время «Томскнефть» готовит к реализации еще один проект рациональному использованию ПНГ — в поселке Пионерном планируется строительство ГПЭС проектной мощностью 16–20 МВт. Подготовка необходимой документации для проведения процедуры по выбору поставщика уже ведется. Станция должна начать работу с января 2020 года.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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